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Песков оценил новое ледовое шоу Навки
Песков оценил новое ледовое шоу Навки - РИА Новости, 21.12.2024
Песков оценил новое ледовое шоу Навки
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высоко оценил новое ледовое шоу Татьяны Навки "Щелкунчик", посоветовав всем побывать на спектакле. РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T21:55:00+03:00
2024-12-21T21:55:00+03:00
2024-12-21T21:55:00+03:00
культура
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камила валиева
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высоко оценил новое ледовое шоу Татьяны Навки "Щелкунчик", посоветовав всем побывать на спектакле. Премьера ледового шоу Татьяны Навки "Щелкунчик" по мотивам рождественской сказки и одноименного балета П.И. Чайковского состоялась в субботу в московском дворце спорта "Мегаспорт". Главные роли в новогодней ледовой сказке исполнили мастера фигурного катания, многократные чемпионы России, Европы и мира, олимпийские чемпионы: Татьяна Навка и Петр Чернышев, Камила Валиева, Евгения Тарасова, Евгений Морозов и другие. В постановке приняла участие и дочь Навки - Надежда Пескова. "Хорошо, здорово... В Большой театр должны идти все, кто не смог купить билеты на это ледовое шоу", - сказал Песков журналистам после премьеры. "У меня есть ряд замечаний, я вечером их изложу супруге", - добавил он с улыбкой. Он также высоко оценил выступление Камилы Валиевой. "Камила Валиева великолепна. Она действительно чемпионка и королева наших сердец", - отметил Песков.
https://rsport.ria.ru/20241101/valieva--1981448167.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Премьера ледового шоу "Щелкунчик"
Премьера ледового шоу Татьяны Навки "Щелкунчик" по мотивам рождественской сказки и одноименного балета Чайковского состоялась в московском дворце спорта "Мегаспорт".
2024-12-21T21:55
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PT0M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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олимпийские игры, россия, европа, татьяна навка, дмитрий песков, камила валиева, мегаспорт, большой театр
Культура, Олимпийские игры, Россия, Европа, Татьяна Навка, Дмитрий Песков, Камила Валиева, Мегаспорт, Большой театр
Песков оценил новое ледовое шоу Навки
Песков высоко оценил новое ледовое шоу Татьяны Навки "Щелкунчик"