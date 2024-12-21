https://ria.ru/20241221/peskov-1990652334.html

Песков оценил новое ледовое шоу Навки

Песков оценил новое ледовое шоу Навки - РИА Новости, 21.12.2024

Песков оценил новое ледовое шоу Навки

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высоко оценил новое ледовое шоу Татьяны Навки "Щелкунчик", посоветовав всем побывать на спектакле. РИА Новости, 21.12.2024

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культура

олимпийские игры

россия

европа

татьяна навка

дмитрий песков

камила валиева

мегаспорт

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высоко оценил новое ледовое шоу Татьяны Навки "Щелкунчик", посоветовав всем побывать на спектакле. Премьера ледового шоу Татьяны Навки "Щелкунчик" по мотивам рождественской сказки и одноименного балета П.И. Чайковского состоялась в субботу в московском дворце спорта "Мегаспорт". Главные роли в новогодней ледовой сказке исполнили мастера фигурного катания, многократные чемпионы России, Европы и мира, олимпийские чемпионы: Татьяна Навка и Петр Чернышев, Камила Валиева, Евгения Тарасова, Евгений Морозов и другие. В постановке приняла участие и дочь Навки - Надежда Пескова. "Хорошо, здорово... В Большой театр должны идти все, кто не смог купить билеты на это ледовое шоу", - сказал Песков журналистам после премьеры. "У меня есть ряд замечаний, я вечером их изложу супруге", - добавил он с улыбкой. Он также высоко оценил выступление Камилы Валиевой. "Камила Валиева великолепна. Она действительно чемпионка и королева наших сердец", - отметил Песков.

https://rsport.ria.ru/20241101/valieva--1981448167.html

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Премьера ледового шоу "Щелкунчик" Премьера ледового шоу Татьяны Навки "Щелкунчик" по мотивам рождественской сказки и одноименного балета Чайковского состоялась в московском дворце спорта "Мегаспорт". 2024-12-21T21:55 true PT0M23S

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Наталья Макарова

олимпийские игры, россия, европа, татьяна навка, дмитрий песков, камила валиева, мегаспорт, большой театр