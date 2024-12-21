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Песков оценил новое ледовое шоу Навки - РИА Новости, 21.12.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
21:55 21.12.2024
https://ria.ru/20241221/peskov-1990652334.html
Песков оценил новое ледовое шоу Навки
Песков оценил новое ледовое шоу Навки - РИА Новости, 21.12.2024
Песков оценил новое ледовое шоу Навки
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высоко оценил новое ледовое шоу Татьяны Навки "Щелкунчик", посоветовав всем побывать на спектакле. РИА Новости, 21.12.2024
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камила валиева
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высоко оценил новое ледовое шоу Татьяны Навки "Щелкунчик", посоветовав всем побывать на спектакле. Премьера ледового шоу Татьяны Навки "Щелкунчик" по мотивам рождественской сказки и одноименного балета П.И. Чайковского состоялась в субботу в московском дворце спорта "Мегаспорт". Главные роли в новогодней ледовой сказке исполнили мастера фигурного катания, многократные чемпионы России, Европы и мира, олимпийские чемпионы: Татьяна Навка и Петр Чернышев, Камила Валиева, Евгения Тарасова, Евгений Морозов и другие. В постановке приняла участие и дочь Навки - Надежда Пескова. "Хорошо, здорово... В Большой театр должны идти все, кто не смог купить билеты на это ледовое шоу", - сказал Песков журналистам после премьеры. "У меня есть ряд замечаний, я вечером их изложу супруге", - добавил он с улыбкой. Он также высоко оценил выступление Камилы Валиевой. "Камила Валиева великолепна. Она действительно чемпионка и королева наших сердец", - отметил Песков.
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Премьера ледового шоу "Щелкунчик"
Премьера ледового шоу Татьяны Навки "Щелкунчик" по мотивам рождественской сказки и одноименного балета Чайковского состоялась в московском дворце спорта "Мегаспорт".
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олимпийские игры, россия, европа, татьяна навка, дмитрий песков, камила валиева, мегаспорт, большой театр
Культура, Олимпийские игры, Россия, Европа, Татьяна Навка, Дмитрий Песков, Камила Валиева, Мегаспорт, Большой театр
Песков оценил новое ледовое шоу Навки

Песков высоко оценил новое ледовое шоу Татьяны Навки "Щелкунчик"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высоко оценил новое ледовое шоу Татьяны Навки "Щелкунчик", посоветовав всем побывать на спектакле.
Премьера ледового шоу Татьяны Навки "Щелкунчик" по мотивам рождественской сказки и одноименного балета П.И. Чайковского состоялась в субботу в московском дворце спорта "Мегаспорт". Главные роли в новогодней ледовой сказке исполнили мастера фигурного катания, многократные чемпионы России, Европы и мира, олимпийские чемпионы: Татьяна Навка и Петр Чернышев, Камила Валиева, Евгения Тарасова, Евгений Морозов и другие. В постановке приняла участие и дочь Навки - Надежда Пескова.
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"Хорошо, здорово... В Большой театр должны идти все, кто не смог купить билеты на это ледовое шоу", - сказал Песков журналистам после премьеры.
«
"У меня есть ряд замечаний, я вечером их изложу супруге", - добавил он с улыбкой.
Он также высоко оценил выступление Камилы Валиевой.
"Камила Валиева великолепна. Она действительно чемпионка и королева наших сердец", - отметил Песков.
 
КультураОлимпийские игрыРоссияЕвропаТатьяна НавкаДмитрий ПесковКамила ВалиеваМегаспортБольшой театр
 
 
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