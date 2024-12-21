https://ria.ru/20241221/peskov-1990650240.html

Песков назвал "Орешник" революцией в технологиях вооружений

Песков назвал "Орешник" революцией в технологиях вооружений - РИА Новости, 21.12.2024

Песков назвал "Орешник" революцией в технологиях вооружений

Система "Орешник" является революцией в технологиях вооружений, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T21:32:00+03:00

2024-12-21T21:32:00+03:00

2024-12-21T21:32:00+03:00

россия

дмитрий песков

ракета "орешник"

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Система "Орешник" является революцией в технологиях вооружений, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Это, действительно, абсолютная революция в технологиях вооружений", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20241221/oreshnik-1990649512.html

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россия, дмитрий песков, ракета "орешник"