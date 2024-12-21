https://ria.ru/20241221/peskov-1990650240.html
Песков назвал "Орешник" революцией в технологиях вооружений
Песков назвал "Орешник" революцией в технологиях вооружений - РИА Новости, 21.12.2024
Песков назвал "Орешник" революцией в технологиях вооружений
Система "Орешник" является революцией в технологиях вооружений, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T21:32:00+03:00
2024-12-21T21:32:00+03:00
2024-12-21T21:32:00+03:00
россия
дмитрий песков
ракета "орешник"
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Система "Орешник" является революцией в технологиях вооружений, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Это, действительно, абсолютная революция в технологиях вооружений", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20241221/oreshnik-1990649512.html
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россия, дмитрий песков, ракета "орешник"
Россия, Дмитрий Песков, Ракета "Орешник"
Песков назвал "Орешник" революцией в технологиях вооружений
Песков назвал систему "Орешник" абсолютной революцией в технологиях вооружений