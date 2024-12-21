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"Орешник" опережает все существующее вооружение, заявил Песков
"Орешник" опережает все существующее вооружение, заявил Песков - РИА Новости, 21.12.2024
"Орешник" опережает все существующее вооружение, заявил Песков
Президент России Владимир Путин, говоря о "дуэли", имел в виду, что "Орешник" на поколение опережает существующие вооружения, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T21:17:00+03:00
2024-12-21T21:17:00+03:00
2024-12-21T21:27:00+03:00
ракета "орешник"
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о "дуэли", имел в виду, что "Орешник" на поколение опережает существующие вооружения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Отвечая на вопрос о "технологической дуэли" с Западом, которую предложил президент России Владимир Путин на прямой линии, Песков пояснил, что это было ответом российского лидера тем, кто говорит об уязвимостях "Орешника"."Собственно, говоря о возможности такой дуэли, президент именно имел в виду, что это оружие на поколение опережает все существующее вооружение, не будучи ядерным оружием", - сказал Песков.
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ракета "орешник", россия, дмитрий песков, владимир путин
Ракета "Орешник", Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
"Орешник" опережает все существующее вооружение, заявил Песков
Песков: "Орешник" опережает все существующее вооружение, не будучи ядерным