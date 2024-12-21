https://ria.ru/20241221/peskov-1990628071.html
Песков рассказал, от чего будут зависеть отношения между Россией и США
Песков рассказал, от чего будут зависеть отношения между Россией и США - РИА Новости, 21.12.2024
Песков рассказал, от чего будут зависеть отношения между Россией и США
Будущие отношения РФ и США будут зависеть от дальнейших заявлений из Вашингтона и его действий в отношении России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T18:32:00+03:00
2024-12-21T18:32:00+03:00
2024-12-21T18:34:00+03:00
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Будущие отношения РФ и США будут зависеть от дальнейших заявлений из Вашингтона и его действий в отношении России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."США - это недружественная нам страна, и все будет зависеть от того, конечно, какие будут дальше заявления, как будет проявляться отношение к нашей стране, планы и так далее", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20241219/peskov-1990253172.html
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в мире, россия, сша, вашингтон (штат), дмитрий песков
В мире, Россия, США, Вашингтон (штат), Дмитрий Песков
Песков рассказал, от чего будут зависеть отношения между Россией и США
Песков: отношения между Россией и США будут зависеть от заявлений из Вашингтона