https://ria.ru/20241221/ostrovskogo-1990587707.html
ВС России освободили населенный пункт Островского в ДНР
ВС России освободили населенный пункт Островского в ДНР - РИА Новости, 21.12.2024
ВС России освободили населенный пункт Островского в ДНР
Подразделения Южной группировки войск взяли под контроль населенный пункт Островского в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T12:13:00+03:00
2024-12-21T12:13:00+03:00
2024-12-21T14:25:00+03:00
россия
донецкая народная республика
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0d/1989012257_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4c7806224292934dff081385b3cd8391.jpg
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Подразделения Южной группировки войск взяли под контроль населенный пункт Островского в ДНР, сообщили в Минобороны."В результате решительных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Островского Донецкой Народной Республики", — отметили в ведомстве.Также бойцы нанесли поражение формированиям семи украинских бригад в районах Зализнянского, Орехово-Василевки, Часова Яра, Курахово, Северска в ДНР и Белогоровки в ЛНР. Потери противника составили:
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0d/1989012257_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_7eeeb1aff5041b8fb466986a5ecccf16.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика
Россия, Донецкая Народная Республика, Специальная военная операция на Украине
ВС России освободили населенный пункт Островского в ДНР
Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Островского в ДНР