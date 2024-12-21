https://ria.ru/20241221/ostrovskogo-1990587707.html

ВС России освободили населенный пункт Островского в ДНР

ВС России освободили населенный пункт Островского в ДНР - РИА Новости, 21.12.2024

ВС России освободили населенный пункт Островского в ДНР

Подразделения Южной группировки войск взяли под контроль населенный пункт Островского в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T12:13:00+03:00

2024-12-21T12:13:00+03:00

2024-12-21T14:25:00+03:00

россия

донецкая народная республика

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Подразделения Южной группировки войск взяли под контроль населенный пункт Островского в ДНР, сообщили в Минобороны."В результате решительных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Островского Донецкой Народной Республики", — отметили в ведомстве.Также бойцы нанесли поражение формированиям семи украинских бригад в районах Зализнянского, Орехово-Василевки, Часова Яра, Курахово, Северска в ДНР и Белогоровки в ЛНР. Потери противника составили:

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, донецкая народная республика