https://ria.ru/20241221/oreshnik-1990649512.html

В Кремле объяснили слова Путина о дуэли с использованием "Орешника"

В Кремле объяснили слова Путина о дуэли с использованием "Орешника" - РИА Новости, 21.12.2024

В Кремле объяснили слова Путина о дуэли с использованием "Орешника"

Слова Владимира Путина о технологической дуэли были ответом тем, кто говорит об уязвимости "Орешника", сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T21:22:00+03:00

2024-12-21T21:22:00+03:00

2024-12-21T21:47:00+03:00

россия

владимир путин

дмитрий песков

технологии

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Слова Владимира Путина о технологической дуэли были ответом тем, кто говорит об уязвимости "Орешника", сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Это был ответ на вопрос. А вопрос был о том, что эксперты западные утверждают о том, что у этой системы вооружений есть уязвимости", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о технологической дуэли с Западом, которую предложил российский лидер на прямой линии.Пресс-секретарь подчеркнул, что это оружие на поколение опережает все существующее, при этом оно не носит ядерный характер. Песков назвал систему революцией в технологиях. Россия 21 ноября нанесла удар по крупному промышленному комплексу в Днепропетровске, который производит ракетную технику.Как заявил Путин, военные в боевых условиях испытали одну из новейших российских систем средней дальности — "Орешник" — с гиперзвуковой баллистической ракетой в безъядерном оснащении.Этот запуск стал ответом на удары, которые ВСУ нанесли по объектам в Курской и Брянской областях американскими и британскими ракетами ATACMS и Storm Shadow.Президент подчеркнул, что в России проходят испытания несколько систем, подобных "Орешнику", они не имеют аналогов в мире.В случае группового применения удар "Орешником" сопоставим с использованием ядерного оружия, но ОМУ эта система не является.Кроме того, глава государства подчеркивал, что шансов легко сбить ракету "Орешник" у противника нет.

https://ria.ru/20241221/zapad-1990525600.html

https://ria.ru/20241219/putin-1990182765.html

https://ria.ru/20241221/oreshnik-1990574055.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, дмитрий песков, технологии