В Кремле объяснили слова Путина о дуэли с использованием "Орешника"
Песков: словами о дуэли Путин ответил тем, кто говорил об уязвимости "Орешника"
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Слова Владимира Путина о технологической дуэли были ответом тем, кто говорит об уязвимости "Орешника", сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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"Это был ответ на вопрос. А вопрос был о том, что эксперты западные утверждают о том, что у этой системы вооружений есть уязвимости", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о технологической дуэли с Западом, которую предложил российский лидер на прямой линии.
Пресс-секретарь подчеркнул, что это оружие на поколение опережает все существующее, при этом оно не носит ядерный характер. Песков назвал систему революцией в технологиях.
Россия 21 ноября нанесла удар по крупному промышленному комплексу в Днепропетровске, который производит ракетную технику.
Как заявил Путин, военные в боевых условиях испытали одну из новейших российских систем средней дальности — "Орешник" — с гиперзвуковой баллистической ракетой в безъядерном оснащении.
Этот запуск стал ответом на удары, которые ВСУ нанесли по объектам в Курской и Брянской областях американскими и британскими ракетами ATACMS и Storm Shadow.
Президент подчеркнул, что в России проходят испытания несколько систем, подобных "Орешнику", они не имеют аналогов в мире.
В случае группового применения удар "Орешником" сопоставим с использованием ядерного оружия, но ОМУ эта система не является.
Кроме того, глава государства подчеркивал, что шансов легко сбить ракету "Орешник" у противника нет.