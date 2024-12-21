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В Кремле объяснили слова Путина о дуэли с использованием "Орешника" - РИА Новости, 21.12.2024
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21:22 21.12.2024 (обновлено: 21:47 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/oreshnik-1990649512.html
В Кремле объяснили слова Путина о дуэли с использованием "Орешника"
В Кремле объяснили слова Путина о дуэли с использованием "Орешника" - РИА Новости, 21.12.2024
В Кремле объяснили слова Путина о дуэли с использованием "Орешника"
Слова Владимира Путина о технологической дуэли были ответом тем, кто говорит об уязвимости "Орешника", сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T21:22:00+03:00
2024-12-21T21:47:00+03:00
россия
владимир путин
дмитрий песков
технологии
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Слова Владимира Путина о технологической дуэли были ответом тем, кто говорит об уязвимости "Орешника", сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.&quot;Это был ответ на вопрос. А вопрос был о том, что эксперты западные утверждают о том, что у этой системы вооружений есть уязвимости&quot;, — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о технологической дуэли с Западом, которую предложил российский лидер на прямой линии.Пресс-секретарь подчеркнул, что это оружие на поколение опережает все существующее, при этом оно не носит ядерный характер. Песков назвал систему революцией в технологиях. Россия 21 ноября нанесла удар по крупному промышленному комплексу в Днепропетровске, который производит ракетную технику.Как заявил Путин, военные в боевых условиях испытали одну из новейших российских систем средней дальности — "Орешник" — с гиперзвуковой баллистической ракетой в безъядерном оснащении.Этот запуск стал ответом на удары, которые ВСУ нанесли по объектам в Курской и Брянской областях американскими и британскими ракетами ATACMS и Storm Shadow.Президент подчеркнул, что в России проходят испытания несколько систем, подобных "Орешнику", они не имеют аналогов в мире.В случае группового применения удар "Орешником" сопоставим с использованием ядерного оружия, но ОМУ эта система не является.Кроме того, глава государства подчеркивал, что шансов легко сбить ракету "Орешник" у противника нет.
https://ria.ru/20241221/zapad-1990525600.html
https://ria.ru/20241219/putin-1990182765.html
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россия, владимир путин, дмитрий песков, технологии
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Технологии
В Кремле объяснили слова Путина о дуэли с использованием "Орешника"

Песков: словами о дуэли Путин ответил тем, кто говорил об уязвимости "Орешника"

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Слова Владимира Путина о технологической дуэли были ответом тем, кто говорит об уязвимости "Орешника", сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«

"Это был ответ на вопрос. А вопрос был о том, что эксперты западные утверждают о том, что у этой системы вооружений есть уязвимости", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о технологической дуэли с Западом, которую предложил российский лидер на прямой линии.

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Пресс-секретарь подчеркнул, что это оружие на поколение опережает все существующее, при этом оно не носит ядерный характер. Песков назвал систему революцией в технологиях.
Россия 21 ноября нанесла удар по крупному промышленному комплексу в Днепропетровске, который производит ракетную технику.
Как заявил Путин, военные в боевых условиях испытали одну из новейших российских систем средней дальности — "Орешник" — с гиперзвуковой баллистической ракетой в безъядерном оснащении.
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Президент подчеркнул, что в России проходят испытания несколько систем, подобных "Орешнику", они не имеют аналогов в мире.
В случае группового применения удар "Орешником" сопоставим с использованием ядерного оружия, но ОМУ эта система не является.
Кроме того, глава государства подчеркивал, что шансов легко сбить ракету "Орешник" у противника нет.
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