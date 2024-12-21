https://ria.ru/20241221/oreshnik-1990574055.html

"Все об этом знают". На Западе признали неудобную правду об "Орешнике"

"Все об этом знают". На Западе признали неудобную правду об "Орешнике" - РИА Новости, 21.12.2024

"Все об этом знают". На Западе признали неудобную правду об "Орешнике"

Весь мир понимает, что Североатлантический альянс неспособен противостоять России и "Орешнику", написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х. РИА Новости, 21.12.2024

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Весь мир понимает, что Североатлантический альянс неспособен противостоять России и "Орешнику", написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х."У НАТО нет ответа "Орешнику". Россия это знает, они это знают, все об этом знают", — заявил он.Журналист отметил, что надежды Запада на технологическую отсталость России совершенно не оправдались.На прямой линии в четверг Владимир Путин заявил, что "Орешник" нельзя перехватить системами противоракетной обороны. Он также предложил западным странам провести технологическую дуэль.Путин в ноябре выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября атаковала объекты в Курской и Брянской областях, применив американские и британские дальнобойные ракеты ATACMS и Storm Shadow. В ответ на использование этого оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружение. В боевых условиях было проведено испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

https://ria.ru/20241220/oreshnik-1990305743.html

https://ria.ru/20241221/oreshnik-1990558101.html

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