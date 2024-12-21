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"Все об этом знают". На Западе признали неудобную правду об "Орешнике" - РИА Новости, 21.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:20 21.12.2024 (обновлено: 13:55 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/oreshnik-1990574055.html
"Все об этом знают". На Западе признали неудобную правду об "Орешнике"
"Все об этом знают". На Западе признали неудобную правду об "Орешнике" - РИА Новости, 21.12.2024
"Все об этом знают". На Западе признали неудобную правду об "Орешнике"
Весь мир понимает, что Североатлантический альянс неспособен противостоять России и "Орешнику", написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х. РИА Новости, 21.12.2024
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специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир путин
чей боуз
нато
в мире
ракета "орешник"
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Весь мир понимает, что Североатлантический альянс неспособен противостоять России и "Орешнику", написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х."У НАТО нет ответа "Орешнику". Россия это знает, они это знают, все об этом знают", — заявил он.Журналист отметил, что надежды Запада на технологическую отсталость России совершенно не оправдались.На прямой линии в четверг Владимир Путин заявил, что "Орешник" нельзя перехватить системами противоракетной обороны. Он также предложил западным странам провести технологическую дуэль.Путин в ноябре выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября атаковала объекты в Курской и Брянской областях, применив американские и британские дальнобойные ракеты ATACMS и Storm Shadow. В ответ на использование этого оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружение. В боевых условиях было проведено испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
https://ria.ru/20241220/oreshnik-1990305743.html
https://ria.ru/20241221/oreshnik-1990558101.html
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россия, украина, владимир путин, чей боуз, нато, в мире, ракета "орешник"
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Путин, Чей Боуз, НАТО, В мире, Ракета "Орешник"
"Все об этом знают". На Западе признали неудобную правду об "Орешнике"

Журналист Боуз: НАТО не имеет оружия против "Орешника"

Кадр видео удара по Днепропетровску
Кадр видео удара по Днепропетровску - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
Кадр видео удара по Днепропетровску. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Весь мир понимает, что Североатлантический альянс неспособен противостоять России и "Орешнику", написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.
НАТО нет ответа "Орешнику". Россия это знает, они это знают, все об этом знают", — заявил он.
Удар Орешником по Днепропетровску - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
"Будут страдать". В США сделали неожиданное заявление об "Орешнике"
Вчера, 06:52
Журналист отметил, что надежды Запада на технологическую отсталость России совершенно не оправдались.
На прямой линии в четверг Владимир Путин заявил, что "Орешник" нельзя перехватить системами противоракетной обороны. Он также предложил западным странам провести технологическую дуэль.
Путин в ноябре выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября атаковала объекты в Курской и Брянской областях, применив американские и британские дальнобойные ракеты ATACMS и Storm Shadow. В ответ на использование этого оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружение. В боевых условиях было проведено испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
Роджер Уотерс - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
Основатель Pink Floyd попытался объяснить название ракеты "Орешник"
06:04
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВладимир ПутинЧей БоузНАТОВ миреРакета "Орешник"
 
 
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