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Основатель Pink Floyd попытался объяснить название ракеты "Орешник" - РИА Новости, 21.12.2024
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06:04 21.12.2024 (обновлено: 07:19 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/oreshnik-1990558101.html
Основатель Pink Floyd попытался объяснить название ракеты "Орешник"
Основатель Pink Floyd попытался объяснить название ракеты "Орешник" - РИА Новости, 21.12.2024
Основатель Pink Floyd попытался объяснить название ракеты "Орешник"
Название гиперзвуковой ракеты "Орешник" может быть связано с принципом ее действия — поражением цели несколькими боеприпасами, словно осыпая ее гроздью орехов,... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T06:04:00+03:00
2024-12-21T07:19:00+03:00
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Название гиперзвуковой ракеты "Орешник" может быть связано с принципом ее действия — поражением цели несколькими боеприпасами, словно осыпая ее гроздью орехов, заявил основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью РИА Новости."Я думаю, ее так назвали, потому что она сбрасывает несколько "орехов" при попадании в цель. Не могу придумать другую причину, чтобы назвать ракету в честь дерева", — пошутил он. В четверг на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, Владимир Путин признался, что не знает, почему "Орешник" получил такое название.Президент России вечером 21 ноября выступил с заявлением о нанесении комбинированного удара по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия. Речь идет о комплексе в Днепропетровске, где производят в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях испытали одну из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — баллистическую ракету в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул глава государства.
https://ria.ru/20241220/oreshnik-1990305743.html
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россия, украина, брянская область, владимир путин, pink floyd, в мире
Россия, Украина, Брянская область, Владимир Путин, Pink Floyd, В мире
Основатель Pink Floyd попытался объяснить название ракеты "Орешник"

Роджер Уотерс объяснил название ракеты "Орешник" принципом ее действия

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРоджер Уотерс
Роджер Уотерс - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Роджер Уотерс. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Название гиперзвуковой ракеты "Орешник" может быть связано с принципом ее действия — поражением цели несколькими боеприпасами, словно осыпая ее гроздью орехов, заявил основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью РИА Новости.
"Я думаю, ее так назвали, потому что она сбрасывает несколько "орехов" при попадании в цель. Не могу придумать другую причину, чтобы назвать ракету в честь дерева", — пошутил он.
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Президент России вечером 21 ноября выступил с заявлением о нанесении комбинированного удара по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия. Речь идет о комплексе в Днепропетровске, где производят в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях испытали одну из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — баллистическую ракету в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул глава государства.
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