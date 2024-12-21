https://ria.ru/20241221/oreshnik-1990558101.html

Основатель Pink Floyd попытался объяснить название ракеты "Орешник"

Основатель Pink Floyd попытался объяснить название ракеты "Орешник" - РИА Новости, 21.12.2024

Основатель Pink Floyd попытался объяснить название ракеты "Орешник"

Название гиперзвуковой ракеты "Орешник" может быть связано с принципом ее действия — поражением цели несколькими боеприпасами, словно осыпая ее гроздью орехов,... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T06:04:00+03:00

2024-12-21T06:04:00+03:00

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Название гиперзвуковой ракеты "Орешник" может быть связано с принципом ее действия — поражением цели несколькими боеприпасами, словно осыпая ее гроздью орехов, заявил основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью РИА Новости."Я думаю, ее так назвали, потому что она сбрасывает несколько "орехов" при попадании в цель. Не могу придумать другую причину, чтобы назвать ракету в честь дерева", — пошутил он. В четверг на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, Владимир Путин признался, что не знает, почему "Орешник" получил такое название.Президент России вечером 21 ноября выступил с заявлением о нанесении комбинированного удара по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия. Речь идет о комплексе в Днепропетровске, где производят в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях испытали одну из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — баллистическую ракету в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул глава государства.

https://ria.ru/20241220/oreshnik-1990305743.html

https://ria.ru/20241219/putin-1990182765.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, брянская область, владимир путин, pink floyd, в мире