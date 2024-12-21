https://ria.ru/20241221/orban-1990644062.html

Орбан назвал теракт в Магдебурге следствием миграционного кризиса

Орбан назвал теракт в Магдебурге следствием миграционного кризиса - РИА Новости, 21.12.2024

Орбан назвал теракт в Магдебурге следствием миграционного кризиса

Теракт в Магдебурге является следствием миграционного кризиса в западной Европе, Венгрия не пускает мигрантов, чтобы такого не происходило, заявил венгерский... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T20:25:00+03:00

2024-12-21T20:25:00+03:00

2024-12-21T20:25:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 21 дек - РИА Новости. Теракт в Магдебурге является следствием миграционного кризиса в западной Европе, Венгрия не пускает мигрантов, чтобы такого не происходило, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Ранее венгерский премьер первым из международных лидеров выразил соболезнования жителям ФРГ в связи с терактом с участием автомобилей на рождественской ярмарке в Магдебурге, назвав его чудовищным. "Такие явления существуют в Западной Европе только со времен мигрантского кризиса. Несомненно, существует взаимосвязь между нелегальной миграцией и террористическими актами. Вижу, что все равно есть те, кто пытается эту связь отрицать, но это в любом случае простой факт, который требует признания, что раньше такого не было, а сейчас есть", - сказал Орбан на пресс-конференции. Венгрия по-прежнему не должна позволить "превратить ее в мир, в котором может произойти такое", подчеркнул он. Орбан также напомнил, что суд ЕС наложил на Венгрию штраф в размере одного миллиона евро ежедневно "из-за того, что она не хочет, чтобы было как в Магдебурге". В пятницу вечером автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. По данным премьер-министра земли Саксония-Анхальт Райнера Хазелоффа, в результате нападения погибли пять человек, более 200 получили ранения. Полиция предполагает, что наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, который действовал в одиночку. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, подозреваемый находился в статусе беженца в июле 2016 года. Он также имеет вид на жительство в ФРГ. Позднее издание Spiegel сообщило, что власти Саудовской Аравии трижды предупреждали органы безопасности Германии об угрозе от этого человека. После наступления миграционного кризиса в Европе власти Венгрии начали проводить жесткую политику в отношении мигрантов и беженцев, которые пересекают границы страны. За это Будапешт подвергался резкой критике со стороны гуманитарных агентств ООН и Евросоюза. Суд Евросоюза в Люксембурге в июне приговорил Венгрию к штрафу в 200 миллионов евро, а также к выплатам в 1 миллион евро ежедневно из-за отказа выполнять предыдущие решения суда, связанные с нарушениями общеевропейских правил по приему мигрантов. Премьер-министр Венгрии заявил, что Будапешт не изменит миграционную политику, а судом ЕС управляет американский миллиардер Джордж Сорос.

https://ria.ru/20241221/sholts-1990633902.html

https://ria.ru/20241221/magdeburg-1990546861.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, венгрия, германия, европа, виктор орбан, джордж сорос, евросоюз, оон