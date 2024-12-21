Орбан раскрыл план создания крупнейшей партии в Европарламенте
Орбан раскрыл план, как "Патритоты за Европу" станут крупнейшей фракцией в ЕП
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 21 дек - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскрыл план, как созданная им летом фракция "Патриоты за Европу" сможет выстроить тесную коалицию с "Европейскими консерваторами и реформистами", а в перспективе переманить часть партий из "Европейской народной партии", став таким образом крупнейшей силой в Европарламенте.
Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что намерена уйти с поста председателя фракции Европейских реформистов и консерваторов (ЕКР). Экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий подтвердил намерение возглавить фракцию после ее ухода.
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"С Моравецким у нас уже десятилетия тесное, глубокое и дружеское сотрудничество. Я с ним разговаривал после этого. У "патриотов" и "консерваторов" разные паствы, это две разные партийные группы. По самым важным вопросам, несмотря на различия, обе партийные группы согласны. В последующий период будет расти число инициатив, общих для обеих партийных групп. Мы не скрываем намерения в более долгосрочной перспективе создать между группами структурированное, хорошо выстроенное институциональное сотрудничество", - сказал Орбан на пресс-конференции.
По его словам, для такого сотрудничества "в европейской политике есть несколько возможностей" и руководство обеих групп "стремится к этому", и когда коалиция оформится, наступит момент "распить шампанское".
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"Если третья и четвертая по величине фракции смогут выстроить устойчивое сотрудничество, мы опередим социалистов и станем вторыми по величине в Европарламенте. А после этого, когда мы вырастем и наше притяжение усилится, это создаст магнетическую силу, мы примем партии из Европейской народной партии и станем крупнейшими. Вот такой план", - сообщил Орбан.
Ранее глава Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль, премьер Венгрии Виктор Орбан, возглавляющий партию "Фидес", и глава чешской партии ANO экс-премьер Андрей Бабиш на пресс-конференции в Вене объявили о формировании политического альянса в Европейском парламенте. Всего на момент официального создания фракции в нее вошли 84 депутата из 14 партий, представляющих 12 стран. Орбан летом отмечал, что фракция намерена заключать альянсы с другими партиями и стать второй по величине в Европарламенте.
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