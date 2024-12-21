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Орбан раскрыл план создания крупнейшей партии в Европарламенте - РИА Новости, 21.12.2024
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18:33 21.12.2024
https://ria.ru/20241221/orban-1990628161.html
Орбан раскрыл план создания крупнейшей партии в Европарламенте
Орбан раскрыл план создания крупнейшей партии в Европарламенте - РИА Новости, 21.12.2024
Орбан раскрыл план создания крупнейшей партии в Европарламенте
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскрыл план, как созданная им летом фракция "Патриоты за Европу" сможет выстроить тесную коалицию с "Европейскими... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T18:33:00+03:00
2024-12-21T18:33:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 21 дек - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскрыл план, как созданная им летом фракция "Патриоты за Европу" сможет выстроить тесную коалицию с "Европейскими консерваторами и реформистами", а в перспективе переманить часть партий из "Европейской народной партии", став таким образом крупнейшей силой в Европарламенте. Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что намерена уйти с поста председателя фракции Европейских реформистов и консерваторов (ЕКР). Экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий подтвердил намерение возглавить фракцию после ее ухода. "С Моравецким у нас уже десятилетия тесное, глубокое и дружеское сотрудничество. Я с ним разговаривал после этого. У "патриотов" и "консерваторов" разные паствы, это две разные партийные группы. По самым важным вопросам, несмотря на различия, обе партийные группы согласны. В последующий период будет расти число инициатив, общих для обеих партийных групп. Мы не скрываем намерения в более долгосрочной перспективе создать между группами структурированное, хорошо выстроенное институциональное сотрудничество", - сказал Орбан на пресс-конференции. По его словам, для такого сотрудничества "в европейской политике есть несколько возможностей" и руководство обеих групп "стремится к этому", и когда коалиция оформится, наступит момент "распить шампанское". "Если третья и четвертая по величине фракции смогут выстроить устойчивое сотрудничество, мы опередим социалистов и станем вторыми по величине в Европарламенте. А после этого, когда мы вырастем и наше притяжение усилится, это создаст магнетическую силу, мы примем партии из Европейской народной партии и станем крупнейшими. Вот такой план", - сообщил Орбан. Ранее глава Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль, премьер Венгрии Виктор Орбан, возглавляющий партию "Фидес", и глава чешской партии ANO экс-премьер Андрей Бабиш на пресс-конференции в Вене объявили о формировании политического альянса в Европейском парламенте. Всего на момент официального создания фракции в нее вошли 84 депутата из 14 партий, представляющих 12 стран. Орбан летом отмечал, что фракция намерена заключать альянсы с другими партиями и стать второй по величине в Европарламенте.
https://ria.ru/20240906/orban-1971073521.html
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в мире, венгрия, италия, польша, виктор орбан, матеуш моравецкий, джорджа мелони, европарламент, европейская народная партия
В мире, Венгрия, Италия, Польша, Виктор Орбан, Матеуш Моравецкий, Джорджа Мелони, Европарламент, Европейская народная партия
Орбан раскрыл план создания крупнейшей партии в Европарламенте

Орбан раскрыл план, как "Патритоты за Европу" станут крупнейшей фракцией в ЕП

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 21 дек - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскрыл план, как созданная им летом фракция "Патриоты за Европу" сможет выстроить тесную коалицию с "Европейскими консерваторами и реформистами", а в перспективе переманить часть партий из "Европейской народной партии", став таким образом крупнейшей силой в Европарламенте.
Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что намерена уйти с поста председателя фракции Европейских реформистов и консерваторов (ЕКР). Экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий подтвердил намерение возглавить фракцию после ее ухода.
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"С Моравецким у нас уже десятилетия тесное, глубокое и дружеское сотрудничество. Я с ним разговаривал после этого. У "патриотов" и "консерваторов" разные паствы, это две разные партийные группы. По самым важным вопросам, несмотря на различия, обе партийные группы согласны. В последующий период будет расти число инициатив, общих для обеих партийных групп. Мы не скрываем намерения в более долгосрочной перспективе создать между группами структурированное, хорошо выстроенное институциональное сотрудничество", - сказал Орбан на пресс-конференции.
По его словам, для такого сотрудничества "в европейской политике есть несколько возможностей" и руководство обеих групп "стремится к этому", и когда коалиция оформится, наступит момент "распить шампанское".
«
"Если третья и четвертая по величине фракции смогут выстроить устойчивое сотрудничество, мы опередим социалистов и станем вторыми по величине в Европарламенте. А после этого, когда мы вырастем и наше притяжение усилится, это создаст магнетическую силу, мы примем партии из Европейской народной партии и станем крупнейшими. Вот такой план", - сообщил Орбан.
Ранее глава Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль, премьер Венгрии Виктор Орбан, возглавляющий партию "Фидес", и глава чешской партии ANO экс-премьер Андрей Бабиш на пресс-конференции в Вене объявили о формировании политического альянса в Европейском парламенте. Всего на момент официального создания фракции в нее вошли 84 депутата из 14 партий, представляющих 12 стран. Орбан летом отмечал, что фракция намерена заключать альянсы с другими партиями и стать второй по величине в Европарламенте.
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В миреВенгрияИталияПольшаВиктор ОрбанМатеуш МоравецкийДжорджа МелониЕвропарламентЕвропейская народная партия
 
 
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