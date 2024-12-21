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Орбан рассказал о переговорах с Россией и Украиной о транзите газа - РИА Новости, 21.12.2024
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14:09 21.12.2024 (обновлено: 14:28 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/orban-1990599089.html
Орбан рассказал о переговорах с Россией и Украиной о транзите газа
Орбан рассказал о переговорах с Россией и Украиной о транзите газа - РИА Новости, 21.12.2024
Орбан рассказал о переговорах с Россией и Украиной о транзите газа
Венгрия заинтересована в сохранении транзита российского газа через Украину и ведет об этом переговоры с обеими странами, предлагая вариант перехода газа в... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T14:09:00+03:00
2024-12-21T14:28:00+03:00
россия
украина
венгрия
виктор орбан
санкции в отношении россии
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БУДАПЕШТ, 21 дек - РИА Новости. Венгрия заинтересована в сохранении транзита российского газа через Украину и ведет об этом переговоры с обеими странами, предлагая вариант перехода газа в венгерскую собственность уже на российско-украинской границе, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Мы не отказываемся от планов получать энергию через территорию Украины, ведем переговоры и с Россией, и с Украиной. В следующем (2025 - ред.) году тоже будем вести переговоры. Мы хотим провернуть такой трюк: что если газ, заходя на территорию Украины, уже считался бы не российским, а был бы в собственности покупателя. То есть, когда переходит на территорию Украины, это уже не российский, а венгерский газ. Согласятся ли на это украинцы и русские, об этом идут переговоры, но сами мы от этого ни в коем случае не откажемся", - сказал Орбан на пресс-конференции.Он объяснил, что Венгрия заинтересована в продолжении украинского транзита. По его словам, "если ты получаешь энергию только по одной трубопроводной системе, ты всегда беспомощен"."Мы не рады, что украинский маршрут заменили на другой - конечно, если бы не получилось, была бы беда - но радости это не придает, радость была бы, если бы постоянно были доступны три-четыре канала доступной по цене энергии", - отметил Орбан.
https://ria.ru/20241220/ukraina-1990421354.html
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россия, украина, венгрия, виктор орбан, санкции в отношении россии
Россия, Украина, Венгрия, Виктор Орбан, Санкции в отношении России
Орбан рассказал о переговорах с Россией и Украиной о транзите газа

Венгрия предложил России и Украине сохранить транзит газа, сменив собственника

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 21 дек - РИА Новости. Венгрия заинтересована в сохранении транзита российского газа через Украину и ведет об этом переговоры с обеими странами, предлагая вариант перехода газа в венгерскую собственность уже на российско-украинской границе, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«
"Мы не отказываемся от планов получать энергию через территорию Украины, ведем переговоры и с Россией, и с Украиной. В следующем (2025 - ред.) году тоже будем вести переговоры. Мы хотим провернуть такой трюк: что если газ, заходя на территорию Украины, уже считался бы не российским, а был бы в собственности покупателя. То есть, когда переходит на территорию Украины, это уже не российский, а венгерский газ. Согласятся ли на это украинцы и русские, об этом идут переговоры, но сами мы от этого ни в коем случае не откажемся", - сказал Орбан на пресс-конференции.
Он объяснил, что Венгрия заинтересована в продолжении украинского транзита. По его словам, "если ты получаешь энергию только по одной трубопроводной системе, ты всегда беспомощен".
"Мы не рады, что украинский маршрут заменили на другой - конечно, если бы не получилось, была бы беда - но радости это не придает, радость была бы, если бы постоянно были доступны три-четыре канала доступной по цене энергии", - отметил Орбан.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Премьер Словакии пригрозил Украине серьезным конфликтом из-за газа
Вчера, 14:35
 
РоссияУкраинаВенгрияВиктор ОрбанСанкции в отношении России
 
 
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