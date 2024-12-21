https://ria.ru/20241221/orban-1990599089.html

Орбан рассказал о переговорах с Россией и Украиной о транзите газа

Орбан рассказал о переговорах с Россией и Украиной о транзите газа - РИА Новости, 21.12.2024

Орбан рассказал о переговорах с Россией и Украиной о транзите газа

Венгрия заинтересована в сохранении транзита российского газа через Украину и ведет об этом переговоры с обеими странами, предлагая вариант перехода газа в... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T14:09:00+03:00

2024-12-21T14:09:00+03:00

2024-12-21T14:28:00+03:00

россия

украина

венгрия

виктор орбан

санкции в отношении россии

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БУДАПЕШТ, 21 дек - РИА Новости. Венгрия заинтересована в сохранении транзита российского газа через Украину и ведет об этом переговоры с обеими странами, предлагая вариант перехода газа в венгерскую собственность уже на российско-украинской границе, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Мы не отказываемся от планов получать энергию через территорию Украины, ведем переговоры и с Россией, и с Украиной. В следующем (2025 - ред.) году тоже будем вести переговоры. Мы хотим провернуть такой трюк: что если газ, заходя на территорию Украины, уже считался бы не российским, а был бы в собственности покупателя. То есть, когда переходит на территорию Украины, это уже не российский, а венгерский газ. Согласятся ли на это украинцы и русские, об этом идут переговоры, но сами мы от этого ни в коем случае не откажемся", - сказал Орбан на пресс-конференции.Он объяснил, что Венгрия заинтересована в продолжении украинского транзита. По его словам, "если ты получаешь энергию только по одной трубопроводной системе, ты всегда беспомощен"."Мы не рады, что украинский маршрут заменили на другой - конечно, если бы не получилось, была бы беда - но радости это не придает, радость была бы, если бы постоянно были доступны три-четыре канала доступной по цене энергии", - отметил Орбан.

https://ria.ru/20241220/ukraina-1990421354.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, венгрия, виктор орбан, санкции в отношении россии