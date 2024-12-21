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В Минтрансе рассказали о ходе ликвидации последствий крушения танкеров
В Минтрансе рассказали о ходе ликвидации последствий крушения танкеров - РИА Новости, 21.12.2024
В Минтрансе рассказали о ходе ликвидации последствий крушения танкеров
Оперативный штаб по ликвидации последствий крушения двух танкеров в Керченском проливе работает в круглосуточно, сообщили в Минтрансе России. РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T17:36:00+03:00
2024-12-21T17:36:00+03:00
2024-12-21T17:38:00+03:00
керченский пролив
россия
веселовка
александр пошивай
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
росморпорт
крушение двух танкеров в керченском проливе
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Оперативный штаб по ликвидации последствий крушения двух танкеров в Керченском проливе работает в круглосуточно, сообщили в Минтрансе России. "Оперативный штаб по ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе работает в круглосуточном режиме. На месте контроль за обстановкой осуществляет заместитель министра транспорта России Александр Пошивай", - говорится в сообщении. Отмечается, что группировка сил и средств по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов усиливается. Привлечены дополнительные резервы ФГБУ "АМП Черного моря", ФГУП "Росморпорт", ФГБУ "Морспасслужба". "В сборе нефтепродуктов участвуют более 150 сотрудников подведомственных Росморречфлоту организаций, а также волонтеры отраслевых учебных заведений. В настоящее время в поселок Веселовка Темрюкского района прибыло более 100 курсантов и сотрудников ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова и Херсонской государственной морской академии", - добавляется в сообщении. В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.
https://ria.ru/20241216/tanker-1989531759.html
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керченский пролив, россия, веселовка, александр пошивай, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), росморпорт, крушение двух танкеров в керченском проливе
Керченский пролив, Россия, Веселовка, Александр Пошивай, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Росморпорт, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
В Минтрансе рассказали о ходе ликвидации последствий крушения танкеров
Оперштаб по ликвидации последствий крушения двух танкеров работает круглосуточно