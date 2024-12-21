https://ria.ru/20241221/opershtab-1990620917.html

В Минтрансе рассказали о ходе ликвидации последствий крушения танкеров

В Минтрансе рассказали о ходе ликвидации последствий крушения танкеров - РИА Новости, 21.12.2024

В Минтрансе рассказали о ходе ликвидации последствий крушения танкеров

Оперативный штаб по ликвидации последствий крушения двух танкеров в Керченском проливе работает в круглосуточно, сообщили в Минтрансе России. РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T17:36:00+03:00

2024-12-21T17:36:00+03:00

2024-12-21T17:38:00+03:00

керченский пролив

россия

веселовка

александр пошивай

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

росморпорт

крушение двух танкеров в керченском проливе

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Оперативный штаб по ликвидации последствий крушения двух танкеров в Керченском проливе работает в круглосуточно, сообщили в Минтрансе России. "Оперативный штаб по ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе работает в круглосуточном режиме. На месте контроль за обстановкой осуществляет заместитель министра транспорта России Александр Пошивай", - говорится в сообщении. Отмечается, что группировка сил и средств по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов усиливается. Привлечены дополнительные резервы ФГБУ "АМП Черного моря", ФГУП "Росморпорт", ФГБУ "Морспасслужба". "В сборе нефтепродуктов участвуют более 150 сотрудников подведомственных Росморречфлоту организаций, а также волонтеры отраслевых учебных заведений. В настоящее время в поселок Веселовка Темрюкского района прибыло более 100 курсантов и сотрудников ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова и Херсонской государственной морской академии", - добавляется в сообщении. В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

https://ria.ru/20241216/tanker-1989531759.html

https://ria.ru/20241220/tanker-1990314685.html

керченский пролив

россия

веселовка

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керченский пролив, россия, веселовка, александр пошивай, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), росморпорт, крушение двух танкеров в керченском проливе