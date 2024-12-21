https://ria.ru/20241221/oon-1990564835.html

В ООН сделали заявление после атаки ВСУ по Рыльску

В ООН сделали заявление после атаки ВСУ по Рыльску - РИА Новости, 21.12.2024

В ООН сделали заявление после атаки ВСУ по Рыльску

Заместитель пресс-секретаря Генерального секретаря ООН Фархан Хак в беседе с "Известиями" призвал к предотвращению любых жертв среди гражданского населения,... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T08:37:00+03:00

2024-12-21T08:37:00+03:00

2024-12-21T16:31:00+03:00

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Заместитель пресс-секретаря Генерального секретаря ООН Фархан Хак в беседе с "Известиями" призвал к предотвращению любых жертв среди гражданского населения, комментируя удар украинских военных по городу Рыльску."Мы хотим, чтобы все стороны приложили максимальные усилия для предотвращения любых жертв среди гражданского населения в соответствии с международным гуманитарным правом", — сказал он.В пятницу около 15:30 мск украинские боевики нанесли массированный ракетный удар по Рыльску.Как сообщал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, пять человек погибли и 12 пострадали. По его данным, в частности, повреждены Дом культуры, здание начальной школы № 1, областной многопрофильный колледж, учебный и жилой корпуса Рыльского авиационного колледжа. Повреждены несколько частных домов и порядка 15 автомобилей.

https://ria.ru/20241216/patriot-1989479129.html

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в мире, рыльск, курская область, фархан хак, александр хинштейн, оон, вооруженные силы украины, украина, россия