Россия просила СБ ООН обсудить положение детей в Газе, заявил Небензя
Небензя: США отказались провести заседание СБ ООН по положению детей в Газе
© РИА Новости / Роман Махмутов | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 21 дек – РИА Новости. РФ просила председательствующую в СБ ООН в декабре США провести заседание по положению детей в Газе, но Вашингтон "к призыву не прислушался", сообщил постпред РФ при Всемирной Организации Василий Небензя.
"Мы призывали США провести заседание по этой теме (положение детей в Газе оккупированных территориях - ред.) до конца своего председательства. Разумеется, наши американские коллеги к этому призыву не прислушались. Судьба детей Газы их в принципе не интересует, а тема эта неудобна для их стратегического союзника Израиля", – сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
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20 октября, 10:47