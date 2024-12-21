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Россия просила СБ ООН обсудить положение детей в Газе, заявил Небензя - РИА Новости, 21.12.2024
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00:26 21.12.2024 (обновлено: 00:39 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/oon-1990546598.html
Россия просила СБ ООН обсудить положение детей в Газе, заявил Небензя
Россия просила СБ ООН обсудить положение детей в Газе, заявил Небензя - РИА Новости, 21.12.2024
Россия просила СБ ООН обсудить положение детей в Газе, заявил Небензя
РФ просила председательствующую в СБ ООН в декабре США провести заседание по положению детей в Газе, но Вашингтон "к призыву не прислушался", сообщил постпред... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T00:26:00+03:00
2024-12-21T00:39:00+03:00
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ООН, 21 дек – РИА Новости. РФ просила председательствующую в СБ ООН в декабре США провести заседание по положению детей в Газе, но Вашингтон "к призыву не прислушался", сообщил постпред РФ при Всемирной Организации Василий Небензя."Мы призывали США провести заседание по этой теме (положение детей в Газе оккупированных территориях - ред.) до конца своего председательства. Разумеется, наши американские коллеги к этому призыву не прислушались. Судьба детей Газы их в принципе не интересует, а тема эта неудобна для их стратегического союзника Израиля", – сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.Он отметил, что РФ планирует запросить соответствующее заседание в январе и просит Алжир (будет председательствовать в СБ ООН в январе) "учесть это в своей работе".Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
https://ria.ru/20241108/gaza-1982701440.html
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в мире, россия, совет безопасности оон, сша, вашингтон (штат), оон, василий небензя
В мире, Россия, Совет Безопасности ООН, США, Вашингтон (штат), ООН, Василий Небензя
Россия просила СБ ООН обсудить положение детей в Газе, заявил Небензя

Небензя: США отказались провести заседание СБ ООН по положению детей в Газе

© РИА Новости / Роман Махмутов | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 21 дек – РИА Новости. РФ просила председательствующую в СБ ООН в декабре США провести заседание по положению детей в Газе, но Вашингтон "к призыву не прислушался", сообщил постпред РФ при Всемирной Организации Василий Небензя.
"Мы призывали США провести заседание по этой теме (положение детей в Газе оккупированных территориях - ред.) до конца своего председательства. Разумеется, наши американские коллеги к этому призыву не прислушались. Судьба детей Газы их в принципе не интересует, а тема эта неудобна для их стратегического союзника Израиля", – сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.
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Он отметил, что РФ планирует запросить соответствующее заседание в январе и просит Алжир (будет председательствовать в СБ ООН в январе) "учесть это в своей работе".
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
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