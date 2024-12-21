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Украинские войска за сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 21.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:48 21.12.2024 (обновлено: 00:49 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/obstrely-1990547878.html
Украинские войска за сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 21.12.2024
Украинские войска за сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 17 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 52 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T00:48:00+03:00
2024-12-21T00:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 21 дек - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 17 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 52 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Семнадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Пятнадцать обстрелов - на горловском направлении. Один обстрел - на донецком направлении. Один обстрел - на красноармейском направлении", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что всего было выпущено 52 боеприпаса. По данным представительства, в результате обстрелов пять мирных жителей пострадали. В предыдущие сутки было зафиксировано восемь обстрелов.
https://ria.ru/20241220/vsu-1990536529.html
https://ria.ru/20241220/obstrel-1990375641.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
Украинские войска за сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 52 снаряда

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 дек - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 17 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 52 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"Семнадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Пятнадцать обстрелов - на горловском направлении. Один обстрел - на донецком направлении. Один обстрел - на красноармейском направлении", - говорится в сообщении представительства.
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
ВСУ обстреляли Горловку и Селидово натовскими снарядами
Вчера, 21:07
Отмечается, что всего было выпущено 52 боеприпаса.
По данным представительства, в результате обстрелов пять мирных жителей пострадали.
В предыдущие сутки было зафиксировано восемь обстрелов.
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ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами
Вчера, 12:45
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦКК
 
 
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