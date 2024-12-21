https://ria.ru/20241221/obstrely-1990547878.html
Украинские войска за сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 21.12.2024
Украинские войска за сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 17 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 52 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T00:48:00+03:00
2024-12-21T00:48:00+03:00
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ДОНЕЦК, 21 дек - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 17 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 52 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Семнадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Пятнадцать обстрелов - на горловском направлении. Один обстрел - на донецком направлении. Один обстрел - на красноармейском направлении", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что всего было выпущено 52 боеприпаса. По данным представительства, в результате обстрелов пять мирных жителей пострадали. В предыдущие сутки было зафиксировано восемь обстрелов.
https://ria.ru/20241220/vsu-1990536529.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
Украинские войска за сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 52 снаряда