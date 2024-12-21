https://ria.ru/20241221/nebenzya-1990546254.html
Убийство Кириллова выдает террористическую сущность Киева, заявил Небензя
Убийство Кириллова выдает террористическую сущность Киева, заявил Небензя - РИА Новости, 21.12.2024
Убийство Кириллова выдает террористическую сущность Киева, заявил Небензя
Теракт против начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в полной мере подтверждает "человеконенавистническую и террористическую" сущность... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T00:14:00+03:00
2024-12-21T00:14:00+03:00
2024-12-21T00:15:00+03:00
игорь кириллов
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василий небензя
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
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ООН, 21 дек - РИА Новости. Теракт против начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в полной мере подтверждает "человеконенавистническую и террористическую" сущность руководства в Киеве, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Это преступление в полной мере подтверждает человеконенавистническую и террористическую сущность нынешнего украинского руководства", - сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН. Он отметил, что соучастниками этого и подобных преступлений, направленных против представителей российской военной, творческой и политической элиты, являются западные кураторы Киева. По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. Жительница соседнего дома рассказала РИА Новости, что ЧП случилось в районе 6.12 мск. ФСБ, СК и МВД в среду утром сообщили о задержании исполнителя теракта, мужчины 1995 года рождения. Тот рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу. Ему предъявлено обвинение, он арестован.
https://ria.ru/20241220/terakt-1990294384.html
https://ria.ru/20241219/kirillov-1990271408.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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игорь кириллов, киев, европа, василий небензя, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), взрыв на рязанском проспекте в москве, в мире
Игорь Кириллов, Киев, Европа, Василий Небензя, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв на Рязанском проспекте в Москве, В мире
Убийство Кириллова выдает террористическую сущность Киева, заявил Небензя
Небензя: западные кураторы Киева являются соучастниками убийства Кириллова