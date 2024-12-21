https://ria.ru/20241221/naemniki-1990556823.html

В ДНР проверяют причастность наемников к расстрелам

В ДНР проверяют причастность наемников к расстрелам - РИА Новости, 21.12.2024

В ДНР проверяют причастность наемников к расстрелам

Силовики РФ проверяют причастность иностранных наемников к расстрелам жителей освобожденных городов ДНР, заявил в интервью РИА Новости глава Донецкой Народной... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T05:44:00+03:00

2024-12-21T05:44:00+03:00

2024-12-21T05:45:00+03:00

в мире

франция

денис пушилин

родион мирошник

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 21 дек - РИА Новости. Силовики РФ проверяют причастность иностранных наемников к расстрелам жителей освобожденных городов ДНР, заявил в интервью РИА Новости глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. "Конечно, местные жители в освобожденных городах рассказывают, что слышали иностранную речь. Опять же, причастность иностранных наемников к расстрелам мирных жителей будет определяться компетентными органами", - сказал Пушилин. По его словам, информация о преступлениях киевского режима тщательно собирается с 2014 года. "Официальные данные будут известны уже после обобщения всей информации", - подчеркнул Пушилин. Ранее очевидцы сообщали, что ВСУ, в том числе польские наемники, начали расстреливать мирных жителей Селидово в ДНР за два дня до прихода ВС РФ, надеясь обвинить в этом Россию. Кадры показаний очевидца предоставил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Он рассказал, что следственные органы будут разбираться с подробностями и доказательствами действий ВСУ в Селидово. Другой очевидец сообщил Мирошнику, что ВСУ заходили в квартиры и расстреливали семьи с детьми, пенсионеров и женщин. Беженка из курского приграничного поселка Коренево рассказывала РИА Новости, что наемники ВСУ зверствовали в занятых курских селах - расстреливали мирных жителей, отрезали головы старикам, мучили детей, а на разошедшихся в соцсетях видео с убитыми людьми она узнает своих знакомых. Она также сообщала, что в селе Краснооктябрьском висит флаг Франции.

https://ria.ru/20241221/dnr-1990554806.html

https://ria.ru/20241126/selidovo-1985767495.html

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, денис пушилин, родион мирошник, вооруженные силы украины