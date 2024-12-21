В ДНР проверяют причастность наемников к расстрелам
Пушилин: в ДНР проверяют причастность иностранных наемников к расстрелам
© РИА Новости / Сергей БатуринВременно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 дек - РИА Новости. Силовики РФ проверяют причастность иностранных наемников к расстрелам жителей освобожденных городов ДНР, заявил в интервью РИА Новости глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Конечно, местные жители в освобожденных городах рассказывают, что слышали иностранную речь. Опять же, причастность иностранных наемников к расстрелам мирных жителей будет определяться компетентными органами", - сказал Пушилин.
По его словам, информация о преступлениях киевского режима тщательно собирается с 2014 года.
"Официальные данные будут известны уже после обобщения всей информации", - подчеркнул Пушилин.
Ранее очевидцы сообщали, что ВСУ, в том числе польские наемники, начали расстреливать мирных жителей Селидово в ДНР за два дня до прихода ВС РФ, надеясь обвинить в этом Россию. Кадры показаний очевидца предоставил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Он рассказал, что следственные органы будут разбираться с подробностями и доказательствами действий ВСУ в Селидово. Другой очевидец сообщил Мирошнику, что ВСУ заходили в квартиры и расстреливали семьи с детьми, пенсионеров и женщин.
Беженка из курского приграничного поселка Коренево рассказывала РИА Новости, что наемники ВСУ зверствовали в занятых курских селах - расстреливали мирных жителей, отрезали головы старикам, мучили детей, а на разошедшихся в соцсетях видео с убитыми людьми она узнает своих знакомых. Она также сообщала, что в селе Краснооктябрьском висит флаг Франции.
Очевидец рассказал о колумбийских наемниках в Селидово
26 ноября, 12:56