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В ДНР проверяют причастность наемников к расстрелам - РИА Новости, 21.12.2024
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05:44 21.12.2024 (обновлено: 05:45 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/naemniki-1990556823.html
В ДНР проверяют причастность наемников к расстрелам
В ДНР проверяют причастность наемников к расстрелам - РИА Новости, 21.12.2024
В ДНР проверяют причастность наемников к расстрелам
Силовики РФ проверяют причастность иностранных наемников к расстрелам жителей освобожденных городов ДНР, заявил в интервью РИА Новости глава Донецкой Народной... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T05:44:00+03:00
2024-12-21T05:45:00+03:00
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ДОНЕЦК, 21 дек - РИА Новости. Силовики РФ проверяют причастность иностранных наемников к расстрелам жителей освобожденных городов ДНР, заявил в интервью РИА Новости глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. "Конечно, местные жители в освобожденных городах рассказывают, что слышали иностранную речь. Опять же, причастность иностранных наемников к расстрелам мирных жителей будет определяться компетентными органами", - сказал Пушилин. По его словам, информация о преступлениях киевского режима тщательно собирается с 2014 года. "Официальные данные будут известны уже после обобщения всей информации", - подчеркнул Пушилин. Ранее очевидцы сообщали, что ВСУ, в том числе польские наемники, начали расстреливать мирных жителей Селидово в ДНР за два дня до прихода ВС РФ, надеясь обвинить в этом Россию. Кадры показаний очевидца предоставил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Он рассказал, что следственные органы будут разбираться с подробностями и доказательствами действий ВСУ в Селидово. Другой очевидец сообщил Мирошнику, что ВСУ заходили в квартиры и расстреливали семьи с детьми, пенсионеров и женщин. Беженка из курского приграничного поселка Коренево рассказывала РИА Новости, что наемники ВСУ зверствовали в занятых курских селах - расстреливали мирных жителей, отрезали головы старикам, мучили детей, а на разошедшихся в соцсетях видео с убитыми людьми она узнает своих знакомых. Она также сообщала, что в селе Краснооктябрьском висит флаг Франции.
https://ria.ru/20241221/dnr-1990554806.html
https://ria.ru/20241126/selidovo-1985767495.html
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в мире, франция, денис пушилин, родион мирошник, вооруженные силы украины
В мире, Франция, Денис Пушилин, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины
В ДНР проверяют причастность наемников к расстрелам

Пушилин: в ДНР проверяют причастность иностранных наемников к расстрелам

© РИА Новости / Сергей БатуринВременно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 дек - РИА Новости. Силовики РФ проверяют причастность иностранных наемников к расстрелам жителей освобожденных городов ДНР, заявил в интервью РИА Новости глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Конечно, местные жители в освобожденных городах рассказывают, что слышали иностранную речь. Опять же, причастность иностранных наемников к расстрелам мирных жителей будет определяться компетентными органами", - сказал Пушилин.
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Беженец рассказал, как ВСУ провоцировали обстрелы мирных жителей ДНР
04:51
По его словам, информация о преступлениях киевского режима тщательно собирается с 2014 года.
"Официальные данные будут известны уже после обобщения всей информации", - подчеркнул Пушилин.
Ранее очевидцы сообщали, что ВСУ, в том числе польские наемники, начали расстреливать мирных жителей Селидово в ДНР за два дня до прихода ВС РФ, надеясь обвинить в этом Россию. Кадры показаний очевидца предоставил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Он рассказал, что следственные органы будут разбираться с подробностями и доказательствами действий ВСУ в Селидово. Другой очевидец сообщил Мирошнику, что ВСУ заходили в квартиры и расстреливали семьи с детьми, пенсионеров и женщин.
Беженка из курского приграничного поселка Коренево рассказывала РИА Новости, что наемники ВСУ зверствовали в занятых курских селах - расстреливали мирных жителей, отрезали головы старикам, мучили детей, а на разошедшихся в соцсетях видео с убитыми людьми она узнает своих знакомых. Она также сообщала, что в селе Краснооктябрьском висит флаг Франции.
Очевидец о колумбийских наемниках в Селидово - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Очевидец рассказал о колумбийских наемниках в Селидово
26 ноября, 12:56
 
В миреФранцияДенис ПушилинРодион МирошникВооруженные силы Украины
 
 
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