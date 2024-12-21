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Международный валютный фонд выдвинул новые условия Киеву - РИА Новости, 21.12.2024
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20:05 21.12.2024
https://ria.ru/20241221/mvf-1990640840.html
Международный валютный фонд выдвинул новые условия Киеву
Международный валютный фонд выдвинул новые условия Киеву - РИА Новости, 21.12.2024
Международный валютный фонд выдвинул новые условия Киеву
Международный валютный фонд (МВФ) добавил Украине три новых условия для продолжения получения финансирования, сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T20:05:00+03:00
2024-12-21T20:05:00+03:00
украина
киев
мвф
верховная рада украины
даниил гетманцев
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) добавил Украине три новых условия для продолжения получения финансирования, сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале."Под 6-й пересмотр программы EFF (Extended Fund Facility, программа расширенного финансирования — прим. ред.) Украина обновила Меморандум об экономической и финансовой политике. Появилось три новых структурных маяка", — заявил он.По его словам, структурные маяки — это жесткие обязательства по реформам с дедлайнами, которые берет на себя заёмщик в ходе выполнения программы МВФ.Глава комитета пояснил, что среди новых условий — подготовка операционной стратегии для регулятора рынка ценных бумаг и фондового рынка, внесение в Раду законопроекта о критических рисках третьих сторон, а также проведение и обнародование внешнего аудита работы украинского регулятора в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).Гетманцев также добавил, что с новыми условиями количество структурных маяков для Украины выросло до 51.Ранее директор по коммуникациям МВФ Джули Козак заявила, что после выделения указанного транша общий объем финансовой помощи Украине в рамках программы расширенного финансирования составит 9,8 миллиарда долларов. Общая сумма четырехлетней программы EFF, рассчитанной до 2027 года, составляет 15,5 миллиарда долларов.Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Однако, как ранее отмечал глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей, международная поддержка со временем будет снижаться.
https://ria.ru/20241220/ukraina-1990543445.html
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украина, киев, мвф, верховная рада украины, даниил гетманцев
Украина, Киев, МВФ, Верховная Рада Украины, Даниил Гетманцев
Международный валютный фонд выдвинул новые условия Киеву

МВФ выдвинул Украине три новых условия для продолжения финансирования

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) добавил Украине три новых условия для продолжения получения финансирования, сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале.
"Под 6-й пересмотр программы EFF (Extended Fund Facility, программа расширенного финансирования — прим. ред.) Украина обновила Меморандум об экономической и финансовой политике. Появилось три новых структурных маяка", — заявил он.
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По его словам, структурные маяки — это жесткие обязательства по реформам с дедлайнами, которые берет на себя заёмщик в ходе выполнения программы МВФ.
Глава комитета пояснил, что среди новых условий — подготовка операционной стратегии для регулятора рынка ценных бумаг и фондового рынка, внесение в Раду законопроекта о критических рисках третьих сторон, а также проведение и обнародование внешнего аудита работы украинского регулятора в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Гетманцев также добавил, что с новыми условиями количество структурных маяков для Украины выросло до 51.
Ранее директор по коммуникациям МВФ Джули Козак заявила, что после выделения указанного транша общий объем финансовой помощи Украине в рамках программы расширенного финансирования составит 9,8 миллиарда долларов. Общая сумма четырехлетней программы EFF, рассчитанной до 2027 года, составляет 15,5 миллиарда долларов.
Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Однако, как ранее отмечал глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей, международная поддержка со временем будет снижаться.
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