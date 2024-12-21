https://ria.ru/20241221/moskva-1990636463.html

В Москве задержали экс-замминистра просвещения по подозрению в хищении

В Москве задержали экс-замминистра просвещения по подозрению в хищении - РИА Новости, 21.12.2024

В Москве задержали экс-замминистра просвещения по подозрению в хищении

Экс-замминистра просвещения России Дениса Грибова, подозреваемого в хищении бюджетных средств и находящегося в розыске, задержали в Москве, сообщила официальный РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T19:38:00+03:00

2024-12-21T19:38:00+03:00

2024-12-21T20:37:00+03:00

происшествия

россия

москва

ирина волк

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Экс-замминистра просвещения России Дениса Грибова, подозреваемого в хищении бюджетных средств и находящегося в розыске, задержали в Москве, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале."Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Москве совместно с ГСУ ГУ МВД России по Москве и во взаимодействии с ФСБ России задержали в одном из столичных аэропортов бывшего заместителя министра просвещения Российской Федерации, находившегося в федеральном розыске", — написала она. Позднее Тверской суд Москвы отправил его в СИЗО. Представитель МВД добавила, что злоумышленник совместно с сообщниками — экс-проректором подведомственного института, а также руководителем и сотрудником фирмы, оказывающей услуги в сфере подготовки кадров, разработали криминальную схему по хищению денежных средств, выделенных из бюджета на развитие профессионального образования.Волк уточнила, что участники группы обеспечили заключение госконтракта на проведение стажировок педагогических работников в рамках одного из федеральных проектов, но мероприятия не провели. Для подтверждения выполнения работ сообщники подготовили фиктивную отчетную документацию. Бюджетные средства в размере свыше 54 миллионов рублей подозреваемые похитили и распределили между собой. Возбуждено уголовное дело по статье 154 Уголовного кодекса "Мошенничество". "Недавно столичные оперативники задержали троих участников преступной деятельности. Им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Экс-замминистра скрылся от следствия за пределами Российской Федерации. Ему заочно предъявлено обвинение, он объявлен в федеральный розыск. По прилете из-за границы мужчина был задержан", — говорится в публикации.Как сообщила Волк, проведение оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление иных фактов противоправной деятельности, а также соучастников преступления продолжается.

https://ria.ru/20241221/sekta-1990558563.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание бывшего замминистра просвещения России Бывший замминистра просвещения России, подозреваемый в многомиллионном хищении бюджетных средств и находящийся в розыске, задержан в Москве, сообщает МВД. 2024-12-21T19:38 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, москва, ирина волк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)