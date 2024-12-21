Рейтинг@Mail.ru
Россиянам рассказали о новом виде мошенничества в Telegram - РИА Новости, 21.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:17 21.12.2024 (обновлено: 09:57 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/moshenniki-1990566363.html
Россиянам рассказали о новом виде мошенничества в Telegram
Россиянам рассказали о новом виде мошенничества в Telegram - РИА Новости, 21.12.2024
Россиянам рассказали о новом виде мошенничества в Telegram
Мошенники придумали новый сценарий для "угона" Telegram-аккаунтов пользователей — они рассылают фейковые предложения о работе от лица известных компаний, а тем, РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T09:17:00+03:00
2024-12-21T09:57:00+03:00
технологии
евгений егоров
headhunter
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151874/69/1518746972_0:0:1301:731_1920x0_80_0_0_57a5e210a5224b8934f330ef08b2959b.jpg
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Мошенники придумали новый сценарий для "угона" Telegram-аккаунтов пользователей — они рассылают фейковые предложения о работе от лица известных компаний, а тем, кто откликнется, создают учетную запись на мошенническом сайте, рассказал РИА Новости ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F.A.С.С.T. Евгений Егоров. "Цель большинства мошеннических схем — кража денежных средств. Этот сценарий не является исключением. Сначала происходит массовая рассылка предложений о трудоустройстве. Контакты могут быть взяты из украденных баз данных. Откликнувшимся на вакансию создают учетную запись на мошенническом сайте. После авторизации жертвы на этом ресурсе ей будут даваться задания, выполняя которые, она будет якобы пополнять свой внутренний счет. Для вывода заработанных средств "работнику" нужно будет заплатить комиссию или просто ввести данные карты для зачисления", — рассказал он. Такие сообщения, к примеру, рассылаются от имени компании HeadHunter — специалистам без опыта предлагают зарплату в 90-150 тысяч рублей за то, чтобы они с помощью мобильного телефона и "терминала управления" проверяли "состояние оборудования скутера". На дополнительные уточняющие вопросы "представитель" компании не отвечает. Похожие предложения рассылает якобы представитель Baikal Shared Scooter Company Limited. Он предлагает удаленную работу на 10-20 минут в день, присылает ссылку для регистрации рабочего аккаунта — после регистрации пользователю обещают выплатить пять долларов. По словам Егорова, мошенники очень часто используют в своих махинациях истории с трудоустройством или заработком в интернете от имени HR-известного бренда. Через опасные ссылки они могут не только украсть деньги со счета, но и распространять вредоносное программное обеспечение через фейковые приложения, а также привлекать трафик на мошеннические и фишинговые ресурсы. Он рассказал, что в прошлом году в Telegram была массовая спам-рассылка от сотрудников известной торговой сети по продаже косметики: они предлагали заработать до 8500 рублей в день на продвижении новых продуктов. Но сначала они предлагали пополнить баланс своего аккаунта на сайте. "Так злоумышленники не только крадут деньги, переведенные жертвами, но и могут собирать их персональные данные, чтобы продать полученную базу, либо использовать в других мошеннических схемах. Похожие сообщения время от времени поступают пользователям мессенджера от имени крупных маркетплейсов", — добавил эксперт. Другой известный сценарий – "прием" жертвы на удаленную работу оператором в такси. Мошенники убеждают пострадавшего, что для вывода заработанных за день денег нужно открыть счет с помощью первоначального взноса. При этом само распределение заказов на экране жертвы является муляжом, рассказал Егоров.
https://ria.ru/20241219/moshennichestvo-1990025490.html
https://ria.ru/20241216/mvd-1989399627.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151874/69/1518746972_162:0:1137:731_1920x0_80_0_0_5142fb68756af188ef0f2ab62c230fb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, евгений егоров, headhunter, telegram
Технологии, Евгений Егоров, HeadHunter, Telegram
Россиянам рассказали о новом виде мошенничества в Telegram

Аналитик Егоров: мошенники придумали новую схему кражи Telegram-аккаунтов

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Мошенники придумали новый сценарий для "угона" Telegram-аккаунтов пользователей — они рассылают фейковые предложения о работе от лица известных компаний, а тем, кто откликнется, создают учетную запись на мошенническом сайте, рассказал РИА Новости ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F.A.С.С.T. Евгений Егоров.
«
"Цель большинства мошеннических схем — кража денежных средств. Этот сценарий не является исключением. Сначала происходит массовая рассылка предложений о трудоустройстве. Контакты могут быть взяты из украденных баз данных. Откликнувшимся на вакансию создают учетную запись на мошенническом сайте. После авторизации жертвы на этом ресурсе ей будут даваться задания, выполняя которые, она будет якобы пополнять свой внутренний счет. Для вывода заработанных средств "работнику" нужно будет заплатить комиссию или просто ввести данные карты для зачисления", — рассказал он.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
В Госдуме предупредили о новых способах мошенничества перед Новым годом
19 декабря, 02:51
Такие сообщения, к примеру, рассылаются от имени компании HeadHunter — специалистам без опыта предлагают зарплату в 90-150 тысяч рублей за то, чтобы они с помощью мобильного телефона и "терминала управления" проверяли "состояние оборудования скутера". На дополнительные уточняющие вопросы "представитель" компании не отвечает. Похожие предложения рассылает якобы представитель Baikal Shared Scooter Company Limited. Он предлагает удаленную работу на 10-20 минут в день, присылает ссылку для регистрации рабочего аккаунта — после регистрации пользователю обещают выплатить пять долларов.
По словам Егорова, мошенники очень часто используют в своих махинациях истории с трудоустройством или заработком в интернете от имени HR-известного бренда. Через опасные ссылки они могут не только украсть деньги со счета, но и распространять вредоносное программное обеспечение через фейковые приложения, а также привлекать трафик на мошеннические и фишинговые ресурсы.
Он рассказал, что в прошлом году в Telegram была массовая спам-рассылка от сотрудников известной торговой сети по продаже косметики: они предлагали заработать до 8500 рублей в день на продвижении новых продуктов. Но сначала они предлагали пополнить баланс своего аккаунта на сайте.
"Так злоумышленники не только крадут деньги, переведенные жертвами, но и могут собирать их персональные данные, чтобы продать полученную базу, либо использовать в других мошеннических схемах. Похожие сообщения время от времени поступают пользователям мессенджера от имени крупных маркетплейсов", — добавил эксперт.
Другой известный сценарий – "прием" жертвы на удаленную работу оператором в такси. Мошенники убеждают пострадавшего, что для вывода заработанных за день денег нужно открыть счет с помощью первоначального взноса. При этом само распределение заказов на экране жертвы является муляжом, рассказал Егоров.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
МВД предупредило о схеме кражи Telegram-аккаунтов через Wildberries
16 декабря, 11:35
 
ТехнологииЕвгений ЕгоровHeadHunterTelegram
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала