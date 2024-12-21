https://ria.ru/20241221/moshenniki-1990566363.html

Россиянам рассказали о новом виде мошенничества в Telegram

Россиянам рассказали о новом виде мошенничества в Telegram - РИА Новости, 21.12.2024

Россиянам рассказали о новом виде мошенничества в Telegram

Мошенники придумали новый сценарий для "угона" Telegram-аккаунтов пользователей — они рассылают фейковые предложения о работе от лица известных компаний, а тем, РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T09:17:00+03:00

2024-12-21T09:17:00+03:00

2024-12-21T09:57:00+03:00

технологии

евгений егоров

headhunter

telegram

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Мошенники придумали новый сценарий для "угона" Telegram-аккаунтов пользователей — они рассылают фейковые предложения о работе от лица известных компаний, а тем, кто откликнется, создают учетную запись на мошенническом сайте, рассказал РИА Новости ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F.A.С.С.T. Евгений Егоров. "Цель большинства мошеннических схем — кража денежных средств. Этот сценарий не является исключением. Сначала происходит массовая рассылка предложений о трудоустройстве. Контакты могут быть взяты из украденных баз данных. Откликнувшимся на вакансию создают учетную запись на мошенническом сайте. После авторизации жертвы на этом ресурсе ей будут даваться задания, выполняя которые, она будет якобы пополнять свой внутренний счет. Для вывода заработанных средств "работнику" нужно будет заплатить комиссию или просто ввести данные карты для зачисления", — рассказал он. Такие сообщения, к примеру, рассылаются от имени компании HeadHunter — специалистам без опыта предлагают зарплату в 90-150 тысяч рублей за то, чтобы они с помощью мобильного телефона и "терминала управления" проверяли "состояние оборудования скутера". На дополнительные уточняющие вопросы "представитель" компании не отвечает. Похожие предложения рассылает якобы представитель Baikal Shared Scooter Company Limited. Он предлагает удаленную работу на 10-20 минут в день, присылает ссылку для регистрации рабочего аккаунта — после регистрации пользователю обещают выплатить пять долларов. По словам Егорова, мошенники очень часто используют в своих махинациях истории с трудоустройством или заработком в интернете от имени HR-известного бренда. Через опасные ссылки они могут не только украсть деньги со счета, но и распространять вредоносное программное обеспечение через фейковые приложения, а также привлекать трафик на мошеннические и фишинговые ресурсы. Он рассказал, что в прошлом году в Telegram была массовая спам-рассылка от сотрудников известной торговой сети по продаже косметики: они предлагали заработать до 8500 рублей в день на продвижении новых продуктов. Но сначала они предлагали пополнить баланс своего аккаунта на сайте. "Так злоумышленники не только крадут деньги, переведенные жертвами, но и могут собирать их персональные данные, чтобы продать полученную базу, либо использовать в других мошеннических схемах. Похожие сообщения время от времени поступают пользователям мессенджера от имени крупных маркетплейсов", — добавил эксперт. Другой известный сценарий – "прием" жертвы на удаленную работу оператором в такси. Мошенники убеждают пострадавшего, что для вывода заработанных за день денег нужно открыть счет с помощью первоначального взноса. При этом само распределение заказов на экране жертвы является муляжом, рассказал Егоров.

https://ria.ru/20241219/moshennichestvo-1990025490.html

https://ria.ru/20241216/mvd-1989399627.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, евгений егоров, headhunter, telegram