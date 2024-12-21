https://ria.ru/20241221/moshennichestvo-1990562068.html

Курьера, забравшую деньги Ларисы Долиной, обвинили в мошенничестве

Курьера, забравшую деньги Ларисы Долиной, обвинили в мошенничестве - РИА Новости, 21.12.2024

Курьера, забравшую деньги Ларисы Долиной, обвинили в мошенничестве

Следствие вменяет два эпизода крупного мошенничества курьеру Анжеле Цырульниковой, которая забирала денежные средства у певицы Ларисы Долиной, указано в... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T07:24:00+03:00

2024-12-21T07:24:00+03:00

2024-12-21T07:24:00+03:00

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Следствие вменяет два эпизода крупного мошенничества курьеру Анжеле Цырульниковой, которая забирала денежные средства у певицы Ларисы Долиной, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "В отношении Цырульниковой Анжелы Николаевны, гражданки РФ… обвиняемой в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, продлена ранее избранная мера пресечения", - сказано в документах. По данным МВД, расследуется уголовное дело о мошенничестве с ущербом более 200 миллионов рублей. Оно было возбуждено в день обращения заявительницы, в течение суток задержали 53-летнюю женщину-курьера Анжелу Цырульникову – предполагаемую пособницу аферистов. По информации прокуратуры Москвы, телефонные аферисты "обрабатывали" Долину с апреля по июль и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру личные сбережения и средства от продажи квартиры в центре столицы. Хамовнический суд Москвы в закрытом режиме рассматривает иск Долиной о признании сделки по продаже ее квартиры недействительной и встречный иск от покупательницы квартиры Полины Лурье. Кроме того, столичный суд арестовал другого фигуранта, жителя Йошкар-Олы Дмитрия Леонтьева. Ему было предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере. Свою вину он признал. По версии следствия, он приобретал средства связи и сим-карты сотовых операторов для коммуникации между членами организованной группы, получал на банковские карты похищенные у Долиной деньги и обналичил более 3,1 миллиона рублей, которые затем распределил между собой и соучастниками. Также в СИЗО отправили третьего фигуранта Артура Каменецкого. По данным прокуратуры, задержанный привлек в преступную схему уже арестованного соучастника, на банковскую карту которого потерпевшая перевела три миллиона рублей, а также давал указания и координировал его преступные действия.

https://ria.ru/20241219/dolina-1990031598.html

https://ria.ru/20241010/dolina-1977340137.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, москва, йошкар-ола, лариса долина