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Курьера, забравшую деньги Ларисы Долиной, обвинили в мошенничестве - РИА Новости, 21.12.2024
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07:24 21.12.2024
https://ria.ru/20241221/moshennichestvo-1990562068.html
Курьера, забравшую деньги Ларисы Долиной, обвинили в мошенничестве
Курьера, забравшую деньги Ларисы Долиной, обвинили в мошенничестве - РИА Новости, 21.12.2024
Курьера, забравшую деньги Ларисы Долиной, обвинили в мошенничестве
Следствие вменяет два эпизода крупного мошенничества курьеру Анжеле Цырульниковой, которая забирала денежные средства у певицы Ларисы Долиной, указано в... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T07:24:00+03:00
2024-12-21T07:24:00+03:00
происшествия
россия
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йошкар-ола
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Следствие вменяет два эпизода крупного мошенничества курьеру Анжеле Цырульниковой, которая забирала денежные средства у певицы Ларисы Долиной, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "В отношении Цырульниковой Анжелы Николаевны, гражданки РФ… обвиняемой в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, продлена ранее избранная мера пресечения", - сказано в документах. По данным МВД, расследуется уголовное дело о мошенничестве с ущербом более 200 миллионов рублей. Оно было возбуждено в день обращения заявительницы, в течение суток задержали 53-летнюю женщину-курьера Анжелу Цырульникову – предполагаемую пособницу аферистов. По информации прокуратуры Москвы, телефонные аферисты "обрабатывали" Долину с апреля по июль и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру личные сбережения и средства от продажи квартиры в центре столицы. Хамовнический суд Москвы в закрытом режиме рассматривает иск Долиной о признании сделки по продаже ее квартиры недействительной и встречный иск от покупательницы квартиры Полины Лурье. Кроме того, столичный суд арестовал другого фигуранта, жителя Йошкар-Олы Дмитрия Леонтьева. Ему было предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере. Свою вину он признал. По версии следствия, он приобретал средства связи и сим-карты сотовых операторов для коммуникации между членами организованной группы, получал на банковские карты похищенные у Долиной деньги и обналичил более 3,1 миллиона рублей, которые затем распределил между собой и соучастниками. Также в СИЗО отправили третьего фигуранта Артура Каменецкого. По данным прокуратуры, задержанный привлек в преступную схему уже арестованного соучастника, на банковскую карту которого потерпевшая перевела три миллиона рублей, а также давал указания и координировал его преступные действия.
https://ria.ru/20241219/dolina-1990031598.html
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происшествия, россия, москва, йошкар-ола, лариса долина
Происшествия, Россия, Москва, Йошкар-Ола, Лариса Долина
Курьера, забравшую деньги Ларисы Долиной, обвинили в мошенничестве

Следствие вменило курьеру Цырульниковой два эпизода крупного мошенничества

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Следствие вменяет два эпизода крупного мошенничества курьеру Анжеле Цырульниковой, которая забирала денежные средства у певицы Ларисы Долиной, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"В отношении Цырульниковой Анжелы Николаевны, гражданки РФ… обвиняемой в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, продлена ранее избранная мера пресечения", - сказано в документах.
Анжела Цырульникова - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
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19 декабря, 04:54
По данным МВД, расследуется уголовное дело о мошенничестве с ущербом более 200 миллионов рублей. Оно было возбуждено в день обращения заявительницы, в течение суток задержали 53-летнюю женщину-курьера Анжелу Цырульникову – предполагаемую пособницу аферистов.
По информации прокуратуры Москвы, телефонные аферисты "обрабатывали" Долину с апреля по июль и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру личные сбережения и средства от продажи квартиры в центре столицы.
Хамовнический суд Москвы в закрытом режиме рассматривает иск Долиной о признании сделки по продаже ее квартиры недействительной и встречный иск от покупательницы квартиры Полины Лурье.
Кроме того, столичный суд арестовал другого фигуранта, жителя Йошкар-Олы Дмитрия Леонтьева. Ему было предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере. Свою вину он признал. По версии следствия, он приобретал средства связи и сим-карты сотовых операторов для коммуникации между членами организованной группы, получал на банковские карты похищенные у Долиной деньги и обналичил более 3,1 миллиона рублей, которые затем распределил между собой и соучастниками. Также в СИЗО отправили третьего фигуранта Артура Каменецкого.
По данным прокуратуры, задержанный привлек в преступную схему уже арестованного соучастника, на банковскую карту которого потерпевшая перевела три миллиона рублей, а также давал указания и координировал его преступные действия.
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Суд закрыл процесс по иску Долиной о продаже квартиры
10 октября, 10:14
 
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