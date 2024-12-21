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Россиянам рассказали о новой уловке мошенников перед Новым годом - РИА Новости, 21.12.2024
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02:52 21.12.2024
https://ria.ru/20241221/moshennichestvo-1990551628.html
Россиянам рассказали о новой уловке мошенников перед Новым годом
Россиянам рассказали о новой уловке мошенников перед Новым годом - РИА Новости, 21.12.2024
Россиянам рассказали о новой уловке мошенников перед Новым годом
Перед Новым годом мошенники могут создавать фальшивые интернет-магазины, предлагающие популярные товары по низким ценам, а также рассылать сообщения в... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T02:52:00+03:00
2024-12-21T02:52:00+03:00
общество
антон немкин (депутат)
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Перед Новым годом мошенники могут создавать фальшивые интернет-магазины, предлагающие популярные товары по низким ценам, а также рассылать сообщения в мессенджерах о якобы праздничных розыгрышах или создавать сайты с фальшивыми благотворительными акциями, рассказал РИА Новости член комитета ГД по информполитике Антон Немкин. "Перед Новым годом мошенники часто используют ажиотаж вокруг праздничных покупок и подарков, придумывая новые схемы обмана. Одной из вероятных уловок может стать создание фальшивых интернет-магазинов, предлагающих популярные товары по очень низким ценам. Пользователи, привлечённые скидками, совершают предоплату, но заказ так и не приходит. Чтобы создать иллюзию надёжности, мошенники могут использовать поддельные отзывы и профессионально оформленные сайты. После сбора достаточного количества заказов такие сайты исчезают, оставляя покупателей без денег и подарков", - сказал он РИА Новости. По его словам, ещё одной распространённой схемой могут стать сообщения в мессенджерах и социальных сетях о якобы выигранных призах или праздничных розыгрышах. Мошенники отправляют ссылки на фальшивые страницы, где для получения "приза" необходимо ввести личные данные или оплатить "комиссию" за доставку. Такие схемы могут привести не только к финансовым потерям, но и к краже конфиденциальной информации, которая впоследствии используется для других видов мошенничества, отметил депутат. "Кроме того, перед праздниками могут активизироваться мошенники, использующие фальшивые благотворительные акции. Они создают сайты о помощи детям, пожилым или нуждающимся семьям и собирают пожертвования. Для придания убедительности они могут использовать поддельные фотографии и эмоциональные тексты. Пожертвования переводятся на личные счета мошенников, которые потом заметают следы. Чтобы избежать обмана, важно проверять информацию о благотворительных фондах и делать переводы только через официальные сайты", - подчеркнул Немкин.
https://ria.ru/20241219/putin-1990156194.html
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общество, антон немкин (депутат)
Общество, Антон Немкин (депутат)
Россиянам рассказали о новой уловке мошенников перед Новым годом

Депутат Немкин: перед Новым годом мошенники могут создавать фальшивые магазины

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМошенники
Мошенники - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Перед Новым годом мошенники могут создавать фальшивые интернет-магазины, предлагающие популярные товары по низким ценам, а также рассылать сообщения в мессенджерах о якобы праздничных розыгрышах или создавать сайты с фальшивыми благотворительными акциями, рассказал РИА Новости член комитета ГД по информполитике Антон Немкин.
"Перед Новым годом мошенники часто используют ажиотаж вокруг праздничных покупок и подарков, придумывая новые схемы обмана. Одной из вероятных уловок может стать создание фальшивых интернет-магазинов, предлагающих популярные товары по очень низким ценам. Пользователи, привлечённые скидками, совершают предоплату, но заказ так и не приходит. Чтобы создать иллюзию надёжности, мошенники могут использовать поддельные отзывы и профессионально оформленные сайты. После сбора достаточного количества заказов такие сайты исчезают, оставляя покупателей без денег и подарков", - сказал он РИА Новости.
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По его словам, ещё одной распространённой схемой могут стать сообщения в мессенджерах и социальных сетях о якобы выигранных призах или праздничных розыгрышах. Мошенники отправляют ссылки на фальшивые страницы, где для получения "приза" необходимо ввести личные данные или оплатить "комиссию" за доставку. Такие схемы могут привести не только к финансовым потерям, но и к краже конфиденциальной информации, которая впоследствии используется для других видов мошенничества, отметил депутат.
"Кроме того, перед праздниками могут активизироваться мошенники, использующие фальшивые благотворительные акции. Они создают сайты о помощи детям, пожилым или нуждающимся семьям и собирают пожертвования. Для придания убедительности они могут использовать поддельные фотографии и эмоциональные тексты. Пожертвования переводятся на личные счета мошенников, которые потом заметают следы. Чтобы избежать обмана, важно проверять информацию о благотворительных фондах и делать переводы только через официальные сайты", - подчеркнул Немкин.
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ОбществоАнтон Немкин (депутат)
 
 
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