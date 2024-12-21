https://ria.ru/20241221/minoborony-1990598753.html

Минобороны показало кадры уничтожения танка Leopard ВСУ

Минобороны показало кадры уничтожения танка Leopard ВСУ - РИА Новости, 21.12.2024

Минобороны показало кадры уничтожения танка Leopard ВСУ

Минобороны России показало кадры уничтожения танка Leopard ВСУ расчетами ударных дронов группировки войск "Запад" в Харьковской области. РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T14:04:00+03:00

2024-12-21T14:04:00+03:00

2024-12-21T14:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

германия

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Минобороны России показало кадры уничтожения танка Leopard ВСУ расчетами ударных дронов группировки войск "Запад" в Харьковской области. "В ходе ведения воздушной разведки операторы БПЛА группировки войск "Запад" в Харьковской области выявили танк Leopard ВСУ на выезде из укрытия. Оперативная информация о местоположении танка ВСУ была передана на командный пункт. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на танк боевиков ВСУ. Серией прямых ударов FPV-дронами группировки войск "Запад" танк Leopard производства ФРГ был уничтожен", - говорится в сообщении ведомства. На кадрах объективного контроля, полученными в режиме реального времени, наблюдаются точные попадания ударных беспилотников, возгорание топлива танка ВСУ и сильный пожар.

https://ria.ru/20241217/ukraina-1989582847.html

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Уничтожение танка Leopard серией прямых ударов FPV-дронами Танк ВСУ Leopard уничтожен в Харьковской области серией прямых ударов FPV-дронами, сообщили в Минобороны РФ 2024-12-21T14:04 true PT0M59S

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харьковская область, германия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)