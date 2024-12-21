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Минобороны показало кадры уничтожения танка Leopard ВСУ - РИА Новости, 21.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:04 21.12.2024 (обновлено: 14:05 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/minoborony-1990598753.html
Минобороны показало кадры уничтожения танка Leopard ВСУ
Минобороны показало кадры уничтожения танка Leopard ВСУ - РИА Новости, 21.12.2024
Минобороны показало кадры уничтожения танка Leopard ВСУ
Минобороны России показало кадры уничтожения танка Leopard ВСУ расчетами ударных дронов группировки войск "Запад" в Харьковской области. РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T14:04:00+03:00
2024-12-21T14:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
германия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Минобороны России показало кадры уничтожения танка Leopard ВСУ расчетами ударных дронов группировки войск "Запад" в Харьковской области. "В ходе ведения воздушной разведки операторы БПЛА группировки войск "Запад" в Харьковской области выявили танк Leopard ВСУ на выезде из укрытия. Оперативная информация о местоположении танка ВСУ была передана на командный пункт. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на танк боевиков ВСУ. Серией прямых ударов FPV-дронами группировки войск "Запад" танк Leopard производства ФРГ был уничтожен", - говорится в сообщении ведомства. На кадрах объективного контроля, полученными в режиме реального времени, наблюдаются точные попадания ударных беспилотников, возгорание топлива танка ВСУ и сильный пожар.
https://ria.ru/20241217/ukraina-1989582847.html
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Уничтожение танка Leopard серией прямых ударов FPV-дронами
Танк ВСУ Leopard уничтожен в Харьковской области серией прямых ударов FPV-дронами, сообщили в Минобороны РФ
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харьковская область, германия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Германия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны показало кадры уничтожения танка Leopard ВСУ

Минобороны России показало кадры уничтожения танка Leopard в Харьковской области

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Минобороны России показало кадры уничтожения танка Leopard ВСУ расчетами ударных дронов группировки войск "Запад" в Харьковской области.
"В ходе ведения воздушной разведки операторы БПЛА группировки войск "Запад" в Харьковской области выявили танк Leopard ВСУ на выезде из укрытия. Оперативная информация о местоположении танка ВСУ была передана на командный пункт. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на танк боевиков ВСУ. Серией прямых ударов FPV-дронами группировки войск "Запад" танк Leopard производства ФРГ был уничтожен", - говорится в сообщении ведомства.
На кадрах объективного контроля, полученными в режиме реального времени, наблюдаются точные попадания ударных беспилотников, возгорание топлива танка ВСУ и сильный пожар.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьГерманияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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