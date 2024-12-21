https://ria.ru/20241221/mfts-1990643502.html

Центр "Мои документы" в ТЦ "Форт" в Москве вернулся к обычной работе

Центр "Мои документы" в ТЦ "Форт" в Москве вернулся к обычной работе - РИА Новости, 21.12.2024

Центр "Мои документы" в ТЦ "Форт" в Москве вернулся к обычной работе

2024-12-21T20:20:00+03:00

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происшествия

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Центр "Мои документы", расположенный в торговом центре "Форт" района Отрадное в Москве, работает в обычном режиме, сообщается в официальном Telegram-канале "Мои документы". Ранее в пресс-службе московского главка МВД РФ сообщали, что в субботу женщина взорвала петарду в ТЦ "Форт" в районе Отрадное. Отделение "Мои документы" временно приостановило свою работу после случившегося. "Центр "Мои документы" района Отрадное в Москве работает в обычном режиме", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241221/pensionerki-1990638117.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)