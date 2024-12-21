Рейтинг@Mail.ru
Центр "Мои документы" в ТЦ "Форт" в Москве вернулся к обычной работе - РИА Новости, 21.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:20 21.12.2024
https://ria.ru/20241221/mfts-1990643502.html
Центр "Мои документы" в ТЦ "Форт" в Москве вернулся к обычной работе
Центр "Мои документы" в ТЦ "Форт" в Москве вернулся к обычной работе - РИА Новости, 21.12.2024
Центр "Мои документы" в ТЦ "Форт" в Москве вернулся к обычной работе
2024-12-21T20:20:00+03:00
2024-12-21T20:20:00+03:00
происшествия
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898571290_0:0:2935:1652_1920x0_80_0_0_52567f4a79e61334c4423b51b9887da3.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Центр "Мои документы", расположенный в торговом центре "Форт" района Отрадное в Москве, работает в обычном режиме, сообщается в официальном Telegram-канале "Мои документы". Ранее в пресс-службе московского главка МВД РФ сообщали, что в субботу женщина взорвала петарду в ТЦ "Форт" в районе Отрадное. Отделение "Мои документы" временно приостановило свою работу после случившегося. "Центр "Мои документы" района Отрадное в Москве работает в обычном режиме", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241221/pensionerki-1990638117.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898571290_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_8223600b64c21066ca7fbb0b57fa9829.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Центр "Мои документы" в ТЦ "Форт" в Москве вернулся к обычной работе

Центр "Мои документы" в ТЦ "Форт" в Москве вернулся к обычному режиму работы

© РИА Новости / Александр СуховОтделение многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ)
Отделение многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости / Александр Сухов
Отделение многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ)
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Центр "Мои документы", расположенный в торговом центре "Форт" района Отрадное в Москве, работает в обычном режиме, сообщается в официальном Telegram-канале "Мои документы".
Ранее в пресс-службе московского главка МВД РФ сообщали, что в субботу женщина взорвала петарду в ТЦ "Форт" в районе Отрадное. Отделение "Мои документы" временно приостановило свою работу после случившегося.
«
"Центр "Мои документы" района Отрадное в Москве работает в обычном режиме", - говорится в сообщении.
Автомобиль полиции в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
В Петербурге пенсионерки пытались поджечь полицейский автомобиль
Вчера, 19:46
 
ПроисшествияМоскваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала