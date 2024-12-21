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Центр "Мои документы" в ТЦ "Форт" в Москве вернулся к обычной работе
Центр "Мои документы" в ТЦ "Форт" в Москве вернулся к обычной работе - РИА Новости, 21.12.2024
Центр "Мои документы" в ТЦ "Форт" в Москве вернулся к обычной работе
2024-12-21T20:20:00+03:00
2024-12-21T20:20:00+03:00
2024-12-21T20:20:00+03:00
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Центр "Мои документы", расположенный в торговом центре "Форт" района Отрадное в Москве, работает в обычном режиме, сообщается в официальном Telegram-канале "Мои документы". Ранее в пресс-службе московского главка МВД РФ сообщали, что в субботу женщина взорвала петарду в ТЦ "Форт" в районе Отрадное. Отделение "Мои документы" временно приостановило свою работу после случившегося. "Центр "Мои документы" района Отрадное в Москве работает в обычном режиме", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Центр "Мои документы" в ТЦ "Форт" в Москве вернулся к обычной работе
Центр "Мои документы" в ТЦ "Форт" в Москве вернулся к обычному режиму работы