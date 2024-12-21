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Храм и мемориал "Защитникам Родины" открылся в Туле
Храм и мемориал "Защитникам Родины" открылся в Туле - РИА Новости, 21.12.2024
Храм и мемориал "Защитникам Родины" открылся в Туле
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев принял участие в церемонии освящения храма иконы Божией Матери "Утоли моя печали" и открытии мемориала "Защитникам... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T19:41:00+03:00
2024-12-21T19:41:00+03:00
2024-12-21T19:41:00+03:00
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев принял участие в церемонии освящения храма иконы Божией Матери "Утоли моя печали" и открытии мемориала "Защитникам Родины" на аллее СВО, сообщает пресс-служба регионального правительства. В мероприятии также принял участие митрополит Тульский и Ефремовский Алексий. Миляев отметил, что храм был построен по просьбе родственников павших героев на средства меценатов. "Открытие храма – большое событие для нашего города, для всех нас. Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 2025-й Годом защитника Отечества. Тульская земля всегда была и остается родиной истинных патриотов. Людей, которые душой болеют за Отечество. Настоящих героев, готовых пожертвовать собой, исполняя долг перед страной, перед всем нашим народом. Я благодарю всех, кто принял участие в строительстве храма. Мы будем приходить сюда и молиться о наших героях", – приводит пресс-служба слова Миляева. Губернатор передал родственникам погибших участников СВО ордена Мужества. Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий наградил тех, кто участвовал в строительстве храма. Кроме того, участники мероприятия возложили цветы к мемориалу и почтили память павших минутой молчания.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тула, тульская область, дмитрий миляев, владимир путин
Тульская область, Тула, Тульская область, Дмитрий Миляев, Владимир Путин
Храм и мемориал "Защитникам Родины" открылся в Туле
Миляев принял участие в открытии храма и мемориала "Защитникам Родины" в Туле
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев принял участие в церемонии освящения храма иконы Божией Матери "Утоли моя печали" и открытии мемориала "Защитникам Родины" на аллее СВО, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В мероприятии также принял участие митрополит Тульский и Ефремовский Алексий.
Миляев
отметил, что храм был построен по просьбе родственников павших героев на средства меценатов.
«
"Открытие храма – большое событие для нашего города, для всех нас. Президент Российской Федерации Владимир Путин
объявил 2025-й Годом защитника Отечества. Тульская земля всегда была и остается родиной истинных патриотов. Людей, которые душой болеют за Отечество. Настоящих героев, готовых пожертвовать собой, исполняя долг перед страной, перед всем нашим народом. Я благодарю всех, кто принял участие в строительстве храма. Мы будем приходить сюда и молиться о наших героях", – приводит пресс-служба слова Миляева.
Губернатор передал родственникам погибших участников СВО ордена Мужества.
Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий наградил тех, кто участвовал в строительстве храма.
Кроме того, участники мероприятия возложили цветы к мемориалу и почтили память павших минутой молчания.