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Храм и мемориал "Защитникам Родины" открылся в Туле - РИА Новости, 21.12.2024
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Иллюстрация - Тульская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тульская область
 
19:41 21.12.2024
https://ria.ru/20241221/memorial-1990636967.html
Храм и мемориал "Защитникам Родины" открылся в Туле
Храм и мемориал "Защитникам Родины" открылся в Туле - РИА Новости, 21.12.2024
Храм и мемориал "Защитникам Родины" открылся в Туле
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев принял участие в церемонии освящения храма иконы Божией Матери "Утоли моя печали" и открытии мемориала "Защитникам... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T19:41:00+03:00
2024-12-21T19:41:00+03:00
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дмитрий миляев
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев принял участие в церемонии освящения храма иконы Божией Матери "Утоли моя печали" и открытии мемориала "Защитникам Родины" на аллее СВО, сообщает пресс-служба регионального правительства. В мероприятии также принял участие митрополит Тульский и Ефремовский Алексий. Миляев отметил, что храм был построен по просьбе родственников павших героев на средства меценатов. "Открытие храма – большое событие для нашего города, для всех нас. Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 2025-й Годом защитника Отечества. Тульская земля всегда была и остается родиной истинных патриотов. Людей, которые душой болеют за Отечество. Настоящих героев, готовых пожертвовать собой, исполняя долг перед страной, перед всем нашим народом. Я благодарю всех, кто принял участие в строительстве храма. Мы будем приходить сюда и молиться о наших героях", – приводит пресс-служба слова Миляева. Губернатор передал родственникам погибших участников СВО ордена Мужества. Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий наградил тех, кто участвовал в строительстве храма. Кроме того, участники мероприятия возложили цветы к мемориалу и почтили память павших минутой молчания.
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тула, тульская область, дмитрий миляев, владимир путин
Тульская область, Тула, Тульская область, Дмитрий Миляев, Владимир Путин
Храм и мемориал "Защитникам Родины" открылся в Туле

Миляев принял участие в открытии храма и мемориала "Защитникам Родины" в Туле

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВ Туле
В Туле - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев принял участие в церемонии освящения храма иконы Божией Матери "Утоли моя печали" и открытии мемориала "Защитникам Родины" на аллее СВО, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В мероприятии также принял участие митрополит Тульский и Ефремовский Алексий.
Миляев отметил, что храм был построен по просьбе родственников павших героев на средства меценатов.
«
"Открытие храма – большое событие для нашего города, для всех нас. Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 2025-й Годом защитника Отечества. Тульская земля всегда была и остается родиной истинных патриотов. Людей, которые душой болеют за Отечество. Настоящих героев, готовых пожертвовать собой, исполняя долг перед страной, перед всем нашим народом. Я благодарю всех, кто принял участие в строительстве храма. Мы будем приходить сюда и молиться о наших героях", – приводит пресс-служба слова Миляева.
Губернатор передал родственникам погибших участников СВО ордена Мужества.
Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий наградил тех, кто участвовал в строительстве храма.
Кроме того, участники мероприятия возложили цветы к мемориалу и почтили память павших минутой молчания.
 
Тульская областьТулаТульская областьДмитрий МиляевВладимир Путин
 
 
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