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Путин обыграл Зеленского вчистую, заявил Медведчук - РИА Новости, 21.12.2024
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12:04 21.12.2024
https://ria.ru/20241221/medvedchuk-1990586909.html
Путин обыграл Зеленского вчистую, заявил Медведчук
Путин обыграл Зеленского вчистую, заявил Медведчук - РИА Новости, 21.12.2024
Путин обыграл Зеленского вчистую, заявил Медведчук
Переход Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака на публичные оскорбления свидетельствует о том, что президент России Владимир Путин обыграл их... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T12:04:00+03:00
2024-12-21T12:04:00+03:00
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Переход Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака на публичные оскорбления свидетельствует о том, что президент России Владимир Путин обыграл их вчистую, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Ранее Зеленский и Ермак использовали ненормативную лексику в отношении Путина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Зеленского просто не выдерживают нервы. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, в свою очередь, выразил мнение, что тем самым он пытался "показать свою крутость", однако показал "средний палец" избранному президенту США Дональду Трампу. "Переход Зеленского и Ермака на ненормативную лексику красноречиво показывает, что президент РФ Владимир Путин обыграл их вчистую. В свое время украинские пропагандисты запустили клише о том, что у них война с президентом РФ до "кто первый моргнет". Реакция Зеленского и Ермака говорит о том, что они не только моргнули, но и получили нервный тик, понос и недержание вместе взятые. Цитаты нелегитимного Зеленского и его подельника, субчика Ермака, уместнее давать в картинках с пометкой 16+", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина". Путин, как пишет Медведчук, продемонстрировал существенное превосходство России в вооружениях над коллективным Западом, когда предложил технологическую дуэль между системой "Орешник" и западными силами ПВО. Зеленский и Ермак знают, что российский лидер прав, и если перейдет от слов к делу, то вся хваленая западная помощь НАТО Киеву не поможет. "Главная проблема Зеленского и Ермака в том, что Владимир Путин выкинул их и из переговорного процесса, поскольку они оба утратили легитимность… Таким образом, Владимир Путин послал Зеленского… на выборы. А Зеленский лучше всех знает, что любые выборы он проиграет. Поэтому они с Ермаком корчатся в судорогах. Ситуация у них катастрофическая: воевать дальше нельзя – Россия нарастит удары высокотехнологическим оружием, на переговоры можно идти только с табуреточкой и за ручку со (спикером Верховной рады Русланом) Стефанчуком, что унизительно, сзади подпирает украинский народ, которому Зеленский надоел, и он его никогда не переизберет", - уверен Медведчук. Политик отмечает, что Зеленский своим "агонизирующим" поведением постоянно демонстрирует, что ни к каким компромиссам не готов, и весь мир должен содержать его режим и воевать за него. Даже если Трамп, как пишет Медведчук, не захочет исключить Зеленского из переговорного процесса, то он все равно не подойдет ни по дресс-коду, ни по дипломатическому протоколу. Поэтому ему придется просто ждать, чем закончится конфликт, и принять тот факт, что для киевского режима он не закончится ничем хорошим, подчеркнул политик.
https://ria.ru/20240716/medvedchuk-1960050940.html
https://ria.ru/20241218/medvedchuk-1989840413.html
https://ria.ru/20241221/ac-1990575482.html
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россия, сша, киев, владимир зеленский, андрей ермак, владимир путин, нато, верховная рада украины, в мире, виктор медведчук
Россия, США, Киев, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Владимир Путин, НАТО, Верховная Рада Украины, В мире, Виктор Медведчук
Путин обыграл Зеленского вчистую, заявил Медведчук

Медведчук заявил, что Путин обыграл Зеленского и Ермака вчистую

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Переход Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака на публичные оскорбления свидетельствует о том, что президент России Владимир Путин обыграл их вчистую, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Ранее Зеленский и Ермак использовали ненормативную лексику в отношении Путина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Зеленского просто не выдерживают нервы. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, в свою очередь, выразил мнение, что тем самым он пытался "показать свою крутость", однако показал "средний палец" избранному президенту США Дональду Трампу.
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения Другая Украина Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Медведчук заявил о возможном украинском следе в деле о покушении на Трампа
16 июля, 15:53
"Переход Зеленского и Ермака на ненормативную лексику красноречиво показывает, что президент РФ Владимир Путин обыграл их вчистую. В свое время украинские пропагандисты запустили клише о том, что у них война с президентом РФ до "кто первый моргнет". Реакция Зеленского и Ермака говорит о том, что они не только моргнули, но и получили нервный тик, понос и недержание вместе взятые. Цитаты нелегитимного Зеленского и его подельника, субчика Ермака, уместнее давать в картинках с пометкой 16+", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина".
Путин, как пишет Медведчук, продемонстрировал существенное превосходство России в вооружениях над коллективным Западом, когда предложил технологическую дуэль между системой "Орешник" и западными силами ПВО. Зеленский и Ермак знают, что российский лидер прав, и если перейдет от слов к делу, то вся хваленая западная помощь НАТО Киеву не поможет.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
"Отработанный материал". Медведчук рассказал, что происходит на Украине
18 декабря, 10:01
"Главная проблема Зеленского и Ермака в том, что Владимир Путин выкинул их и из переговорного процесса, поскольку они оба утратили легитимность… Таким образом, Владимир Путин послал Зеленского… на выборы. А Зеленский лучше всех знает, что любые выборы он проиграет. Поэтому они с Ермаком корчатся в судорогах. Ситуация у них катастрофическая: воевать дальше нельзя – Россия нарастит удары высокотехнологическим оружием, на переговоры можно идти только с табуреточкой и за ручку со (спикером Верховной рады Русланом) Стефанчуком, что унизительно, сзади подпирает украинский народ, которому Зеленский надоел, и он его никогда не переизберет", - уверен Медведчук.
Политик отмечает, что Зеленский своим "агонизирующим" поведением постоянно демонстрирует, что ни к каким компромиссам не готов, и весь мир должен содержать его режим и воевать за него. Даже если Трамп, как пишет Медведчук, не захочет исключить Зеленского из переговорного процесса, то он все равно не подойдет ни по дресс-коду, ни по дипломатическому протоколу. Поэтому ему придется просто ждать, чем закончится конфликт, и принять тот факт, что для киевского режима он не закончится ничем хорошим, подчеркнул политик.
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
"Не только земля". СМИ рассказали, чего лишается Украина
10:34
 
РоссияСШАКиевВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакВладимир ПутинНАТОВерховная Рада УкраиныВ миреВиктор Медведчук
 
 
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