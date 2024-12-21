https://ria.ru/20241221/medvedchuk-1990586909.html

Путин обыграл Зеленского вчистую, заявил Медведчук

Путин обыграл Зеленского вчистую, заявил Медведчук - РИА Новости, 21.12.2024

Путин обыграл Зеленского вчистую, заявил Медведчук

Переход Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака на публичные оскорбления свидетельствует о том, что президент России Владимир Путин обыграл их... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T12:04:00+03:00

2024-12-21T12:04:00+03:00

2024-12-21T12:04:00+03:00

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Переход Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака на публичные оскорбления свидетельствует о том, что президент России Владимир Путин обыграл их вчистую, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Ранее Зеленский и Ермак использовали ненормативную лексику в отношении Путина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Зеленского просто не выдерживают нервы. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, в свою очередь, выразил мнение, что тем самым он пытался "показать свою крутость", однако показал "средний палец" избранному президенту США Дональду Трампу. "Переход Зеленского и Ермака на ненормативную лексику красноречиво показывает, что президент РФ Владимир Путин обыграл их вчистую. В свое время украинские пропагандисты запустили клише о том, что у них война с президентом РФ до "кто первый моргнет". Реакция Зеленского и Ермака говорит о том, что они не только моргнули, но и получили нервный тик, понос и недержание вместе взятые. Цитаты нелегитимного Зеленского и его подельника, субчика Ермака, уместнее давать в картинках с пометкой 16+", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина". Путин, как пишет Медведчук, продемонстрировал существенное превосходство России в вооружениях над коллективным Западом, когда предложил технологическую дуэль между системой "Орешник" и западными силами ПВО. Зеленский и Ермак знают, что российский лидер прав, и если перейдет от слов к делу, то вся хваленая западная помощь НАТО Киеву не поможет. "Главная проблема Зеленского и Ермака в том, что Владимир Путин выкинул их и из переговорного процесса, поскольку они оба утратили легитимность… Таким образом, Владимир Путин послал Зеленского… на выборы. А Зеленский лучше всех знает, что любые выборы он проиграет. Поэтому они с Ермаком корчатся в судорогах. Ситуация у них катастрофическая: воевать дальше нельзя – Россия нарастит удары высокотехнологическим оружием, на переговоры можно идти только с табуреточкой и за ручку со (спикером Верховной рады Русланом) Стефанчуком, что унизительно, сзади подпирает украинский народ, которому Зеленский надоел, и он его никогда не переизберет", - уверен Медведчук. Политик отмечает, что Зеленский своим "агонизирующим" поведением постоянно демонстрирует, что ни к каким компромиссам не готов, и весь мир должен содержать его режим и воевать за него. Даже если Трамп, как пишет Медведчук, не захочет исключить Зеленского из переговорного процесса, то он все равно не подойдет ни по дресс-коду, ни по дипломатическому протоколу. Поэтому ему придется просто ждать, чем закончится конфликт, и принять тот факт, что для киевского режима он не закончится ничем хорошим, подчеркнул политик.

https://ria.ru/20240716/medvedchuk-1960050940.html

https://ria.ru/20241218/medvedchuk-1989840413.html

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Варвара Скокшина

россия, сша, киев, владимир зеленский, андрей ермак, владимир путин, нато, верховная рада украины, в мире, виктор медведчук