https://ria.ru/20241221/mazut-1990653092.html

На побережье Керчи ликвидировали пятна мазута

На побережье Керчи ликвидировали пятна мазута - РИА Новости, 21.12.2024

На побережье Керчи ликвидировали пятна мазута

Пятна мазута, появившиеся в субботу на побережье Керчи на востоке Крыма, убраны, мониторинг продолжается, сообщили журналистам в крымском главном управлении МЧС РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T22:02:00+03:00

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2024-12-21T22:02:00+03:00

происшествия

керчь

керченский пролив

россия

игорь михайличенко

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости. Пятна мазута, появившиеся в субботу на побережье Керчи на востоке Крыма, убраны, мониторинг продолжается, сообщили журналистам в крымском главном управлении МЧС РФ. Ранее зампредседателя крымского правительства Игорь Михайличенко сообщил, что режим ЧС муниципального характера введен в Керчи из-за выброса мазута на побережье Крыма из затонувших танкеров, в Ленинском районе полуострова введен режим угрозы ЧС. Первые выбросы мазута на побережье у Керчи, в частности в районе мыса Змеиный и крепости Ени-Кале зафиксировали 21 декабря. "Все работы завершены. Больше пятен не обнаружено. Спланированы работы по мониторингу береговой линии и сбору загрязненных песка и грунта, а также обследованию акватории и проведению водолазных работ", - сказали в пресс-службе. В ведомстве подчеркнули, что на побережье Керчи были локально обнаружены масляные пятна незначительных размеров. В частности, в районе одного из причалов собрано более 700 килограммов нефтепродуктов, а в районе мыса "Змеиный" обнаружили два пятна площадью 10 "квадратов". Для ликвидации пятен в Керченском проливе привлекался катер специального морского отряда ГУ МЧС республики. Пятнадцатого декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", на борту которых находились 13 и 14 человек соответственно. Один член экипажа погиб, остальных эвакуировали. В районе ЧП произошел разлив топлива. В ходе мониторинга береговой полосы обнаружили пятна мазута. Нефтепродукты вынесло на берег протяженностью порядка 35 километров - от поселка Веселовка Темрюкского района до станицы Благовещенской близ Анапы. Позже длина загрязнения мазутом пляжей увеличилась до 54 километров. На территории четырех поселений Темрюкского района и в Благовещенской введен режим ЧС. Первые выбросы мазута из затонувших танкеров обнаружены на крымском берегу в районе Керчи 21 декабря. Спасатели приступили к очистке берега и сбору пятен мазута в акватории. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в Черное море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов. Президент России Владимир Путин назвал настоящей экологической бедой загрязнение моря после крушения танкеров. Он заявил, что нужно уже сейчас думать о том, что делать с затопленным топливом после аварии в Керченском проливе, и вытаскивать танкеры на берег.

https://ria.ru/20241220/kuban-1990433521.html

https://ria.ru/20241219/anapa-1990240488.html

https://ria.ru/20241219/more-1990282425.html

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керченский пролив

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, керчь, керченский пролив, россия, игорь михайличенко, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе