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На крымском берегу в районе Керчи обнаружили выбросы мазута - РИА Новости, 21.12.2024
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15:36 21.12.2024 (обновлено: 17:41 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/mazut-1990608759.html
На крымском берегу в районе Керчи обнаружили выбросы мазута
На крымском берегу в районе Керчи обнаружили выбросы мазута - РИА Новости, 21.12.2024
На крымском берегу в районе Керчи обнаружили выбросы мазута
Первые выбросы мазута из затонувших танкеров обнаружены на крымском берегу в районе Керчи, сообщил зампредседателя правительства Игорь Михайличенко. РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T15:36:00+03:00
2024-12-21T17:41:00+03:00
керчь
крушение двух танкеров в керченском проливе
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости. Первые выбросы мазута из затонувших танкеров обнаружены на крымском берегу в районе Керчи, сообщил зампредседателя правительства Игорь Михайличенко.Ранее заведующий отделом дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института РАН Сергей Станичный сообщил, что 20 декабря мазут из затонувших танкеров достигнет Крымского моста и, возможно, крымского берега. Пятно загрязнения от танкеров распространяется на север, в Керченский пролив, отметил он."На Керченском полуострове в районе мыса Змеиный и крепости Ени-Кале произошёл выброс в море и на берег мазута с потерпевших аварию танкеров", - сказал журналистам Михайличенко.Он добавил, что для очистки берега задействованы силы федерального и регионального МЧС, министерства экологии и природных ресурсов Крыма и Керчи. Для сбора пятна мазута в акватории морской спасательной службой направлены буксиры "Максим Колосов" и Анатолий Ткачев. В очистке берега и акватории задействовано 112 человек, 2 корабля и 12 единиц наземной техники.Танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту 15 декабря потерпели крушение в районе Керченского пролива. Людей с первого танкера эвакуировали днем, 11 из них были госпитализированы в Анапу, один человек погиб. С "Волгонефти 239", севшей на мель в 80 метрах от берега близ порта Тамань, все 14 моряков были эвакуированы утром в понедельник.Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.Нефтепродукты после ЧП с танкерами вынесло на берег на протяжении нескольких десятков километров в районе Анапы. Во вторник начались работы по очистке территории.
https://ria.ru/20241219/tanker-1990233442.html
https://ria.ru/20241220/tanker-1990526312.html
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керчь, крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия
Керчь, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Происшествия
На крымском берегу в районе Керчи обнаружили выбросы мазута

У мыса Змеиный и крепости Ени-Кале у Керчи нашли мазут из затонувших танкеров

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВолонтеры собирают мазут на берегу Анапы
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости. Первые выбросы мазута из затонувших танкеров обнаружены на крымском берегу в районе Керчи, сообщил зампредседателя правительства Игорь Михайличенко.
Ранее заведующий отделом дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института РАН Сергей Станичный сообщил, что 20 декабря мазут из затонувших танкеров достигнет Крымского моста и, возможно, крымского берега. Пятно загрязнения от танкеров распространяется на север, в Керченский пролив, отметил он.
Место крушения танкера с мазутом в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Капитану потерпевшего крушение танкера избрали меру пресечения
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"На Керченском полуострове в районе мыса Змеиный и крепости Ени-Кале произошёл выброс в море и на берег мазута с потерпевших аварию танкеров", - сказал журналистам Михайличенко.
Он добавил, что для очистки берега задействованы силы федерального и регионального МЧС, министерства экологии и природных ресурсов Крыма и Керчи. Для сбора пятна мазута в акватории морской спасательной службой направлены буксиры "Максим Колосов" и Анатолий Ткачев. В очистке берега и акватории задействовано 112 человек, 2 корабля и 12 единиц наземной техники.
Танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту 15 декабря потерпели крушение в районе Керченского пролива. Людей с первого танкера эвакуировали днем, 11 из них были госпитализированы в Анапу, один человек погиб. С "Волгонефти 239", севшей на мель в 80 метрах от берега близ порта Тамань, все 14 моряков были эвакуированы утром в понедельник.
Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.
Нефтепродукты после ЧП с танкерами вынесло на берег на протяжении нескольких десятков километров в районе Анапы. Во вторник начались работы по очистке территории.
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Вчера, 19:53
 
КерчьКрушение двух танкеров в Керченском проливеПроисшествия
 
 
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