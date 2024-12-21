Маск сделал тревожное заявление для стран Запада
Маск: Германия и Европа находятся на грани исчезновения
© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Германия и Европа находятся на грани исчезновения из-за низкого уровня рождаемости, заявил американский предприниматель Илон Маск в социальной сети X.
Так он прокомментировал сообщение экс-сотрудника Госдепартамента Майка Бенца о том, что НАТО будет до последнего препятствовать попыткам политических перемен в ФРГ. Незадолго до этого Маск написал, что только правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) может спасти страну.
"Германия и Европа находятся в глубоком кризисе из-за очень низкого уровня рождаемости. Они находятся под угрозой исчезновения", — написал миллиардер.
Ранее в немецком парламенте правительство канцлера Германии Олафа Шольца голосами большинства депутатов лишилось доверия, тем самым открылся путь к досрочным выборам в феврале.
Согласно опросу института Infratest Dimap для телеканала ARD, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) на выборах готовы поддержать 33 процента избирателей, "Альтернативу для Германии" — 19 процентов, Социал-демократическую партию (СДПГ) — 14 процентов, "Зеленых" — 14 процентов, "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" — пять процентов. Покинувших коалицию свободных демократов (СвДП) поддерживают лишь три процента респондентов, они рискуют не попасть в парламент.
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