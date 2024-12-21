https://ria.ru/20241221/magdeburg-1990659695.html

Террорист, напавший на ярмарку в ФРГ, был недоволен содержанием беженцев

Террорист, напавший на ярмарку в ФРГ, был недоволен содержанием беженцев - РИА Новости, 22.12.2024

Террорист, напавший на ярмарку в ФРГ, был недоволен содержанием беженцев

Совершивший нападение на рождественскую ярмарку в Магдебурге объяснил свой поступок своим недовольством обращением с беженцами из Саудовской Аравии в Германии,... РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-21T23:49:00+03:00

2024-12-21T23:49:00+03:00

2024-12-22T08:12:00+03:00

в мире

германия

саудовская аравия

саксония-анхальт

теракт в магдебурге

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Совершивший нападение на рождественскую ярмарку в Магдебурге объяснил свой поступок своим недовольством обращением с беженцами из Саудовской Аравии в Германии, заявил старший прокурор Хорст Хопенс. Ранее издание Spiegel сообщало, что восемь дней назад подозреваемый выступал в американском блоге антиисламской направленности, где обвинял Германию в проведении "секретной операции" по "охоте" за бывшими мусульмане из Саудовской Аравии с целью "разрушения их жизней". "Он прокомментировал мотив преступления", - приводит слова Хопенса Spiegel. По словам прокурора, "недовольство обращением с беженцами из Саудовской Аравии" могло стать мотивом для совершения теракта. В свою очередь, глава МВД ФРГ Нэнси Фезер заявила, что подозреваемый был исламофобом. В пятницу вечером автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. По данным премьер-министра федеральной земли Саксония-Анхальт Райнера Хазелоффа, в результате нападения погибли пять человек, более 200 получили ранения. Полиция предполагает, что наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, который действовал один. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, подозреваемый был признан беженцем в июле 2016 года. Он также имеет вид на жительство в ФРГ. Позднее Spiegel сообщило, что власти Саудовской Аравии трижды предупреждали органы безопасности Германии об угрозе от этого человека.

https://ria.ru/20241221/sholts-1990633902.html

https://ria.ru/20241221/magdeburg-1990646953.html

германия

саудовская аравия

саксония-анхальт

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, германия, саудовская аравия, саксония-анхальт, теракт в магдебурге