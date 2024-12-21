Террорист, напавший на ярмарку в ФРГ, был недоволен содержанием беженцев
Террорист, напавший на ярмарку в Магдебурге, был недоволен содержанием беженцев
© AP Photo / Ebrahim NorooziЭкстренные службы работают на оцепленной территории возле рождественской ярмарки после того, как автомобиль въехал в толпу в Магдебурге, Германия
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Экстренные службы работают на оцепленной территории возле рождественской ярмарки после того, как автомобиль въехал в толпу в Магдебурге, Германия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Совершивший нападение на рождественскую ярмарку в Магдебурге объяснил свой поступок своим недовольством обращением с беженцами из Саудовской Аравии в Германии, заявил старший прокурор Хорст Хопенс.
Ранее издание Spiegel сообщало, что восемь дней назад подозреваемый выступал в американском блоге антиисламской направленности, где обвинял Германию в проведении "секретной операции" по "охоте" за бывшими мусульмане из Саудовской Аравии с целью "разрушения их жизней".
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"Он прокомментировал мотив преступления", - приводит слова Хопенса Spiegel. По словам прокурора, "недовольство обращением с беженцами из Саудовской Аравии" могло стать мотивом для совершения теракта.
В свою очередь, глава МВД ФРГ Нэнси Фезер заявила, что подозреваемый был исламофобом.
В пятницу вечером автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. По данным премьер-министра федеральной земли Саксония-Анхальт Райнера Хазелоффа, в результате нападения погибли пять человек, более 200 получили ранения.
Полиция предполагает, что наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, который действовал один. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, подозреваемый был признан беженцем в июле 2016 года. Он также имеет вид на жительство в ФРГ. Позднее Spiegel сообщило, что власти Саудовской Аравии трижды предупреждали органы безопасности Германии об угрозе от этого человека.