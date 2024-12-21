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Террорист, напавший на ярмарку в ФРГ, был недоволен содержанием беженцев - РИА Новости, 22.12.2024
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23:49 21.12.2024 (обновлено: 08:12 22.12.2024)
https://ria.ru/20241221/magdeburg-1990659695.html
Террорист, напавший на ярмарку в ФРГ, был недоволен содержанием беженцев
Террорист, напавший на ярмарку в ФРГ, был недоволен содержанием беженцев - РИА Новости, 22.12.2024
Террорист, напавший на ярмарку в ФРГ, был недоволен содержанием беженцев
Совершивший нападение на рождественскую ярмарку в Магдебурге объяснил свой поступок своим недовольством обращением с беженцами из Саудовской Аравии в Германии,... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-21T23:49:00+03:00
2024-12-22T08:12:00+03:00
в мире
германия
саудовская аравия
саксония-анхальт
теракт в магдебурге
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Совершивший нападение на рождественскую ярмарку в Магдебурге объяснил свой поступок своим недовольством обращением с беженцами из Саудовской Аравии в Германии, заявил старший прокурор Хорст Хопенс. Ранее издание Spiegel сообщало, что восемь дней назад подозреваемый выступал в американском блоге антиисламской направленности, где обвинял Германию в проведении "секретной операции" по "охоте" за бывшими мусульмане из Саудовской Аравии с целью "разрушения их жизней". "Он прокомментировал мотив преступления", - приводит слова Хопенса Spiegel. По словам прокурора, "недовольство обращением с беженцами из Саудовской Аравии" могло стать мотивом для совершения теракта. В свою очередь, глава МВД ФРГ Нэнси Фезер заявила, что подозреваемый был исламофобом. В пятницу вечером автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. По данным премьер-министра федеральной земли Саксония-Анхальт Райнера Хазелоффа, в результате нападения погибли пять человек, более 200 получили ранения. Полиция предполагает, что наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, который действовал один. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, подозреваемый был признан беженцем в июле 2016 года. Он также имеет вид на жительство в ФРГ. Позднее Spiegel сообщило, что власти Саудовской Аравии трижды предупреждали органы безопасности Германии об угрозе от этого человека.
https://ria.ru/20241221/sholts-1990633902.html
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саудовская аравия
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в мире, германия, саудовская аравия, саксония-анхальт, теракт в магдебурге
В мире, Германия, Саудовская Аравия, Саксония-Анхальт, Теракт в Магдебурге
Террорист, напавший на ярмарку в ФРГ, был недоволен содержанием беженцев

Террорист, напавший на ярмарку в Магдебурге, был недоволен содержанием беженцев

© AP Photo / Ebrahim NorooziЭкстренные службы работают на оцепленной территории возле рождественской ярмарки после того, как автомобиль въехал в толпу в Магдебурге, Германия
Экстренные службы работают на оцепленной территории возле рождественской ярмарки после того, как автомобиль въехал в толпу в Магдебурге, Германия - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Экстренные службы работают на оцепленной территории возле рождественской ярмарки после того, как автомобиль въехал в толпу в Магдебурге, Германия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Совершивший нападение на рождественскую ярмарку в Магдебурге объяснил свой поступок своим недовольством обращением с беженцами из Саудовской Аравии в Германии, заявил старший прокурор Хорст Хопенс.
Ранее издание Spiegel сообщало, что восемь дней назад подозреваемый выступал в американском блоге антиисламской направленности, где обвинял Германию в проведении "секретной операции" по "охоте" за бывшими мусульмане из Саудовской Аравии с целью "разрушения их жизней".
Шольца освистали после его речи в Магдебурге - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
Шольца освистали на месте теракта в Магдебурге
Вчера, 19:12
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"Он прокомментировал мотив преступления", - приводит слова Хопенса Spiegel. По словам прокурора, "недовольство обращением с беженцами из Саудовской Аравии" могло стать мотивом для совершения теракта.
В свою очередь, глава МВД ФРГ Нэнси Фезер заявила, что подозреваемый был исламофобом.
В пятницу вечером автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. По данным премьер-министра федеральной земли Саксония-Анхальт Райнера Хазелоффа, в результате нападения погибли пять человек, более 200 получили ранения.
Полиция предполагает, что наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, который действовал один. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, подозреваемый был признан беженцем в июле 2016 года. Он также имеет вид на жительство в ФРГ. Позднее Spiegel сообщило, что власти Саудовской Аравии трижды предупреждали органы безопасности Германии об угрозе от этого человека.
Место происшествия, где автомобиль врезался в толпу людей в Магдебурге, Германия - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
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