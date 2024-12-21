В Магдебурге ультраправые призвали к депортации мигрантов после теракта
Spiegel: ультраправые вышли на улицы Магдебурга, призывая к депортации мигрантов
© AP Photo / Ebrahim NorooziСлужбы экстренной помощи работают на оцепленной территории возле рождественской ярмарки после того, как автомобиль въехал в толпу в Магдебурге, Германия
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Службы экстренной помощи работают на оцепленной территории возле рождественской ярмарки после того, как автомобиль въехал в толпу в Магдебурге, Германия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Несколько сотен ультраправых вышли в субботу вечером на улицы Магдебурга, призывая к массовым депортациям мигрантов после осуществленного накануне гражданином Саудовской Аравии теракта, сообщило издание Spiegel.
"Несколько сотен участников собрались на центральной площади города. Среди прочего можно было увидеть баннер со словом "ремиграция" и так называемые "знамена Родины" (неонацистская символика - ред.)", - пишет Spiegel.
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Также на демонстрации звучат неонацистские лозунги.
Параллельно с этим в соборе Магдебурга идёт панихида по жертвам теракта, в которой в числе прочих принимают участие канцлер Олаф Шольц, президент Франк-Вальтер Штайнмайер и премьер-министр Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф.
В пятницу вечером автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. По данным премьер-министра Хазелоффа, в результате нападения погибли пять человек, более 200 получили ранения.
Полиция предполагает, что наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, который действовал в одиночку. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, подозреваемый был признан беженцем в июле 2016 года. Он также имеет вид на жительство в ФРГ. Позднее Spiegel сообщило, что власти Саудовской Аравии трижды предупреждали органы безопасности Германии об угрозе от этого человека.