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В Магдебурге ультраправые призвали к депортации мигрантов после теракта - РИА Новости, 22.12.2024
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22:36 21.12.2024 (обновлено: 10:04 22.12.2024)
https://ria.ru/20241221/magdeburg-1990656155.html
В Магдебурге ультраправые призвали к депортации мигрантов после теракта
В Магдебурге ультраправые призвали к депортации мигрантов после теракта - РИА Новости, 22.12.2024
В Магдебурге ультраправые призвали к депортации мигрантов после теракта
Несколько сотен ультраправых вышли в субботу вечером на улицы Магдебурга, призывая к массовым депортациям мигрантов после осуществленного накануне гражданином... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-21T22:36:00+03:00
2024-12-22T10:04:00+03:00
в мире
саудовская аравия
германия
саксония-анхальт
олаф шольц
франк-вальтер штайнмайер
теракт в магдебурге
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Несколько сотен ультраправых вышли в субботу вечером на улицы Магдебурга, призывая к массовым депортациям мигрантов после осуществленного накануне гражданином Саудовской Аравии теракта, сообщило издание Spiegel. "Несколько сотен участников собрались на центральной площади города. Среди прочего можно было увидеть баннер со словом "ремиграция" и так называемые "знамена Родины" (неонацистская символика - ред.)", - пишет Spiegel. Также на демонстрации звучат неонацистские лозунги. Параллельно с этим в соборе Магдебурга идёт панихида по жертвам теракта, в которой в числе прочих принимают участие канцлер Олаф Шольц, президент Франк-Вальтер Штайнмайер и премьер-министр Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф. В пятницу вечером автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. По данным премьер-министра Хазелоффа, в результате нападения погибли пять человек, более 200 получили ранения. Полиция предполагает, что наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, который действовал в одиночку. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, подозреваемый был признан беженцем в июле 2016 года. Он также имеет вид на жительство в ФРГ. Позднее Spiegel сообщило, что власти Саудовской Аравии трижды предупреждали органы безопасности Германии об угрозе от этого человека.
https://ria.ru/20241221/sholts-1990633902.html
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в мире, саудовская аравия, германия, саксония-анхальт, олаф шольц, франк-вальтер штайнмайер, теракт в магдебурге
В мире, Саудовская Аравия, Германия, Саксония-Анхальт, Олаф Шольц, Франк-Вальтер Штайнмайер, Теракт в Магдебурге
В Магдебурге ультраправые призвали к депортации мигрантов после теракта

Spiegel: ультраправые вышли на улицы Магдебурга, призывая к депортации мигрантов

© AP Photo / Ebrahim NorooziСлужбы экстренной помощи работают на оцепленной территории возле рождественской ярмарки после того, как автомобиль въехал в толпу в Магдебурге, Германия
Службы экстренной помощи работают на оцепленной территории возле рождественской ярмарки после того, как автомобиль въехал в толпу в Магдебурге, Германия - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Службы экстренной помощи работают на оцепленной территории возле рождественской ярмарки после того, как автомобиль въехал в толпу в Магдебурге, Германия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Несколько сотен ультраправых вышли в субботу вечером на улицы Магдебурга, призывая к массовым депортациям мигрантов после осуществленного накануне гражданином Саудовской Аравии теракта, сообщило издание Spiegel.
"Несколько сотен участников собрались на центральной площади города. Среди прочего можно было увидеть баннер со словом "ремиграция" и так называемые "знамена Родины" (неонацистская символика - ред.)", - пишет Spiegel.
Шольца освистали после его речи в Магдебурге - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
Шольца освистали на месте теракта в Магдебурге
Вчера, 19:12
Также на демонстрации звучат неонацистские лозунги.
Параллельно с этим в соборе Магдебурга идёт панихида по жертвам теракта, в которой в числе прочих принимают участие канцлер Олаф Шольц, президент Франк-Вальтер Штайнмайер и премьер-министр Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф.
В пятницу вечером автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. По данным премьер-министра Хазелоффа, в результате нападения погибли пять человек, более 200 получили ранения.
Полиция предполагает, что наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, который действовал в одиночку. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, подозреваемый был признан беженцем в июле 2016 года. Он также имеет вид на жительство в ФРГ. Позднее Spiegel сообщило, что власти Саудовской Аравии трижды предупреждали органы безопасности Германии об угрозе от этого человека.
Экстренные службы работают на оцепленной территории возле рождественской ярмарки после того, как автомобиль въехал в толпу в Магдебурге, Германия - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
СМИ: Саудовская Аравия предупреждала ФРГ об угрозе теракта в Магдебурге
Вчера, 17:54
 
В миреСаудовская АравияГерманияСаксония-АнхальтОлаф ШольцФранк-Вальтер ШтайнмайерТеракт в Магдебурге
 
 
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