https://ria.ru/20241221/magdeburg-1990656155.html

В Магдебурге ультраправые призвали к депортации мигрантов после теракта

В Магдебурге ультраправые призвали к депортации мигрантов после теракта - РИА Новости, 22.12.2024

В Магдебурге ультраправые призвали к депортации мигрантов после теракта

Несколько сотен ультраправых вышли в субботу вечером на улицы Магдебурга, призывая к массовым депортациям мигрантов после осуществленного накануне гражданином... РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-21T22:36:00+03:00

2024-12-21T22:36:00+03:00

2024-12-22T10:04:00+03:00

в мире

саудовская аравия

германия

саксония-анхальт

олаф шольц

франк-вальтер штайнмайер

теракт в магдебурге

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Несколько сотен ультраправых вышли в субботу вечером на улицы Магдебурга, призывая к массовым депортациям мигрантов после осуществленного накануне гражданином Саудовской Аравии теракта, сообщило издание Spiegel. "Несколько сотен участников собрались на центральной площади города. Среди прочего можно было увидеть баннер со словом "ремиграция" и так называемые "знамена Родины" (неонацистская символика - ред.)", - пишет Spiegel. Также на демонстрации звучат неонацистские лозунги. Параллельно с этим в соборе Магдебурга идёт панихида по жертвам теракта, в которой в числе прочих принимают участие канцлер Олаф Шольц, президент Франк-Вальтер Штайнмайер и премьер-министр Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф. В пятницу вечером автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. По данным премьер-министра Хазелоффа, в результате нападения погибли пять человек, более 200 получили ранения. Полиция предполагает, что наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, который действовал в одиночку. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, подозреваемый был признан беженцем в июле 2016 года. Он также имеет вид на жительство в ФРГ. Позднее Spiegel сообщило, что власти Саудовской Аравии трижды предупреждали органы безопасности Германии об угрозе от этого человека.

https://ria.ru/20241221/sholts-1990633902.html

https://ria.ru/20241221/aravija-1990623603.html

саудовская аравия

германия

саксония-анхальт

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в мире, саудовская аравия, германия, саксония-анхальт, олаф шольц, франк-вальтер штайнмайер, теракт в магдебурге