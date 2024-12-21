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В Магдебурге раскрыли подробности теракта на рождественской ярмарке - РИА Новости, 21.12.2024
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20:51 21.12.2024
https://ria.ru/20241221/magdeburg-1990646953.html
В Магдебурге раскрыли подробности теракта на рождественской ярмарке
В Магдебурге раскрыли подробности теракта на рождественской ярмарке - РИА Новости, 21.12.2024
В Магдебурге раскрыли подробности теракта на рождественской ярмарке
Машина с террористом проехала на территорию рождественской ярмарки в немецком Магдебурге в пятницу вечером через въезд для транспорта экстренных служб, заявил в РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T20:51:00+03:00
2024-12-21T20:51:00+03:00
в мире
саудовская аравия
германия
теракт в магдебурге
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Машина с террористом проехала на территорию рождественской ярмарки в немецком Магдебурге в пятницу вечером через въезд для транспорта экстренных служб, заявил в субботу директор отдела полиции Магдебурга Том-Оливер Лангханс. "Он подъехал на малой скорости к пешеходному переходу, затем использовал въезд для спасательных служб для проезда к старому рынку", - сказал Лангханс на пресс-конференции, которую транслировал Youtube-канал издания Spiegel. По словам начальника отдела общественного порядка Магдебурга Ронни Круга, этот въезд не был защищён барьерами или столбиками для того, чтобы им могли пользоваться экстренные службы, но при этом охранялся мобильными полицейскими силами. Круг уточнил, что данный концепт безопасности прорабатывался на протяжении длительного времени и высказался в его защиту. "Мы столкнулись с таким нападением, которое, на мой взгляд, не смог бы предотвратить никакой организатор", - подчеркнул он. В пятницу вечером автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. По данным премьер-министра Хазелоффа, в результате нападения погибли 5 человек, более 200 получили ранения. Полиция предполагает, что наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, который действовал в одиночку. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, подозреваемый был признан беженцем в июле 2016 года. Он также имеет вид на жительство в ФРГ. Позднее издание Spiegel сообщило, что власти Саудовской Аравии трижды предупреждали органы безопасности Германии об угрозе от этого человека.
https://ria.ru/20241221/sholts-1990633902.html
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в мире, саудовская аравия, германия, теракт в магдебурге
В мире, Саудовская Аравия, Германия, Теракт в Магдебурге
В Магдебурге раскрыли подробности теракта на рождественской ярмарке

Директор отдела полиции в Магдебурге: террорист проехал через охраняемый въезд

© AP Photo / Ebrahim NorooziМесто происшествия, где автомобиль врезался в толпу людей в Магдебурге, Германия
Место происшествия, где автомобиль врезался в толпу людей в Магдебурге, Германия - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Место происшествия, где автомобиль врезался в толпу людей в Магдебурге, Германия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Машина с террористом проехала на территорию рождественской ярмарки в немецком Магдебурге в пятницу вечером через въезд для транспорта экстренных служб, заявил в субботу директор отдела полиции Магдебурга Том-Оливер Лангханс.
"Он подъехал на малой скорости к пешеходному переходу, затем использовал въезд для спасательных служб для проезда к старому рынку", - сказал Лангханс на пресс-конференции, которую транслировал Youtube-канал издания Spiegel.
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По словам начальника отдела общественного порядка Магдебурга Ронни Круга, этот въезд не был защищён барьерами или столбиками для того, чтобы им могли пользоваться экстренные службы, но при этом охранялся мобильными полицейскими силами. Круг уточнил, что данный концепт безопасности прорабатывался на протяжении длительного времени и высказался в его защиту.
"Мы столкнулись с таким нападением, которое, на мой взгляд, не смог бы предотвратить никакой организатор", - подчеркнул он.
В пятницу вечером автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. По данным премьер-министра Хазелоффа, в результате нападения погибли 5 человек, более 200 получили ранения.
Полиция предполагает, что наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, который действовал в одиночку. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, подозреваемый был признан беженцем в июле 2016 года. Он также имеет вид на жительство в ФРГ. Позднее издание Spiegel сообщило, что власти Саудовской Аравии трижды предупреждали органы безопасности Германии об угрозе от этого человека.
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В миреСаудовская АравияГерманияТеракт в Магдебурге
 
 
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