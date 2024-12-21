https://ria.ru/20241221/magdeburg-1990646953.html

В Магдебурге раскрыли подробности теракта на рождественской ярмарке

В Магдебурге раскрыли подробности теракта на рождественской ярмарке - РИА Новости, 21.12.2024

В Магдебурге раскрыли подробности теракта на рождественской ярмарке

Машина с террористом проехала на территорию рождественской ярмарки в немецком Магдебурге в пятницу вечером через въезд для транспорта экстренных служб, заявил в РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T20:51:00+03:00

2024-12-21T20:51:00+03:00

2024-12-21T20:51:00+03:00

в мире

саудовская аравия

германия

теракт в магдебурге

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/15/1990575815_0:261:3071:1988_1920x0_80_0_0_fe9a2bdf7f3bea28613c66ccc3018f03.jpg

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Машина с террористом проехала на территорию рождественской ярмарки в немецком Магдебурге в пятницу вечером через въезд для транспорта экстренных служб, заявил в субботу директор отдела полиции Магдебурга Том-Оливер Лангханс. "Он подъехал на малой скорости к пешеходному переходу, затем использовал въезд для спасательных служб для проезда к старому рынку", - сказал Лангханс на пресс-конференции, которую транслировал Youtube-канал издания Spiegel. По словам начальника отдела общественного порядка Магдебурга Ронни Круга, этот въезд не был защищён барьерами или столбиками для того, чтобы им могли пользоваться экстренные службы, но при этом охранялся мобильными полицейскими силами. Круг уточнил, что данный концепт безопасности прорабатывался на протяжении длительного времени и высказался в его защиту. "Мы столкнулись с таким нападением, которое, на мой взгляд, не смог бы предотвратить никакой организатор", - подчеркнул он. В пятницу вечером автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. По данным премьер-министра Хазелоффа, в результате нападения погибли 5 человек, более 200 получили ранения. Полиция предполагает, что наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, который действовал в одиночку. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, подозреваемый был признан беженцем в июле 2016 года. Он также имеет вид на жительство в ФРГ. Позднее издание Spiegel сообщило, что власти Саудовской Аравии трижды предупреждали органы безопасности Германии об угрозе от этого человека.

https://ria.ru/20241221/sholts-1990633902.html

https://ria.ru/20241221/terakt-1990617586.html

саудовская аравия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, саудовская аравия, германия, теракт в магдебурге