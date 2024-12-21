https://ria.ru/20241221/magdeburg-1990596559.html

В крови водителя, наехавшего на людей в Магдебурге, нашли наркотики

В крови водителя, наехавшего на людей в Магдебурге, нашли наркотики - РИА Новости, 21.12.2024

В крови водителя, наехавшего на людей в Магдебурге, нашли наркотики

В крови водителя, совершившего наезд на посетителей рождественской ярмарки в немецком Магдебурге, обнаружены наркотические вещества, сообщило издание Bild. РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T13:30:00+03:00

2024-12-21T13:30:00+03:00

2024-12-21T13:30:00+03:00

в мире

саксония-анхальт

саудовская аравия

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теракт в магдебурге

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. В крови водителя, совершившего наезд на посетителей рождественской ярмарки в немецком Магдебурге, обнаружены наркотические вещества, сообщило издание Bild. "После ужасающей смертоносной атаки на рождественской ярмарке в Магдебурге Bild узнало из полицейских источников, что Талеб А. (50 лет), по-видимому, употреблял наркотики", - пишет издание. Сообщается, что первый тест на наличие в крови семи типов наркотических веществ оказался положительным. Какие именно вещества употреблял водитель автомобиля, пока не сообщается. В пятницу вечером автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. Премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф ранее сообщил о двух погибших, один из которых - маленький ребенок. Власти города, в свою очередь, также заявляют о 68 пострадавших. Позднее издание Spiegel сообщило о пяти погибших, а Bild - о 205 раненых. Полиция предполагает, что наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, который действовал в одиночку. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, подозреваемый был признан беженцем в июле 2016 года. Он также имеет вид на жительство в ФРГ.

https://ria.ru/20241221/terakt-1990558402.html

https://ria.ru/20241220/magdeburg-1990543356.html

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саудовская аравия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, саксония-анхальт, саудовская аравия, германия, bild, теракт в магдебурге