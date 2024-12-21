В крови водителя, наехавшего на людей в Магдебурге, нашли наркотики
В крови водителя, наехавшего на толпу на ярмарке в Магдебурге, нашли наркотики
© AP Photo / Ebrahim NorooziСлужбы экстренной помощи работают на оцепленной территории возле рождественской ярмарки после того, как автомобиль въехал в толпу в Магдебурге, Германия
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Службы экстренной помощи работают на оцепленной территории возле рождественской ярмарки после того, как автомобиль въехал в толпу в Магдебурге, Германия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. В крови водителя, совершившего наезд на посетителей рождественской ярмарки в немецком Магдебурге, обнаружены наркотические вещества, сообщило издание Bild.
"После ужасающей смертоносной атаки на рождественской ярмарке в Магдебурге Bild узнало из полицейских источников, что Талеб А. (50 лет), по-видимому, употреблял наркотики", - пишет издание.
Сообщается, что первый тест на наличие в крови семи типов наркотических веществ оказался положительным. Какие именно вещества употреблял водитель автомобиля, пока не сообщается.
В пятницу вечером автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. Премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф ранее сообщил о двух погибших, один из которых - маленький ребенок. Власти города, в свою очередь, также заявляют о 68 пострадавших. Позднее издание Spiegel сообщило о пяти погибших, а Bild - о 205 раненых.
Полиция предполагает, что наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, который действовал в одиночку. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, подозреваемый был признан беженцем в июле 2016 года. Он также имеет вид на жительство в ФРГ.