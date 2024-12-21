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В крови водителя, наехавшего на людей в Магдебурге, нашли наркотики - РИА Новости, 21.12.2024
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13:30 21.12.2024
https://ria.ru/20241221/magdeburg-1990596559.html
В крови водителя, наехавшего на людей в Магдебурге, нашли наркотики
В крови водителя, наехавшего на людей в Магдебурге, нашли наркотики - РИА Новости, 21.12.2024
В крови водителя, наехавшего на людей в Магдебурге, нашли наркотики
В крови водителя, совершившего наезд на посетителей рождественской ярмарки в немецком Магдебурге, обнаружены наркотические вещества, сообщило издание Bild. РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T13:30:00+03:00
2024-12-21T13:30:00+03:00
в мире
саксония-анхальт
саудовская аравия
германия
bild
теракт в магдебурге
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. В крови водителя, совершившего наезд на посетителей рождественской ярмарки в немецком Магдебурге, обнаружены наркотические вещества, сообщило издание Bild. "После ужасающей смертоносной атаки на рождественской ярмарке в Магдебурге Bild узнало из полицейских источников, что Талеб А. (50 лет), по-видимому, употреблял наркотики", - пишет издание. Сообщается, что первый тест на наличие в крови семи типов наркотических веществ оказался положительным. Какие именно вещества употреблял водитель автомобиля, пока не сообщается. В пятницу вечером автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. Премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф ранее сообщил о двух погибших, один из которых - маленький ребенок. Власти города, в свою очередь, также заявляют о 68 пострадавших. Позднее издание Spiegel сообщило о пяти погибших, а Bild - о 205 раненых. Полиция предполагает, что наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, который действовал в одиночку. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, подозреваемый был признан беженцем в июле 2016 года. Он также имеет вид на жительство в ФРГ.
https://ria.ru/20241221/terakt-1990558402.html
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в мире, саксония-анхальт, саудовская аравия, германия, bild, теракт в магдебурге
В мире, Саксония-Анхальт, Саудовская Аравия, Германия, Bild, Теракт в Магдебурге
В крови водителя, наехавшего на людей в Магдебурге, нашли наркотики

В крови водителя, наехавшего на толпу на ярмарке в Магдебурге, нашли наркотики

© AP Photo / Ebrahim NorooziСлужбы экстренной помощи работают на оцепленной территории возле рождественской ярмарки после того, как автомобиль въехал в толпу в Магдебурге, Германия
Службы экстренной помощи работают на оцепленной территории возле рождественской ярмарки после того, как автомобиль въехал в толпу в Магдебурге, Германия - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Службы экстренной помощи работают на оцепленной территории возле рождественской ярмарки после того, как автомобиль въехал в толпу в Магдебурге, Германия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. В крови водителя, совершившего наезд на посетителей рождественской ярмарки в немецком Магдебурге, обнаружены наркотические вещества, сообщило издание Bild.
"После ужасающей смертоносной атаки на рождественской ярмарке в Магдебурге Bild узнало из полицейских источников, что Талеб А. (50 лет), по-видимому, употреблял наркотики", - пишет издание.
Место происшествия, где автомобиль врезался в толпу людей в Магдебурге, Германия - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
Подозреваемый в наезде на толпу в Магдебурге был беженцем, пишут СМИ
06:10
Сообщается, что первый тест на наличие в крови семи типов наркотических веществ оказался положительным. Какие именно вещества употреблял водитель автомобиля, пока не сообщается.
В пятницу вечером автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. Премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф ранее сообщил о двух погибших, один из которых - маленький ребенок. Власти города, в свою очередь, также заявляют о 68 пострадавших. Позднее издание Spiegel сообщило о пяти погибших, а Bild - о 205 раненых.
Полиция предполагает, что наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, который действовал в одиночку. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, подозреваемый был признан беженцем в июле 2016 года. Он также имеет вид на жительство в ФРГ.
Наезд машины на толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Российское посольство открыло горячую линию после теракта в Магдебурге
Вчера, 23:16
 
В миреСаксония-АнхальтСаудовская АравияГерманияBildТеракт в Магдебурге
 
 
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