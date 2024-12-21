https://ria.ru/20241221/magdeburg-1990584504.html

Число погибших при теракте в Магдебурге достигло четырех

Число погибших при теракте в Магдебурге достигло четырех - РИА Новости, 21.12.2024

Число погибших при теракте в Магдебурге достигло четырех

Число погибших в результате наезда автомобиля на посетителей рождественской ярмарки в немецком Магдебурге увеличилось до четырех, 205 человек ранены, сообщило... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T11:38:00+03:00

2024-12-21T11:38:00+03:00

2024-12-21T12:39:00+03:00

в мире

теракт в магдебурге

германия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/15/1990579658_0:302:2904:1935_1920x0_80_0_0_4f7c1c62012277e9d244eeea5bffd0da.jpg

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Число погибших в результате наезда автомобиля на посетителей рождественской ярмарки в немецком Магдебурге увеличилось до четырех, 205 человек ранены, сообщило издание Bild."После теракта на рождественской ярмарке в Магдебурге полиция говорит о четырех погибших и 41 тяжело раненном человеке. По информации Bild, еще 86 человек с тяжелыми травмами находятся в больницах, 78 человек получили легкие ранения в результате теракта", — пишет издание.В пятницу вечером автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. Премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф ранее сообщил о двух погибших, один из которых — маленький ребенок. Власти города, в свою очередь, также заявляют о 68 пострадавших. Полиция предполагает, что наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, который действовал в одиночку. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, подозреваемый был признан беженцем в июле 2016 года. Он также имеет вид на жительство в ФРГ.По информации DPA, злоумышленник не был известен силовикам в качестве исламиста.

https://ria.ru/20241221/frantsija-1990553249.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, теракт в магдебурге, германия