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Число погибших при теракте в Магдебурге достигло четырех - РИА Новости, 21.12.2024
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11:38 21.12.2024 (обновлено: 12:39 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/magdeburg-1990584504.html
Число погибших при теракте в Магдебурге достигло четырех
Число погибших при теракте в Магдебурге достигло четырех - РИА Новости, 21.12.2024
Число погибших при теракте в Магдебурге достигло четырех
Число погибших в результате наезда автомобиля на посетителей рождественской ярмарки в немецком Магдебурге увеличилось до четырех, 205 человек ранены, сообщило... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T11:38:00+03:00
2024-12-21T12:39:00+03:00
в мире
теракт в магдебурге
германия
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Число погибших в результате наезда автомобиля на посетителей рождественской ярмарки в немецком Магдебурге увеличилось до четырех, 205 человек ранены, сообщило издание Bild.&quot;После теракта на рождественской ярмарке в Магдебурге полиция говорит о четырех погибших и 41 тяжело раненном человеке. По информации Bild, еще 86 человек с тяжелыми травмами находятся в больницах, 78 человек получили легкие ранения в результате теракта&quot;, — пишет издание.В пятницу вечером автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. Премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф ранее сообщил о двух погибших, один из которых — маленький ребенок. Власти города, в свою очередь, также заявляют о 68 пострадавших. Полиция предполагает, что наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, который действовал в одиночку. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, подозреваемый был признан беженцем в июле 2016 года. Он также имеет вид на жительство в ФРГ.По информации DPA, злоумышленник не был известен силовикам в качестве исламиста.
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в мире, теракт в магдебурге, германия
В мире, Теракт в Магдебурге, Германия
Число погибших при теракте в Магдебурге достигло четырех

Число погибших при теракте в Магдебурге достигло четырех, 205 человек ранены

© AP Photo / Ebrahim NorooziАвтомобиль, врезавшийся в толпу людей на рождественской ярмарке в Магдебурге
Автомобиль, врезавшийся в толпу людей на рождественской ярмарке в Магдебурге - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Автомобиль, врезавшийся в толпу людей на рождественской ярмарке в Магдебурге
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Число погибших в результате наезда автомобиля на посетителей рождественской ярмарки в немецком Магдебурге увеличилось до четырех, 205 человек ранены, сообщило издание Bild.
«

"После теракта на рождественской ярмарке в Магдебурге полиция говорит о четырех погибших и 41 тяжело раненном человеке. По информации Bild, еще 86 человек с тяжелыми травмами находятся в больницах, 78 человек получили легкие ранения в результате теракта", — пишет издание.

В пятницу вечером автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. Премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф ранее сообщил о двух погибших, один из которых — маленький ребенок. Власти города, в свою очередь, также заявляют о 68 пострадавших.
Полиция предполагает, что наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, который действовал в одиночку. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, подозреваемый был признан беженцем в июле 2016 года. Он также имеет вид на жительство в ФРГ.
По информации DPA, злоумышленник не был известен силовикам в качестве исламиста.
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В миреТеракт в МагдебургеГермания
 
 
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