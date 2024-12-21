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При наезде автомобиля на толпу в Магдебурге пострадали 68 человек - РИА Новости, 21.12.2024
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06:26 21.12.2024 (обновлено: 09:25 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/magdeburg-1990559420.html
При наезде автомобиля на толпу в Магдебурге пострадали 68 человек
При наезде автомобиля на толпу в Магдебурге пострадали 68 человек - РИА Новости, 21.12.2024
При наезде автомобиля на толпу в Магдебурге пострадали 68 человек
При наезде автомобиля на толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге погибли два человека, 68 пострадали, сообщили на сайте администрации города. РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T06:26:00+03:00
2024-12-21T09:25:00+03:00
в мире
саксония-анхальт
саудовская аравия
теракт в магдебурге
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. При наезде автомобиля на толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге погибли два человека, 68 пострадали, сообщили на сайте администрации города. "Две жертвы, 15 пострадавших с тяжелыми травмами, 37 пострадавших с травмами средней степени тяжести, 16 пострадавших с легкими травмами", — указали в публикации.Наезд произошел вечером в пятницу. Как пишет газета Die Welt, предполагаемый преступник — выходец из Саудовской Аравии 1974 года рождения. По информации DPA, силовикам он не был известен в качестве исламиста.Территорию ярмарки оцепили, полиция проверяет ее на наличие взрывчатки.Правительство Саксонии-Анхальт назвало произошедшее терактом.Посольство России в Германии открыло горячую линию, о пострадавших соотечественниках информации не поступало.
https://ria.ru/20241221/frantsija-1990553249.html
саксония-анхальт
саудовская аравия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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Первые минуты после трагедии на рождественской ярмарке в Магдебурге
Наезд на толпу в немецком Магдебурге совершил выходец из Саудовской Аравии 1974 года рождения, утверждает газета Welt со ссылкой на силовиков.
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Наезд машины на толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге
Момент наезда на толпу людей на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге, где погибли 11 человек. Водитель задержан. Предварительно, он выходец из Сирии. Власти назвали произошедшее терактом. На месте работает полиция.
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в мире, саксония-анхальт, саудовская аравия, теракт в магдебурге
В мире, Саксония-Анхальт, Саудовская Аравия, Теракт в Магдебурге
При наезде автомобиля на толпу в Магдебурге пострадали 68 человек

В Магдебурге при наезде автомобиля на толпу 68 человек получили травмы

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. При наезде автомобиля на толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге погибли два человека, 68 пострадали, сообщили на сайте администрации города.
"Две жертвы, 15 пострадавших с тяжелыми травмами, 37 пострадавших с травмами средней степени тяжести, 16 пострадавших с легкими травмами", — указали в публикации.
Наезд произошел вечером в пятницу. Как пишет газета Die Welt, предполагаемый преступник — выходец из Саудовской Аравии 1974 года рождения. По информации DPA, силовикам он не был известен в качестве исламиста.
Территорию ярмарки оцепили, полиция проверяет ее на наличие взрывчатки.
Правительство Саксонии-Анхальт назвало произошедшее терактом.
Посольство России в Германии открыло горячую линию, о пострадавших соотечественниках информации не поступало.
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В миреСаксония-АнхальтСаудовская АравияТеракт в Магдебурге
 
 
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