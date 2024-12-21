https://ria.ru/20241221/magdeburg-1990559420.html

При наезде автомобиля на толпу в Магдебурге пострадали 68 человек

При наезде автомобиля на толпу в Магдебурге пострадали 68 человек - РИА Новости, 21.12.2024

При наезде автомобиля на толпу в Магдебурге пострадали 68 человек

При наезде автомобиля на толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге погибли два человека, 68 пострадали, сообщили на сайте администрации города. РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T06:26:00+03:00

2024-12-21T06:26:00+03:00

2024-12-21T09:25:00+03:00

в мире

саксония-анхальт

саудовская аравия

теракт в магдебурге

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. При наезде автомобиля на толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге погибли два человека, 68 пострадали, сообщили на сайте администрации города. "Две жертвы, 15 пострадавших с тяжелыми травмами, 37 пострадавших с травмами средней степени тяжести, 16 пострадавших с легкими травмами", — указали в публикации.Наезд произошел вечером в пятницу. Как пишет газета Die Welt, предполагаемый преступник — выходец из Саудовской Аравии 1974 года рождения. По информации DPA, силовикам он не был известен в качестве исламиста.Территорию ярмарки оцепили, полиция проверяет ее на наличие взрывчатки.Правительство Саксонии-Анхальт назвало произошедшее терактом.Посольство России в Германии открыло горячую линию, о пострадавших соотечественниках информации не поступало.

https://ria.ru/20241221/frantsija-1990553249.html

саксония-анхальт

саудовская аравия

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Дарья Буймова

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Первые минуты после трагедии на рождественской ярмарке в Магдебурге Наезд на толпу в немецком Магдебурге совершил выходец из Саудовской Аравии 1974 года рождения, утверждает газета Welt со ссылкой на силовиков. 2024-12-21T06:26 true PT2M01S

Наезд машины на толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге Момент наезда на толпу людей на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге, где погибли 11 человек. Водитель задержан. Предварительно, он выходец из Сирии. Власти назвали произошедшее терактом. На месте работает полиция. 2024-12-21T06:26 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, саксония-анхальт, саудовская аравия, теракт в магдебурге