https://ria.ru/20241221/magdeburg-1990553029.html

МИД Саудовской Аравии осудил теракт в Магдебурге

МИД Саудовской Аравии осудил теракт в Магдебурге - РИА Новости, 21.12.2024

МИД Саудовской Аравии осудил теракт в Магдебурге

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии осудило умышленный наезд на посетителей рождественской ярмарки в немецком городе Магдебурге, в результате... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T03:26:00+03:00

2024-12-21T03:26:00+03:00

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ДОХА, 21 дек - РИА Новости. Министерство иностранных дел Саудовской Аравии осудило умышленный наезд на посетителей рождественской ярмарки в немецком городе Магдебурге, в результате которого погибли не менее 11 человек, говорится в заявлении МИД королевства в социальной сети Х. В совершении наезда подозревают выходца из Саудовской Аравии. "Министерство иностранных дел выражает осуждение от имени королевства Саудовской Аравии в связи с наездом на ярмарке в городе Магдебурге в Федеративной республике Германии, в результате чего есть погибшие и раненые, выражает солидарность с немецким народом и семьями жертв", - отмечается в заявлении. Королевство подтвердило свое "неприятие насилия", выразив "искренние соболезнования семьям погибших, правительству и народу Германии". В пятницу вечером телеканал NTV сообщил о том, что автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. Премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф заявляет о двух погибших, один из которых - маленький ребенок. По данным Bild, число пострадавших варьируется от 60 до 80 человек. Полиция сообщает о том, что наезд, предположительно, совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, который действовал в одиночку.

https://ria.ru/20241221/magdeburg-1990550270.html

саудовская аравия

германия

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Первые минуты после трагедии на рождественской ярмарке в Магдебурге Наезд на толпу в немецком Магдебурге совершил выходец из Саудовской Аравии 1974 года рождения, утверждает газета Welt со ссылкой на силовиков. 2024-12-21T03:26 true PT2M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, саудовская аравия, германия, саксония-анхальт, теракт в магдебурге