МИД Саудовской Аравии осудил теракт в Магдебурге
МИД Саудовской Аравии осудил наезд на ярмарку в Магдебурге, где погибли люди
© AP Photo / Ebrahim NorooziЭкстренные службы работают на оцепленной территории возле рождественской ярмарки после того, как автомобиль въехал в толпу в Магдебурге, Германия
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Экстренные службы работают на оцепленной территории возле рождественской ярмарки после того, как автомобиль въехал в толпу в Магдебурге, Германия
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ДОХА, 21 дек - РИА Новости. Министерство иностранных дел Саудовской Аравии осудило умышленный наезд на посетителей рождественской ярмарки в немецком городе Магдебурге, в результате которого погибли не менее 11 человек, говорится в заявлении МИД королевства в социальной сети Х.
В совершении наезда подозревают выходца из Саудовской Аравии.
"Министерство иностранных дел выражает осуждение от имени королевства Саудовской Аравии в связи с наездом на ярмарке в городе Магдебурге в Федеративной республике Германии, в результате чего есть погибшие и раненые, выражает солидарность с немецким народом и семьями жертв", - отмечается в заявлении.
Королевство подтвердило свое "неприятие насилия", выразив "искренние соболезнования семьям погибших, правительству и народу Германии".
В пятницу вечером телеканал NTV сообщил о том, что автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. Премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф заявляет о двух погибших, один из которых - маленький ребенок. По данным Bild, число пострадавших варьируется от 60 до 80 человек. Полиция сообщает о том, что наезд, предположительно, совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, который действовал в одиночку.