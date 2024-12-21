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МИД Саудовской Аравии осудил теракт в Магдебурге - РИА Новости, 21.12.2024
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03:26 21.12.2024 (обновлено: 11:29 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/magdeburg-1990553029.html
МИД Саудовской Аравии осудил теракт в Магдебурге
МИД Саудовской Аравии осудил теракт в Магдебурге - РИА Новости, 21.12.2024
МИД Саудовской Аравии осудил теракт в Магдебурге
Министерство иностранных дел Саудовской Аравии осудило умышленный наезд на посетителей рождественской ярмарки в немецком городе Магдебурге, в результате... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T03:26:00+03:00
2024-12-21T11:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
саудовская аравия
германия
саксония-анхальт
теракт в магдебурге
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ДОХА, 21 дек - РИА Новости. Министерство иностранных дел Саудовской Аравии осудило умышленный наезд на посетителей рождественской ярмарки в немецком городе Магдебурге, в результате которого погибли не менее 11 человек, говорится в заявлении МИД королевства в социальной сети Х. В совершении наезда подозревают выходца из Саудовской Аравии. "Министерство иностранных дел выражает осуждение от имени королевства Саудовской Аравии в связи с наездом на ярмарке в городе Магдебурге в Федеративной республике Германии, в результате чего есть погибшие и раненые, выражает солидарность с немецким народом и семьями жертв", - отмечается в заявлении. Королевство подтвердило свое "неприятие насилия", выразив "искренние соболезнования семьям погибших, правительству и народу Германии". В пятницу вечером телеканал NTV сообщил о том, что автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. Премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф заявляет о двух погибших, один из которых - маленький ребенок. По данным Bild, число пострадавших варьируется от 60 до 80 человек. Полиция сообщает о том, что наезд, предположительно, совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, который действовал в одиночку.
https://ria.ru/20241221/magdeburg-1990550270.html
саудовская аравия
германия
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96
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Первые минуты после трагедии на рождественской ярмарке в Магдебурге
Наезд на толпу в немецком Магдебурге совершил выходец из Саудовской Аравии 1974 года рождения, утверждает газета Welt со ссылкой на силовиков.
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РИА Новости
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в мире, саудовская аравия, германия, саксония-анхальт, теракт в магдебурге
Специальная военная операция на Украине, В мире, Саудовская Аравия, Германия, Саксония-Анхальт, Теракт в Магдебурге
МИД Саудовской Аравии осудил теракт в Магдебурге

МИД Саудовской Аравии осудил наезд на ярмарку в Магдебурге, где погибли люди

© AP Photo / Ebrahim NorooziЭкстренные службы работают на оцепленной территории возле рождественской ярмарки после того, как автомобиль въехал в толпу в Магдебурге, Германия
Экстренные службы работают на оцепленной территории возле рождественской ярмарки после того, как автомобиль въехал в толпу в Магдебурге, Германия - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Экстренные службы работают на оцепленной территории возле рождественской ярмарки после того, как автомобиль въехал в толпу в Магдебурге, Германия
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ДОХА, 21 дек - РИА Новости. Министерство иностранных дел Саудовской Аравии осудило умышленный наезд на посетителей рождественской ярмарки в немецком городе Магдебурге, в результате которого погибли не менее 11 человек, говорится в заявлении МИД королевства в социальной сети Х.
В совершении наезда подозревают выходца из Саудовской Аравии.
"Министерство иностранных дел выражает осуждение от имени королевства Саудовской Аравии в связи с наездом на ярмарке в городе Магдебурге в Федеративной республике Германии, в результате чего есть погибшие и раненые, выражает солидарность с немецким народом и семьями жертв", - отмечается в заявлении.
Королевство подтвердило свое "неприятие насилия", выразив "искренние соболезнования семьям погибших, правительству и народу Германии".
В пятницу вечером телеканал NTV сообщил о том, что автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. Премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф заявляет о двух погибших, один из которых - маленький ребенок. По данным Bild, число пострадавших варьируется от 60 до 80 человек. Полиция сообщает о том, что наезд, предположительно, совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, который действовал в одиночку.
Службы экстренной помощи работают на оцепленной территории возле рождественской ярмарки после того, как автомобиль въехал в толпу в Магдебурге, Германия. 21 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
Полиция в Магдебурге рассказала подробности о совершившем наезд на ярмарку
01:56
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСаудовская АравияГерманияСаксония-АнхальтТеракт в Магдебурге
 
 
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