https://ria.ru/20241221/magdeburg-1990551075.html

Полиция не обнаружила взрывчатки в машине на месте теракта в Магдебурге

Полиция не обнаружила взрывчатки в машине на месте теракта в Магдебурге - РИА Новости, 21.12.2024

Полиция не обнаружила взрывчатки в машине на месте теракта в Магдебурге

Полиция не обнаружила взрывчатку в автомобиле, который использовался для наезда на людей в немецком Магдебурге, сообщает газета Bild со ссылкой на... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T02:36:00+03:00

2024-12-21T02:36:00+03:00

2024-12-21T11:02:00+03:00

германия

теракт в магдебурге

в мире

саксония-анхальт

саудовская аравия

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Полиция не обнаружила взрывчатку в автомобиле, который использовался для наезда на людей в немецком Магдебурге, сообщает газета Bild со ссылкой на правоохранителей."В автомобиле водителя... не было найдено взрывчатки", - говорится в публикации издания со ссылкой на представителя полиции Магдебурга.Ранее из-за подозрительного предмета на пассажирском сиденье полиция оцепила территорию.В пятницу вечером телеканал NTV сообщил о том, что автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. СМИ и официальные лица дают разные данные о погибших: портал MDR сообщает как минимум об одном погибшем, портал T-online и газета Bild - об 11, в то время как премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф заявляет о двух погибших, один из которых - маленький ребенок. По данным Bild, число пострадавших варьируется от 60 до 80 человек. Полиция сообщает о том, что наезд предположительно совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, который действовал в одиночку.

https://ria.ru/20241221/magdeburg-1990546861.html

германия

саксония-анхальт

саудовская аравия

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Первые минуты после трагедии на рождественской ярмарке в Магдебурге Наезд на толпу в немецком Магдебурге совершил выходец из Саудовской Аравии 1974 года рождения, утверждает газета Welt со ссылкой на силовиков. 2024-12-21T02:36 true PT2M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

германия, теракт в магдебурге, в мире, саксония-анхальт, саудовская аравия