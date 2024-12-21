https://ria.ru/20241221/magdeburg-1990551075.html
Полиция не обнаружила взрывчатки в машине на месте теракта в Магдебурге
Полиция не обнаружила взрывчатки в машине на месте теракта в Магдебурге - РИА Новости, 21.12.2024
Полиция не обнаружила взрывчатки в машине на месте теракта в Магдебурге
Полиция не обнаружила взрывчатку в автомобиле, который использовался для наезда на людей в немецком Магдебурге, сообщает газета Bild со ссылкой на... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T02:36:00+03:00
2024-12-21T02:36:00+03:00
2024-12-21T11:02:00+03:00
германия
теракт в магдебурге
в мире
саксония-анхальт
саудовская аравия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Полиция не обнаружила взрывчатку в автомобиле, который использовался для наезда на людей в немецком Магдебурге, сообщает газета Bild со ссылкой на правоохранителей."В автомобиле водителя... не было найдено взрывчатки", - говорится в публикации издания со ссылкой на представителя полиции Магдебурга.Ранее из-за подозрительного предмета на пассажирском сиденье полиция оцепила территорию.В пятницу вечером телеканал NTV сообщил о том, что автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. СМИ и официальные лица дают разные данные о погибших: портал MDR сообщает как минимум об одном погибшем, портал T-online и газета Bild - об 11, в то время как премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф заявляет о двух погибших, один из которых - маленький ребенок. По данным Bild, число пострадавших варьируется от 60 до 80 человек. Полиция сообщает о том, что наезд предположительно совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, который действовал в одиночку.
https://ria.ru/20241221/magdeburg-1990546861.html
германия
саксония-анхальт
саудовская аравия
РИА Новости
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Первые минуты после трагедии на рождественской ярмарке в Магдебурге
Наезд на толпу в немецком Магдебурге совершил выходец из Саудовской Аравии 1974 года рождения, утверждает газета Welt со ссылкой на силовиков.
2024-12-21T02:36
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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германия, теракт в магдебурге, в мире, саксония-анхальт, саудовская аравия
Германия, Теракт в Магдебурге, В мире, Саксония-Анхальт, Саудовская Аравия
Полиция не обнаружила взрывчатки в машине на месте теракта в Магдебурге
Полиция не нашла взрывчатки в машине, использованной для теракта в Магдебурге