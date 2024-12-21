Полиция в Магдебурге рассказала подробности о совершившем наезд на ярмарку
Полиция в Магдебурге предположила, что совершивший теракт действовал один
© AP Photo / Ebrahim NorooziСлужбы экстренной помощи работают на оцепленной территории возле рождественской ярмарки после того, как автомобиль въехал в толпу в Магдебурге, Германия. 21 декабря 2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Службы экстренной помощи работают на оцепленной территории возле рождественской ярмарки после того, как автомобиль въехал в толпу в Магдебурге, Германия. 21 декабря 2024
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Полиция немецкого города Магдебург заявила, что исходит из того, что водитель совершившего наезд на посетителей рождественской ярмарки автомобиля действовал в одиночку.
Ранее немецкие СМИ сообщали, что в наезде на людей были задействованы два автомобиля.
"Подозреваемым оказался 50-летний мужчина из Саудовской Аравии. Мужчину задержали сразу на месте и временно арестовали. В настоящее время мы предполагаем, что он был единственным преступником", - говорится в сообщении полиции в социальной сети Х.
В пятницу вечером телеканал NTV сообщил о том, что автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. СМИ и официальные лица дают разные данные о погибших: портал MDR сообщает как минимум об одном погибшем, портал T-online и газета Bild - об 11, в то время как премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф заявляет о двух погибших, один из которых - маленький ребенок. По данным Bild, число пострадавших варьируется от 60 до 80 человек.