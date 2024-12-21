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Полиция в Магдебурге рассказала подробности о совершившем наезд на ярмарку - РИА Новости, 21.12.2024
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01:56 21.12.2024 (обновлено: 10:48 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/magdeburg-1990550270.html
Полиция в Магдебурге рассказала подробности о совершившем наезд на ярмарку
Полиция в Магдебурге рассказала подробности о совершившем наезд на ярмарку - РИА Новости, 21.12.2024
Полиция в Магдебурге рассказала подробности о совершившем наезд на ярмарку
Полиция немецкого города Магдебург заявила, что исходит из того, что водитель совершившего наезд на посетителей рождественской ярмарки автомобиля действовал в... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T01:56:00+03:00
2024-12-21T10:48:00+03:00
в мире
теракт в магдебурге
саудовская аравия
саксония-анхальт
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Полиция немецкого города Магдебург заявила, что исходит из того, что водитель совершившего наезд на посетителей рождественской ярмарки автомобиля действовал в одиночку.Ранее немецкие СМИ сообщали, что в наезде на людей были задействованы два автомобиля."Подозреваемым оказался 50-летний мужчина из Саудовской Аравии. Мужчину задержали сразу на месте и временно арестовали. В настоящее время мы предполагаем, что он был единственным преступником", - говорится в сообщении полиции в социальной сети Х.В пятницу вечером телеканал NTV сообщил о том, что автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. СМИ и официальные лица дают разные данные о погибших: портал MDR сообщает как минимум об одном погибшем, портал T-online и газета Bild - об 11, в то время как премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф заявляет о двух погибших, один из которых - маленький ребенок. По данным Bild, число пострадавших варьируется от 60 до 80 человек.
https://ria.ru/20241221/magdeburg-1990546861.html
саудовская аравия
саксония-анхальт
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Первые минуты после трагедии на рождественской ярмарке в Магдебурге
Наезд на толпу в немецком Магдебурге совершил выходец из Саудовской Аравии 1974 года рождения, утверждает газета Welt со ссылкой на силовиков.
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, теракт в магдебурге, саудовская аравия, саксония-анхальт
В мире, Теракт в Магдебурге, Саудовская Аравия, Саксония-Анхальт
Полиция в Магдебурге рассказала подробности о совершившем наезд на ярмарку

Полиция в Магдебурге предположила, что совершивший теракт действовал один

© AP Photo / Ebrahim NorooziСлужбы экстренной помощи работают на оцепленной территории возле рождественской ярмарки после того, как автомобиль въехал в толпу в Магдебурге, Германия. 21 декабря 2024
Службы экстренной помощи работают на оцепленной территории возле рождественской ярмарки после того, как автомобиль въехал в толпу в Магдебурге, Германия. 21 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Службы экстренной помощи работают на оцепленной территории возле рождественской ярмарки после того, как автомобиль въехал в толпу в Магдебурге, Германия. 21 декабря 2024
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Полиция немецкого города Магдебург заявила, что исходит из того, что водитель совершившего наезд на посетителей рождественской ярмарки автомобиля действовал в одиночку.
Ранее немецкие СМИ сообщали, что в наезде на людей были задействованы два автомобиля.
"Подозреваемым оказался 50-летний мужчина из Саудовской Аравии. Мужчину задержали сразу на месте и временно арестовали. В настоящее время мы предполагаем, что он был единственным преступником", - говорится в сообщении полиции в социальной сети Х.
В пятницу вечером телеканал NTV сообщил о том, что автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. СМИ и официальные лица дают разные данные о погибших: портал MDR сообщает как минимум об одном погибшем, портал T-online и газета Bild - об 11, в то время как премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф заявляет о двух погибших, один из которых - маленький ребенок. По данным Bild, число пострадавших варьируется от 60 до 80 человек.
Место происшествия, где автомобиль врезался в толпу людей в Магдебурге, Германия. 21 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
Подозреваемый в теракте в Магдебурге не был известен как исламист
00:31
 
В миреТеракт в МагдебургеСаудовская АравияСаксония-Анхальт
 
 
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