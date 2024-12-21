https://ria.ru/20241221/magdeburg-1990550270.html

Полиция в Магдебурге рассказала подробности о совершившем наезд на ярмарку

Полиция в Магдебурге рассказала подробности о совершившем наезд на ярмарку - РИА Новости, 21.12.2024

Полиция в Магдебурге рассказала подробности о совершившем наезд на ярмарку

Полиция немецкого города Магдебург заявила, что исходит из того, что водитель совершившего наезд на посетителей рождественской ярмарки автомобиля действовал в... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T01:56:00+03:00

2024-12-21T01:56:00+03:00

2024-12-21T10:48:00+03:00

в мире

теракт в магдебурге

саудовская аравия

саксония-анхальт

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Полиция немецкого города Магдебург заявила, что исходит из того, что водитель совершившего наезд на посетителей рождественской ярмарки автомобиля действовал в одиночку.Ранее немецкие СМИ сообщали, что в наезде на людей были задействованы два автомобиля."Подозреваемым оказался 50-летний мужчина из Саудовской Аравии. Мужчину задержали сразу на месте и временно арестовали. В настоящее время мы предполагаем, что он был единственным преступником", - говорится в сообщении полиции в социальной сети Х.В пятницу вечером телеканал NTV сообщил о том, что автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. СМИ и официальные лица дают разные данные о погибших: портал MDR сообщает как минимум об одном погибшем, портал T-online и газета Bild - об 11, в то время как премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф заявляет о двух погибших, один из которых - маленький ребенок. По данным Bild, число пострадавших варьируется от 60 до 80 человек.

https://ria.ru/20241221/magdeburg-1990546861.html

саудовская аравия

саксония-анхальт

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Первые минуты после трагедии на рождественской ярмарке в Магдебурге Наезд на толпу в немецком Магдебурге совершил выходец из Саудовской Аравии 1974 года рождения, утверждает газета Welt со ссылкой на силовиков. 2024-12-21T01:56 true PT2M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, теракт в магдебурге, саудовская аравия, саксония-анхальт