Вучич выразил соболезнования Германии после теракта в Магдебурге
Президент Сербии Вучич выразил соболезнования после теракта в Магдебурге
© AP Photo / Ebrahim NorooziЭкстренные службы работают на оцепленной территории возле рождественской ярмарки после того, как автомобиль въехал в толпу в Магдебурге, Германия. 21 декабря 2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Экстренные службы работают на оцепленной территории возле рождественской ярмарки после того, как автомобиль въехал в толпу в Магдебурге, Германия. 21 декабря 2024
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БЕЛГРАД, 21 дек – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в пятницу вечером в эфире TV Happy выразил соболезнования ФРГ в связи с терактом в Магдебурге.
По его словам, несмотря на любые меры безопасности тяжело остановить "психопата, который на скорости 100 километров в час влетает на автомобиле в толпу".
В пятницу вечером телеканал NTV сообщил о том, что один автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. По информации портала T-online, в наезде участвовали две машины. Портал MDR сообщает о как минимум одном погибшем, а T-online и газета Bild - об 11. По данным Bild, число пострадавших варьируется от 60 до 80 человек. Газета Welt со ссылкой на силовиков сообщила, что наезд на толпу в немецком Магдебурге совершил выходец из Саудовской Аравии 1974 года рождения.