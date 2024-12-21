https://ria.ru/20241221/magdeburg-1990549989.html

Вучич выразил соболезнования Германии после теракта в Магдебурге

Вучич выразил соболезнования Германии после теракта в Магдебурге - РИА Новости, 21.12.2024

Вучич выразил соболезнования Германии после теракта в Магдебурге

Президент Сербии Александр Вучич в пятницу вечером в эфире TV Happy выразил соболезнования ФРГ в связи с терактом в Магдебурге. РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T01:54:00+03:00

2024-12-21T01:54:00+03:00

2024-12-21T10:48:00+03:00

в мире

германия

сербия

саудовская аравия

александр вучич

теракт в магдебурге

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/15/1990577134_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_6aae93df337b8c607987c91cd3e7edf5.jpg

БЕЛГРАД, 21 дек – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в пятницу вечером в эфире TV Happy выразил соболезнования ФРГ в связи с терактом в Магдебурге. "Всем семьям погибших в Германии, говорят, что их 11, а еще 60 раненых, передаю соболезнования и желаю быстрого выздоровления", - заявил Вучич и высказал опасение, что жертв может оказаться больше. По его словам, несмотря на любые меры безопасности тяжело остановить "психопата, который на скорости 100 километров в час влетает на автомобиле в толпу". В пятницу вечером телеканал NTV сообщил о том, что один автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. По информации портала T-online, в наезде участвовали две машины. Портал MDR сообщает о как минимум одном погибшем, а T-online и газета Bild - об 11. По данным Bild, число пострадавших варьируется от 60 до 80 человек. Газета Welt со ссылкой на силовиков сообщила, что наезд на толпу в немецком Магдебурге совершил выходец из Саудовской Аравии 1974 года рождения.

https://ria.ru/20241221/magdeburg-1990546861.html

германия

сербия

саудовская аравия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, германия, сербия, саудовская аравия, александр вучич, теракт в магдебурге