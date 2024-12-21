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Вучич выразил соболезнования Германии после теракта в Магдебурге - РИА Новости, 21.12.2024
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01:54 21.12.2024 (обновлено: 10:48 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/magdeburg-1990549989.html
Вучич выразил соболезнования Германии после теракта в Магдебурге
Вучич выразил соболезнования Германии после теракта в Магдебурге - РИА Новости, 21.12.2024
Вучич выразил соболезнования Германии после теракта в Магдебурге
Президент Сербии Александр Вучич в пятницу вечером в эфире TV Happy выразил соболезнования ФРГ в связи с терактом в Магдебурге. РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T01:54:00+03:00
2024-12-21T10:48:00+03:00
в мире
германия
сербия
саудовская аравия
александр вучич
теракт в магдебурге
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БЕЛГРАД, 21 дек – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в пятницу вечером в эфире TV Happy выразил соболезнования ФРГ в связи с терактом в Магдебурге. "Всем семьям погибших в Германии, говорят, что их 11, а еще 60 раненых, передаю соболезнования и желаю быстрого выздоровления", - заявил Вучич и высказал опасение, что жертв может оказаться больше. По его словам, несмотря на любые меры безопасности тяжело остановить "психопата, который на скорости 100 километров в час влетает на автомобиле в толпу". В пятницу вечером телеканал NTV сообщил о том, что один автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. По информации портала T-online, в наезде участвовали две машины. Портал MDR сообщает о как минимум одном погибшем, а T-online и газета Bild - об 11. По данным Bild, число пострадавших варьируется от 60 до 80 человек. Газета Welt со ссылкой на силовиков сообщила, что наезд на толпу в немецком Магдебурге совершил выходец из Саудовской Аравии 1974 года рождения.
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в мире, германия, сербия, саудовская аравия, александр вучич, теракт в магдебурге
В мире, Германия, Сербия, Саудовская Аравия, Александр Вучич, Теракт в Магдебурге
Вучич выразил соболезнования Германии после теракта в Магдебурге

Президент Сербии Вучич выразил соболезнования после теракта в Магдебурге

© AP Photo / Ebrahim NorooziЭкстренные службы работают на оцепленной территории возле рождественской ярмарки после того, как автомобиль въехал в толпу в Магдебурге, Германия. 21 декабря 2024
Экстренные службы работают на оцепленной территории возле рождественской ярмарки после того, как автомобиль въехал в толпу в Магдебурге, Германия. 21 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Экстренные службы работают на оцепленной территории возле рождественской ярмарки после того, как автомобиль въехал в толпу в Магдебурге, Германия. 21 декабря 2024
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БЕЛГРАД, 21 дек – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в пятницу вечером в эфире TV Happy выразил соболезнования ФРГ в связи с терактом в Магдебурге.
"Всем семьям погибших в Германии, говорят, что их 11, а еще 60 раненых, передаю соболезнования и желаю быстрого выздоровления", - заявил Вучич и высказал опасение, что жертв может оказаться больше.
По его словам, несмотря на любые меры безопасности тяжело остановить "психопата, который на скорости 100 километров в час влетает на автомобиле в толпу".
В пятницу вечером телеканал NTV сообщил о том, что один автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. По информации портала T-online, в наезде участвовали две машины. Портал MDR сообщает о как минимум одном погибшем, а T-online и газета Bild - об 11. По данным Bild, число пострадавших варьируется от 60 до 80 человек. Газета Welt со ссылкой на силовиков сообщила, что наезд на толпу в немецком Магдебурге совершил выходец из Саудовской Аравии 1974 года рождения.
Место происшествия, где автомобиль врезался в толпу людей в Магдебурге, Германия. 21 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
Подозреваемый в теракте в Магдебурге не был известен как исламист
00:31
 
В миреГерманияСербияСаудовская АравияАлександр ВучичТеракт в Магдебурге
 
 
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