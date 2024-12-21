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Подозреваемый в теракте в Магдебурге не был известен как исламист - РИА Новости, 21.12.2024
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00:31 21.12.2024 (обновлено: 10:41 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/magdeburg-1990546861.html
Подозреваемый в теракте в Магдебурге не был известен как исламист
Подозреваемый в теракте в Магдебурге не был известен как исламист - РИА Новости, 21.12.2024
Подозреваемый в теракте в Магдебурге не был известен как исламист
Подозреваемый в совершении теракта в немецком Магдебурге не был известен правоохранительным органам в качестве исламиста, передает агентство DPA со ссылкой на... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T00:31:00+03:00
2024-12-21T10:41:00+03:00
в мире
саксония-анхальт
теракт в магдебурге
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Подозреваемый в совершении теракта в немецком Магдебурге не был известен правоохранительным органам в качестве исламиста, передает агентство DPA со ссылкой на источник. "Мужчина, задержанный после предполагаемой атаки на рождественскую ярмарку в Магдебурге, ранее не появлялся на радаре правоохранителей в качестве известного исламиста", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на источник в службе безопасности. В пятницу вечером телеканал NTV сообщил о том, что один автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. По информации портала T-online, в наезде участвовали две машины. Премьер-министр земли Саксонии-Анхальт сообщал о двух погибших. По данным Bild, число пострадавших варьируется от 60 до 80 человек.
https://ria.ru/20241220/magdeburg-1990544170.html
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в мире, саксония-анхальт, теракт в магдебурге
В мире, Саксония-Анхальт, Теракт в Магдебурге
Подозреваемый в теракте в Магдебурге не был известен как исламист

DPA: подозреваемый в теракте в Магдебурге не был известен в качестве исламиста

© AP Photo / Ebrahim NorooziМесто происшествия, где автомобиль врезался в толпу людей в Магдебурге, Германия. 21 декабря 2024
Место происшествия, где автомобиль врезался в толпу людей в Магдебурге, Германия. 21 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Место происшествия, где автомобиль врезался в толпу людей в Магдебурге, Германия. 21 декабря 2024
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Подозреваемый в совершении теракта в немецком Магдебурге не был известен правоохранительным органам в качестве исламиста, передает агентство DPA со ссылкой на источник.
"Мужчина, задержанный после предполагаемой атаки на рождественскую ярмарку в Магдебурге, ранее не появлялся на радаре правоохранителей в качестве известного исламиста", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на источник в службе безопасности.
В пятницу вечером телеканал NTV сообщил о том, что один автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. По информации портала T-online, в наезде участвовали две машины. Премьер-министр земли Саксонии-Анхальт сообщал о двух погибших. По данным Bild, число пострадавших варьируется от 60 до 80 человек.
Наезд машины на толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
СМИ: наезд на толпу в Магдебурге совершил выходец из Саудовской Аравии
Вчера, 23:30
 
В миреСаксония-АнхальтТеракт в Магдебурге
 
 
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