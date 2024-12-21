Подозреваемый в теракте в Магдебурге не был известен как исламист
DPA: подозреваемый в теракте в Магдебурге не был известен в качестве исламиста
© AP Photo / Ebrahim NorooziМесто происшествия, где автомобиль врезался в толпу людей в Магдебурге, Германия. 21 декабря 2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Место происшествия, где автомобиль врезался в толпу людей в Магдебурге, Германия. 21 декабря 2024
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Подозреваемый в совершении теракта в немецком Магдебурге не был известен правоохранительным органам в качестве исламиста, передает агентство DPA со ссылкой на источник.
"Мужчина, задержанный после предполагаемой атаки на рождественскую ярмарку в Магдебурге, ранее не появлялся на радаре правоохранителей в качестве известного исламиста", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на источник в службе безопасности.
В пятницу вечером телеканал NTV сообщил о том, что один автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. По информации портала T-online, в наезде участвовали две машины. Премьер-министр земли Саксонии-Анхальт сообщал о двух погибших. По данным Bild, число пострадавших варьируется от 60 до 80 человек.