https://ria.ru/20241221/magdeburg-1990546861.html

Подозреваемый в теракте в Магдебурге не был известен как исламист

Подозреваемый в теракте в Магдебурге не был известен как исламист - РИА Новости, 21.12.2024

Подозреваемый в теракте в Магдебурге не был известен как исламист

Подозреваемый в совершении теракта в немецком Магдебурге не был известен правоохранительным органам в качестве исламиста, передает агентство DPA со ссылкой на... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T00:31:00+03:00

2024-12-21T00:31:00+03:00

2024-12-21T10:41:00+03:00

в мире

саксония-анхальт

теракт в магдебурге

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Подозреваемый в совершении теракта в немецком Магдебурге не был известен правоохранительным органам в качестве исламиста, передает агентство DPA со ссылкой на источник. "Мужчина, задержанный после предполагаемой атаки на рождественскую ярмарку в Магдебурге, ранее не появлялся на радаре правоохранителей в качестве известного исламиста", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на источник в службе безопасности. В пятницу вечером телеканал NTV сообщил о том, что один автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. По информации портала T-online, в наезде участвовали две машины. Премьер-министр земли Саксонии-Анхальт сообщал о двух погибших. По данным Bild, число пострадавших варьируется от 60 до 80 человек.

https://ria.ru/20241220/magdeburg-1990544170.html

саксония-анхальт

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, саксония-анхальт, теракт в магдебурге