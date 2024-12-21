https://ria.ru/20241221/magdeburg-1990546418.html

При теракте в Магдебурге погибли два человека

При теракте в Магдебурге погибли два человека - РИА Новости, 21.12.2024

При теракте в Магдебурге погибли два человека

В результате теракта в Магдебурге погибли два человека, много людей пострадали, заявил журналистам премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T00:19:00+03:00

2024-12-21T00:19:00+03:00

2024-12-21T05:50:00+03:00

в мире

саксония-анхальт

теракт в магдебурге

саудовская аравия

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В результате теракта в Магдебурге погибли два человека, много людей пострадали, заявил журналистам премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф.В пятницу вечером автомобиль въехал в толпу людей на рождественской ярмарке в немецком городе."Очень много раненых. На данный момент погибли два человека", — сказал Хазелофф.При этом, по данным телеканала NTV, который ссылается на премьера федеральной земли, один из погибших был маленьким ребенком.Как пишет газета Welt, наезд на толпу совершил выходец из Саудовской Аравии 1974 года рождения. По информации DPA, силовикам он не был известен в качестве исламиста.Территорию ярмарки оцепили, полиция проверяет ее на наличие взрывчатки. Пострадали от 60 до 80 человек, сообщает газета Bild со ссылкой на спасателей.Правительство Саксонии-Анхальт назвало произошедшее терактом.Посольство России в Германии открыло горячую линию, о пострадавших соотечественниках информации не поступало.

https://ria.ru/20241221/magdeburg-1990546861.html

саксония-анхальт

саудовская аравия

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Первые минуты после трагедии на рождественской ярмарке в Магдебурге Наезд на толпу в немецком Магдебурге совершил выходец из Саудовской Аравии 1974 года рождения, утверждает газета Welt со ссылкой на силовиков. 2024-12-21T00:19 true PT2M01S

Наезд машины на толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге Момент наезда на толпу людей на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге, где погибли 11 человек. Водитель задержан. Предварительно, он выходец из Сирии. Власти назвали произошедшее терактом. На месте работает полиция. 2024-12-21T00:19 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, саксония-анхальт, теракт в магдебурге, саудовская аравия