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В ДТП в Антрацитовском районе ЛНР пострадал ребенок

В ДТП в Антрацитовском районе ЛНР пострадал ребенок - РИА Новости, 22.12.2024

В ДТП в Антрацитовском районе ЛНР пострадал ребенок

Ребенок получил незначительные травмы в ДТП в Антрацитовском районе Луганской Народной Республики, где погибли по меньшей мере семь человек, сообщил РИА Новости РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-21T21:38:00+03:00

2024-12-21T21:38:00+03:00

2024-12-22T09:45:00+03:00

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ЛУГАНСК, 21 дек - РИА Новости. Ребенок получил незначительные травмы в ДТП в Антрацитовском районе Луганской Народной Республики, где погибли по меньшей мере семь человек, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Республики. Ранее СК России по ЛНР сообщили, что семь человек погибли в дорожной аварии с участием микроавтобуса и автомобиля в Антрацитовском районе ЛНР. Прокуратурой ЛНР была организована проверка соблюдения перевозчиков законодательства об обеспечении безопасности пассажирских перевозок. Как сообщила РИА Новости старший помощник прокурора республики Елена Усачева, происшествие произошло в результате столкновения автомобилей "Субару Импреза" и микроавтобуса "Мерседес". "Попавший в ДТП в ЛНР автобус следовал из Ростовской области в Красный Луч (ЛНР – ред.), среди пассажиров был один ребёнок он незначительно пострадал", - сообщил источник. Антрацитовский район ЛНР расположен в 32 километрах от Луганска.

https://ria.ru/20240420/dtp-1941286128.html

луганская народная республика

россия

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, луганская народная республика, россия, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф)