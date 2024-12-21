В ДТП в Антрацитовском районе ЛНР пострадал ребенок
Ребенок получил незначительные травмы в ДТП в ЛНР, где погибли семь человек
© Фото : Следком ЛНР/TelegramМесто столкновения микроавтобуса и автомобиля в Антраците в ЛНР. 21 декабря 2024
Место столкновения микроавтобуса и автомобиля в Антраците в ЛНР. 21 декабря 2024
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ЛУГАНСК, 21 дек - РИА Новости. Ребенок получил незначительные травмы в ДТП в Антрацитовском районе Луганской Народной Республики, где погибли по меньшей мере семь человек, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Республики.
Ранее СК России по ЛНР сообщили, что семь человек погибли в дорожной аварии с участием микроавтобуса и автомобиля в Антрацитовском районе ЛНР. Прокуратурой ЛНР была организована проверка соблюдения перевозчиков законодательства об обеспечении безопасности пассажирских перевозок. Как сообщила РИА Новости старший помощник прокурора республики Елена Усачева, происшествие произошло в результате столкновения автомобилей "Субару Импреза" и микроавтобуса "Мерседес".
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"Попавший в ДТП в ЛНР автобус следовал из Ростовской области в Красный Луч (ЛНР – ред.), среди пассажиров был один ребёнок он незначительно пострадал", - сообщил источник.
Антрацитовский район ЛНР расположен в 32 километрах от Луганска.
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