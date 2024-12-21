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В ДТП в Антрацитовском районе ЛНР пострадал ребенок - РИА Новости, 22.12.2024
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21:38 21.12.2024 (обновлено: 09:45 22.12.2024)
https://ria.ru/20241221/lnr-1990650921.html
В ДТП в Антрацитовском районе ЛНР пострадал ребенок
В ДТП в Антрацитовском районе ЛНР пострадал ребенок - РИА Новости, 22.12.2024
В ДТП в Антрацитовском районе ЛНР пострадал ребенок
Ребенок получил незначительные травмы в ДТП в Антрацитовском районе Луганской Народной Республики, где погибли по меньшей мере семь человек, сообщил РИА Новости РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-21T21:38:00+03:00
2024-12-22T09:45:00+03:00
в мире
луганская народная республика
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ростовская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ЛУГАНСК, 21 дек - РИА Новости. Ребенок получил незначительные травмы в ДТП в Антрацитовском районе Луганской Народной Республики, где погибли по меньшей мере семь человек, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Республики. Ранее СК России по ЛНР сообщили, что семь человек погибли в дорожной аварии с участием микроавтобуса и автомобиля в Антрацитовском районе ЛНР. Прокуратурой ЛНР была организована проверка соблюдения перевозчиков законодательства об обеспечении безопасности пассажирских перевозок. Как сообщила РИА Новости старший помощник прокурора республики Елена Усачева, происшествие произошло в результате столкновения автомобилей "Субару Импреза" и микроавтобуса "Мерседес". "Попавший в ДТП в ЛНР автобус следовал из Ростовской области в Красный Луч (ЛНР – ред.), среди пассажиров был один ребёнок он незначительно пострадал", - сообщил источник. Антрацитовский район ЛНР расположен в 32 километрах от Луганска.
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луганская народная республика
россия
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в мире, луганская народная республика, россия, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Луганская Народная Республика, Россия, Ростовская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В ДТП в Антрацитовском районе ЛНР пострадал ребенок

Ребенок получил незначительные травмы в ДТП в ЛНР, где погибли семь человек

© Фото : Следком ЛНР/TelegramМесто столкновения микроавтобуса и автомобиля в Антраците в ЛНР. 21 декабря 2024
Место столкновения микроавтобуса и автомобиля в Антраците в ЛНР. 21 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© Фото : Следком ЛНР/Telegram
Место столкновения микроавтобуса и автомобиля в Антраците в ЛНР. 21 декабря 2024
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ЛУГАНСК, 21 дек - РИА Новости. Ребенок получил незначительные травмы в ДТП в Антрацитовском районе Луганской Народной Республики, где погибли по меньшей мере семь человек, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Республики.
Ранее СК России по ЛНР сообщили, что семь человек погибли в дорожной аварии с участием микроавтобуса и автомобиля в Антрацитовском районе ЛНР. Прокуратурой ЛНР была организована проверка соблюдения перевозчиков законодательства об обеспечении безопасности пассажирских перевозок. Как сообщила РИА Новости старший помощник прокурора республики Елена Усачева, происшествие произошло в результате столкновения автомобилей "Субару Импреза" и микроавтобуса "Мерседес".
«
"Попавший в ДТП в ЛНР автобус следовал из Ростовской области в Красный Луч (ЛНР – ред.), среди пассажиров был один ребёнок он незначительно пострадал", - сообщил источник.
Антрацитовский район ЛНР расположен в 32 километрах от Луганска.
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