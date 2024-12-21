https://ria.ru/20241221/lnr-1990649005.html

Прокуратура в ЛНР сообщила обстоятельства смертельного ДТП

Прокуратура в ЛНР сообщила обстоятельства смертельного ДТП - РИА Новости, 21.12.2024

Прокуратура в ЛНР сообщила обстоятельства смертельного ДТП

ДТП в ЛНР, в котором по данным СК России, погибли по меньшей мере семь человек, произошло в результате столкновения автомобилей "Субару Импреза" и микроавтобуса РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T21:18:00+03:00

2024-12-21T21:18:00+03:00

2024-12-21T22:13:00+03:00

авто

луганская народная республика

россия

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/15/1990646248_0:195:1170:853_1920x0_80_0_0_97c819f404902b42c4e278d6221bb935.jpg

ЛУГАНСК, 21 дек – РИА Новости. ДТП в ЛНР, в котором по данным СК России, погибли по меньшей мере семь человек, произошло в результате столкновения автомобилей "Субару Импреза" и микроавтобуса "Мерседес", сообщила РИА Новости старший помощник прокурора республики Елена Усачева.Ранее СК России по ЛНР сообщили, что семь человек погибли, а также по данным источника, пострадал один ребенок в ДТП с участием микроавтобуса и автомобиля в Антрацитовском районе ЛНР."В Антрацитовском районе ЛНР водитель автомобиля "Субару Импреза", двигаясь по второстепенной дороге, совершил столкновение с микроавтобусом "Мерседес". В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали граждане", - заявила Усачева.Отмечается, что на место происшествия незамедлительно выехал прокурор Антрацитовского района для координации деятельности правоохранительных органов."Прокуратурой организована проверка соблюдения перевозчиков законодательства об обеспечении безопасности пассажирских перевозок", - добавила Усачева.Уточняется, что прокуратура ЛНР поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, а также установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

https://ria.ru/20241221/pasechnik-1990653376.html

https://ria.ru/20241219/dtp-1770479012.html

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

авто, луганская народная республика, россия, происшествия