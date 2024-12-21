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Прокуратура в ЛНР сообщила обстоятельства смертельного ДТП - РИА Новости, 21.12.2024
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21:18 21.12.2024 (обновлено: 22:13 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/lnr-1990649005.html
Прокуратура в ЛНР сообщила обстоятельства смертельного ДТП
Прокуратура в ЛНР сообщила обстоятельства смертельного ДТП - РИА Новости, 21.12.2024
Прокуратура в ЛНР сообщила обстоятельства смертельного ДТП
ДТП в ЛНР, в котором по данным СК России, погибли по меньшей мере семь человек, произошло в результате столкновения автомобилей "Субару Импреза" и микроавтобуса РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T21:18:00+03:00
2024-12-21T22:13:00+03:00
авто
луганская народная республика
россия
происшествия
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ЛУГАНСК, 21 дек – РИА Новости. ДТП в ЛНР, в котором по данным СК России, погибли по меньшей мере семь человек, произошло в результате столкновения автомобилей "Субару Импреза" и микроавтобуса "Мерседес", сообщила РИА Новости старший помощник прокурора республики Елена Усачева.Ранее СК России по ЛНР сообщили, что семь человек погибли, а также по данным источника, пострадал один ребенок в ДТП с участием микроавтобуса и автомобиля в Антрацитовском районе ЛНР."В Антрацитовском районе ЛНР водитель автомобиля "Субару Импреза", двигаясь по второстепенной дороге, совершил столкновение с микроавтобусом "Мерседес". В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали граждане", - заявила Усачева.Отмечается, что на место происшествия незамедлительно выехал прокурор Антрацитовского района для координации деятельности правоохранительных органов."Прокуратурой организована проверка соблюдения перевозчиков законодательства об обеспечении безопасности пассажирских перевозок", - добавила Усачева.Уточняется, что прокуратура ЛНР поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, а также установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.
https://ria.ru/20241221/pasechnik-1990653376.html
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авто, луганская народная республика, россия, происшествия
Авто, Луганская Народная Республика, Россия, Происшествия
Прокуратура в ЛНР сообщила обстоятельства смертельного ДТП

Прокуратура ЛНР: в Антрацитовском районе столкнулись легковушка и микроавтобус

© Фото : Следком ЛНР/TelegramМесто столкновения микроавтобуса и автомобиля в Антраците в ЛНР
Место столкновения микроавтобуса и автомобиля в Антраците в ЛНР - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© Фото : Следком ЛНР/Telegram
Место столкновения микроавтобуса и автомобиля в Антраците в ЛНР
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ЛУГАНСК, 21 дек – РИА Новости. ДТП в ЛНР, в котором по данным СК России, погибли по меньшей мере семь человек, произошло в результате столкновения автомобилей "Субару Импреза" и микроавтобуса "Мерседес", сообщила РИА Новости старший помощник прокурора республики Елена Усачева.
Ранее СК России по ЛНР сообщили, что семь человек погибли, а также по данным источника, пострадал один ребенок в ДТП с участием микроавтобуса и автомобиля в Антрацитовском районе ЛНР.
Место столкновения микроавтобуса и автомобиля в Антраците в ЛНР - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
Пасечник назвал число пострадавших в ДТП с микроавтобусом в ЛНР
Вчера, 22:07
"В Антрацитовском районе ЛНР водитель автомобиля "Субару Импреза", двигаясь по второстепенной дороге, совершил столкновение с микроавтобусом "Мерседес". В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали граждане", - заявила Усачева.
Отмечается, что на место происшествия незамедлительно выехал прокурор Антрацитовского района для координации деятельности правоохранительных органов.
"Прокуратурой организована проверка соблюдения перевозчиков законодательства об обеспечении безопасности пассажирских перевозок", - добавила Усачева.
Уточняется, что прокуратура ЛНР поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, а также установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.
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АвтоЛуганская Народная РеспубликаРоссияПроисшествия
 
 
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