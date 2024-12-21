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Минюст Литвы не нашел признаков воздействия на упавший самолет DHL - РИА Новости, 21.12.2024
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01:16 21.12.2024
https://ria.ru/20241221/litva-1990549068.html
Минюст Литвы не нашел признаков воздействия на упавший самолет DHL
Минюст Литвы не нашел признаков воздействия на упавший самолет DHL - РИА Новости, 21.12.2024
Минюст Литвы не нашел признаков воздействия на упавший самолет DHL
Министерство юстиции Литвы после предварительного анализа "черных ящиков" разбившегося в Вильнюсе в конце ноября самолета компании DHL не нашло признаков... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T01:16:00+03:00
2024-12-21T01:16:00+03:00
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Министерство юстиции Литвы после предварительного анализа "черных ящиков" разбившегося в Вильнюсе в конце ноября самолета компании DHL не нашло признаков внешнего воздействия на воздушное судно. "Расследование безопасности, проведенное отделом по расследованию транспортных происшествий и аварий министерства юстиции, еще раз подтверждает, что после предварительного анализа данных бортового самописца самолета Boeing 737-476 и данных бортового диктофона, а также сбора доказательств на месте крушения никаких признаков незаконного вмешательства не установлено", - приводит сообщение министерства портал LRT (Литовское радио и телевидение). Отмечается, что данные "черных ящиков" были расшифрованы в немецкой лаборатории, а расследование ведет международная группа экспертов из Испании, Германии и США. Генеральная прокуратура Литвы также проводит досудебное расследование по фактам ненадлежащего содержания или ремонта транспортных средств, их оборудования и нарушения международных правил полетов. Самолет DHL разбился 25 ноября вблизи аэропорта Вильнюса. По данным профильного портала FlightAware, самолет направлялся туда из Лейпцига. Полиция сообщила, что в результате крушения погиб один из пилотов - гражданин Испании. Еще трое пострадавших - граждане Литвы, Германии и Испании - находятся в больницах. Полиция и генпрокуратура Литвы начали досудебное расследование происшествия. Глава литовского департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис заявлял, что версия теракта не исключается, но данных об этом пока нет. Как сообщал прокурор генеральной прокуратуры Литвы Артурас Урбелис, крушение самолета расследует криминальная полиция, причем не по статье о теракте, пока ситуация указывает на технические неполадки или халатность.
https://ria.ru/20241126/yaschiki-1985801746.html
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в мире, литва, испания, вильнюс, dhl
В мире, Литва, Испания, Вильнюс, DHL
Минюст Литвы не нашел признаков воздействия на упавший самолет DHL

Минюст Литвы не нашел признаков воздействия на упавший в Вильнюсе самолет DHL

© AP Photo / Mindaugas KulbisМесто крушения самолета немецкой компании DHL в районе аэропорта Вильнюса
Место крушения самолета немецкой компании DHL в районе аэропорта Вильнюса - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Место крушения самолета немецкой компании DHL в районе аэропорта Вильнюса. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Министерство юстиции Литвы после предварительного анализа "черных ящиков" разбившегося в Вильнюсе в конце ноября самолета компании DHL не нашло признаков внешнего воздействия на воздушное судно.
"Расследование безопасности, проведенное отделом по расследованию транспортных происшествий и аварий министерства юстиции, еще раз подтверждает, что после предварительного анализа данных бортового самописца самолета Boeing 737-476 и данных бортового диктофона, а также сбора доказательств на месте крушения никаких признаков незаконного вмешательства не установлено", - приводит сообщение министерства портал LRT (Литовское радио и телевидение).
Место крушения самолета немецкой компании DHL в районе аэропорта Вильнюса - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
В Литве нашли черные ящики разбившегося самолета DHL
26 ноября, 15:06
Отмечается, что данные "черных ящиков" были расшифрованы в немецкой лаборатории, а расследование ведет международная группа экспертов из Испании, Германии и США.
Генеральная прокуратура Литвы также проводит досудебное расследование по фактам ненадлежащего содержания или ремонта транспортных средств, их оборудования и нарушения международных правил полетов.
Самолет DHL разбился 25 ноября вблизи аэропорта Вильнюса. По данным профильного портала FlightAware, самолет направлялся туда из Лейпцига. Полиция сообщила, что в результате крушения погиб один из пилотов - гражданин Испании. Еще трое пострадавших - граждане Литвы, Германии и Испании - находятся в больницах. Полиция и генпрокуратура Литвы начали досудебное расследование происшествия.
Глава литовского департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис заявлял, что версия теракта не исключается, но данных об этом пока нет. Как сообщал прокурор генеральной прокуратуры Литвы Артурас Урбелис, крушение самолета расследует криминальная полиция, причем не по статье о теракте, пока ситуация указывает на технические неполадки или халатность.
Запись переговоров диспетчеров в момент катастрофы с грузовым самолетом DHL в Литве - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Опубликована запись переговоров диспетчеров в момент крушения самолета DHL
25 ноября, 13:07
 
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