https://ria.ru/20241221/litva-1990549068.html
Минюст Литвы не нашел признаков воздействия на упавший самолет DHL
Минюст Литвы не нашел признаков воздействия на упавший самолет DHL - РИА Новости, 21.12.2024
Минюст Литвы не нашел признаков воздействия на упавший самолет DHL
Министерство юстиции Литвы после предварительного анализа "черных ящиков" разбившегося в Вильнюсе в конце ноября самолета компании DHL не нашло признаков... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T01:16:00+03:00
2024-12-21T01:16:00+03:00
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Министерство юстиции Литвы после предварительного анализа "черных ящиков" разбившегося в Вильнюсе в конце ноября самолета компании DHL не нашло признаков внешнего воздействия на воздушное судно. "Расследование безопасности, проведенное отделом по расследованию транспортных происшествий и аварий министерства юстиции, еще раз подтверждает, что после предварительного анализа данных бортового самописца самолета Boeing 737-476 и данных бортового диктофона, а также сбора доказательств на месте крушения никаких признаков незаконного вмешательства не установлено", - приводит сообщение министерства портал LRT (Литовское радио и телевидение). Отмечается, что данные "черных ящиков" были расшифрованы в немецкой лаборатории, а расследование ведет международная группа экспертов из Испании, Германии и США. Генеральная прокуратура Литвы также проводит досудебное расследование по фактам ненадлежащего содержания или ремонта транспортных средств, их оборудования и нарушения международных правил полетов. Самолет DHL разбился 25 ноября вблизи аэропорта Вильнюса. По данным профильного портала FlightAware, самолет направлялся туда из Лейпцига. Полиция сообщила, что в результате крушения погиб один из пилотов - гражданин Испании. Еще трое пострадавших - граждане Литвы, Германии и Испании - находятся в больницах. Полиция и генпрокуратура Литвы начали досудебное расследование происшествия. Глава литовского департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис заявлял, что версия теракта не исключается, но данных об этом пока нет. Как сообщал прокурор генеральной прокуратуры Литвы Артурас Урбелис, крушение самолета расследует криминальная полиция, причем не по статье о теракте, пока ситуация указывает на технические неполадки или халатность.
https://ria.ru/20241126/yaschiki-1985801746.html
https://ria.ru/20241125/samolet-1985567338.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, литва, испания, вильнюс, dhl
В мире, Литва, Испания, Вильнюс, DHL
Минюст Литвы не нашел признаков воздействия на упавший самолет DHL
Минюст Литвы не нашел признаков воздействия на упавший в Вильнюсе самолет DHL
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Министерство юстиции Литвы после предварительного анализа "черных ящиков" разбившегося в Вильнюсе в конце ноября самолета компании DHL не нашло признаков внешнего воздействия на воздушное судно.
"Расследование безопасности, проведенное отделом по расследованию транспортных происшествий и аварий министерства юстиции, еще раз подтверждает, что после предварительного анализа данных бортового самописца самолета Boeing 737-476 и данных бортового диктофона, а также сбора доказательств на месте крушения никаких признаков незаконного вмешательства не установлено", - приводит сообщение министерства портал LRT (Литовское радио и телевидение).
Отмечается, что данные "черных ящиков" были расшифрованы в немецкой лаборатории, а расследование ведет международная группа экспертов из Испании
, Германии
и США
.
Генеральная прокуратура Литвы
также проводит досудебное расследование по фактам ненадлежащего содержания или ремонта транспортных средств, их оборудования и нарушения международных правил полетов.
Самолет DHL
разбился 25 ноября вблизи аэропорта Вильнюса
. По данным профильного портала FlightAware, самолет направлялся туда из Лейпцига
. Полиция сообщила, что в результате крушения погиб один из пилотов - гражданин Испании. Еще трое пострадавших - граждане Литвы, Германии и Испании - находятся в больницах. Полиция и генпрокуратура Литвы начали досудебное расследование происшествия.
Глава литовского департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис заявлял, что версия теракта не исключается, но данных об этом пока нет. Как сообщал прокурор генеральной прокуратуры Литвы Артурас Урбелис, крушение самолета расследует криминальная полиция, причем не по статье о теракте, пока ситуация указывает на технические неполадки или халатность.