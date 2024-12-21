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На Кубани собрали 5,6 тысячи тонн загрязненного мазутом грунта
На Кубани собрали 5,6 тысячи тонн загрязненного мазутом грунта - РИА Новости, 21.12.2024
На Кубани собрали 5,6 тысячи тонн загрязненного мазутом грунта
Спасатели и волонтеры собрали на побережье Анапы и Темрюкского района Кубани около 5,6 тысячи тонн грунта, загрязненных выбросами мазута в результате крушения... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T17:19:00+03:00
2024-12-21T17:19:00+03:00
2024-12-21T17:19:00+03:00
происшествия
анапа
темрюкский район
темрюк
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
крушение двух танкеров в керченском проливе
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КРАСНОДАР, 21 дек – РИА Новости. Спасатели и волонтеры собрали на побережье Анапы и Темрюкского района Кубани около 5,6 тысячи тонн грунта, загрязненных выбросами мазута в результате крушения танкеров, сообщил вице-губернатор региона Александр Нестеренко. "На четырех участках, на которые поделена вся зона поражения - Темрюк, Бугазская коса, Витязево, участок от Можепсин до Анапки – на сегодняшний день у нас вывезено порядка 5,6 тысячи тонн", - сказал Нестеренко на опубликованных оперштабом кадрах. В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.
https://ria.ru/20241220/kuban-1990433521.html
анапа
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, анапа, темрюкский район, темрюк, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Анапа, Темрюкский район, Темрюк, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
На Кубани собрали 5,6 тысячи тонн загрязненного мазутом грунта
На Кубани собрали 5,6 тысячи тонн грунта с мазутом после ЧП с танкерами