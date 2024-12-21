https://ria.ru/20241221/kuban-1990618657.html

На Кубани собрали 5,6 тысячи тонн загрязненного мазутом грунта

На Кубани собрали 5,6 тысячи тонн загрязненного мазутом грунта - РИА Новости, 21.12.2024

На Кубани собрали 5,6 тысячи тонн загрязненного мазутом грунта

Спасатели и волонтеры собрали на побережье Анапы и Темрюкского района Кубани около 5,6 тысячи тонн грунта, загрязненных выбросами мазута в результате крушения... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T17:19:00+03:00

2024-12-21T17:19:00+03:00

2024-12-21T17:19:00+03:00

происшествия

анапа

темрюкский район

темрюк

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

крушение двух танкеров в керченском проливе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/15/1990590979_0:120:3215:1928_1920x0_80_0_0_79c49abb5d2354e22583410ba3150678.jpg

КРАСНОДАР, 21 дек – РИА Новости. Спасатели и волонтеры собрали на побережье Анапы и Темрюкского района Кубани около 5,6 тысячи тонн грунта, загрязненных выбросами мазута в результате крушения танкеров, сообщил вице-губернатор региона Александр Нестеренко. "На четырех участках, на которые поделена вся зона поражения - Темрюк, Бугазская коса, Витязево, участок от Можепсин до Анапки – на сегодняшний день у нас вывезено порядка 5,6 тысячи тонн", - сказал Нестеренко на опубликованных оперштабом кадрах. В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

https://ria.ru/20241220/kuban-1990433521.html

анапа

темрюкский район

темрюк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, анапа, темрюкский район, темрюк, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе