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Ликвидация нефтепродуктов на побережье Черного море займет месяц
Ликвидация нефтепродуктов на побережье Черного море займет месяц - РИА Новости, 21.12.2024
Ликвидация нефтепродуктов на побережье Черного море займет месяц
Ликвидация нефтепродуктов, выброшенных на побережье Краснодарского края после крушения танкеров в районе Керченского пролива, займет примерно месяц, сообщил... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T13:43:00+03:00
2024-12-21T13:43:00+03:00
2024-12-21T13:43:00+03:00
происшествия
краснодарский край
керченский пролив
черное море
вениамин кондратьев
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
крушение двух танкеров в керченском проливе
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КРАСНОДАР, 21 дек – РИА Новости. Ликвидация нефтепродуктов, выброшенных на побережье Краснодарского края после крушения танкеров в районе Керченского пролива, займет примерно месяц, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. "Я думаю, примерно месяц, не больше. Но мы должны все понимать, процесс не остановится, потому что периодически море будет выбрасывать и выбрасывать нефтепродукты", - сказал Кондратьев телеканалу "Звезда". Губернатор добавил, что стратегической задачей является очистка акватории моря до апреля-мая, когда мазут может подняться на поверхность и снова достичь побережья. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.
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происшествия, краснодарский край, керченский пролив, черное море, вениамин кондратьев, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Краснодарский край, Керченский пролив, Черное море, Вениамин Кондратьев, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Ликвидация нефтепродуктов на побережье Черного море займет месяц
Кондратьев: очистка побережья Краснодарского края от нефтепродуктов займет месяц