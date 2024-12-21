https://ria.ru/20241221/kuban-1990597638.html

Ликвидация нефтепродуктов на побережье Черного море займет месяц

Ликвидация нефтепродуктов на побережье Черного море займет месяц - РИА Новости, 21.12.2024

Ликвидация нефтепродуктов на побережье Черного море займет месяц

Ликвидация нефтепродуктов, выброшенных на побережье Краснодарского края после крушения танкеров в районе Керченского пролива, займет примерно месяц, сообщил... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T13:43:00+03:00

2024-12-21T13:43:00+03:00

2024-12-21T13:43:00+03:00

происшествия

краснодарский край

керченский пролив

черное море

вениамин кондратьев

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

крушение двух танкеров в керченском проливе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/15/1990589873_0:163:3062:1885_1920x0_80_0_0_0b422b823d0d15780b1f0d95e445fbfa.jpg

КРАСНОДАР, 21 дек – РИА Новости. Ликвидация нефтепродуктов, выброшенных на побережье Краснодарского края после крушения танкеров в районе Керченского пролива, займет примерно месяц, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. "Я думаю, примерно месяц, не больше. Но мы должны все понимать, процесс не остановится, потому что периодически море будет выбрасывать и выбрасывать нефтепродукты", - сказал Кондратьев телеканалу "Звезда". Губернатор добавил, что стратегической задачей является очистка акватории моря до апреля-мая, когда мазут может подняться на поверхность и снова достичь побережья. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

https://ria.ru/20241217/kuban-1989645416.html

краснодарский край

керченский пролив

черное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, краснодарский край, керченский пролив, черное море, вениамин кондратьев, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе