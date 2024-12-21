https://ria.ru/20241221/kuban-1990584170.html

На Кубани загрязнены мазутом 54 километра береговой линии

На Кубани загрязнены мазутом 54 километра береговой линии - РИА Новости, 21.12.2024

На Кубани загрязнены мазутом 54 километра береговой линии

Необходимо освободить от загрязнения мазутом 54 километра береговой линии Краснодарского края, сообщили в МЧС РФ. РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T11:36:00+03:00

2024-12-21T11:36:00+03:00

2024-12-21T12:22:00+03:00

происшествия

краснодарский край

россия

керченский пролив

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

крушение двух танкеров в керченском проливе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/15/1990578526_0:303:3101:2047_1920x0_80_0_0_367233711597def94f1d46e7ee6ccece.jpg

КРАСНОДАР, 21 дек – РИА Новости. Необходимо освободить от загрязнения мазутом 54 километра береговой линии Краснодарского края, сообщили в МЧС РФ. В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. "МЧС России продолжает очищать береговую линию в Краснодарском крае. Всего необходимо освободить от загрязнений 54 километра. Из них в Анапе - 44 километра; в Темрюкском районе - 10 километров", - говорится в сообщении. Уточняется, что на месте работают более 6 тысяч человек и свыше 300 единиц техники. По информации экстренных служб, потерпевшие крушение танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

https://ria.ru/20241219/putin-1990134271.html

https://ria.ru/20241220/kuban-1990433521.html

краснодарский край

россия

керченский пролив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, краснодарский край, россия, керченский пролив, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе