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На Кубани загрязнены мазутом 54 километра береговой линии - РИА Новости, 21.12.2024
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11:36 21.12.2024 (обновлено: 12:22 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/kuban-1990584170.html
На Кубани загрязнены мазутом 54 километра береговой линии
На Кубани загрязнены мазутом 54 километра береговой линии - РИА Новости, 21.12.2024
На Кубани загрязнены мазутом 54 километра береговой линии
Необходимо освободить от загрязнения мазутом 54 километра береговой линии Краснодарского края, сообщили в МЧС РФ. РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T11:36:00+03:00
2024-12-21T12:22:00+03:00
происшествия
краснодарский край
россия
керченский пролив
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
крушение двух танкеров в керченском проливе
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КРАСНОДАР, 21 дек – РИА Новости. Необходимо освободить от загрязнения мазутом 54 километра береговой линии Краснодарского края, сообщили в МЧС РФ. В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. "МЧС России продолжает очищать береговую линию в Краснодарском крае. Всего необходимо освободить от загрязнений 54 километра. Из них в Анапе - 44 километра; в Темрюкском районе - 10 километров", - говорится в сообщении. Уточняется, что на месте работают более 6 тысяч человек и свыше 300 единиц техники. По информации экстренных служб, потерпевшие крушение танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.
https://ria.ru/20241219/putin-1990134271.html
https://ria.ru/20241220/kuban-1990433521.html
краснодарский край
россия
керченский пролив
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происшествия, краснодарский край, россия, керченский пролив, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Краснодарский край, Россия, Керченский пролив, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
На Кубани загрязнены мазутом 54 километра береговой линии

На Кубани после крушения танкеров мазутом покрыты 54 километра береговой линии

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВолонтеры собирают мазут на берегу Анапы. 21 декабря 2024
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы. 21 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы. 21 декабря 2024
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КРАСНОДАР, 21 дек – РИА Новости. Необходимо освободить от загрязнения мазутом 54 километра береговой линии Краснодарского края, сообщили в МЧС РФ.
В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации.
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"МЧС России продолжает очищать береговую линию в Краснодарском крае. Всего необходимо освободить от загрязнений 54 километра. Из них в Анапе - 44 километра; в Темрюкском районе - 10 километров", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте работают более 6 тысяч человек и свыше 300 единиц техники.
По информации экстренных служб, потерпевшие крушение танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.
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ПроисшествияКраснодарский крайРоссияКерченский проливМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)Крушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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