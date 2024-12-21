Рейтинг@Mail.ru
В Крыму призвали немцев прислушаться к словам Путина о суверенитете - РИА Новости, 21.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:37 21.12.2024 (обновлено: 16:38 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/krym-1990613608.html
В Крыму призвали немцев прислушаться к словам Путина о суверенитете
В Крыму призвали немцев прислушаться к словам Путина о суверенитете - РИА Новости, 21.12.2024
В Крыму призвали немцев прислушаться к словам Путина о суверенитете
Глава крымской немецкой общины Юрий Гемпель призвал население Германии прислушаться к словам президента России Владимира Путина о важности сохранения... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T16:37:00+03:00
2024-12-21T16:38:00+03:00
владимир путин
юрий гемпель
герхард шредер
в мире
республика крым
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990205392_0:79:3234:1898_1920x0_80_0_0_565bb2d9ba26e4df55ebfd1f3a205a35.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости. Глава крымской немецкой общины Юрий Гемпель призвал население Германии прислушаться к словам президента России Владимира Путина о важности сохранения суверенитета своей страны. В четверг на прямой линии президент РФ Владимир Путин вспомнил день рождения бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера, где только Кубанский казачий хор, который он привез с собой, пел на немецком языке, остальные исполнители – на английском. При этом Путин акцентировал внимание на важности сохранения суверенитета своей страны, который должен быть в сердце, добавив, что в послевоенные годы у немецкого народа вытравили чувства своей родины и суверенитет. "Немецкому народу впору прислушаться к словам президента России и сбросить с себя роль вассала, которую им с почетом делегировали США. Пора вспомнить о своих национальных интересах и суверенитете, который их элита размыла и разменяла на личный комфорт", - сказал Гемпель РИА Новости. По его словам, немецкий народ не заслуживает того, чтобы его историю, культуру и идентичность размыли и уничтожили, превратив в безликих и покорных европейцев, которые во всем зависят от заокеанского хозяина.
https://ria.ru/20241221/sholts-1990612226.html
https://ria.ru/20241220/hor-1990305066.html
республика крым
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990205392_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_207ea5b80652e369b8165729d0d66c42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, юрий гемпель, герхард шредер, в мире, республика крым, германия
Владимир Путин, Юрий Гемпель, Герхард Шредер, В мире, Республика Крым, Германия
В Крыму призвали немцев прислушаться к словам Путина о суверенитете

Глава крымской общины Гемпель призвал немцев прислушаться к словам Путина

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости. Глава крымской немецкой общины Юрий Гемпель призвал население Германии прислушаться к словам президента России Владимира Путина о важности сохранения суверенитета своей страны.
В четверг на прямой линии президент РФ Владимир Путин вспомнил день рождения бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера, где только Кубанский казачий хор, который он привез с собой, пел на немецком языке, остальные исполнители – на английском. При этом Путин акцентировал внимание на важности сохранения суверенитета своей страны, который должен быть в сердце, добавив, что в послевоенные годы у немецкого народа вытравили чувства своей родины и суверенитет.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
В правительстве Германии опровергли сообщения о визите Шольца в Россию
16:21
"Немецкому народу впору прислушаться к словам президента России и сбросить с себя роль вассала, которую им с почетом делегировали США. Пора вспомнить о своих национальных интересах и суверенитете, который их элита размыла и разменяла на личный комфорт", - сказал Гемпель РИА Новости.
По его словам, немецкий народ не заслуживает того, чтобы его историю, культуру и идентичность размыли и уничтожили, превратив в безликих и покорных европейцев, которые во всем зависят от заокеанского хозяина.
Герхард Шредер - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Кубанский казачий хор рассказал, как пел для Шредера на немецком языке
Вчера, 06:28
 
Владимир ПутинЮрий ГемпельГерхард ШредерВ миреРеспублика КрымГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала