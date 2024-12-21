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В Крыму призвали немцев прислушаться к словам Путина о суверенитете
В Крыму призвали немцев прислушаться к словам Путина о суверенитете - РИА Новости, 21.12.2024
В Крыму призвали немцев прислушаться к словам Путина о суверенитете
Глава крымской немецкой общины Юрий Гемпель призвал население Германии прислушаться к словам президента России Владимира Путина о важности сохранения... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T16:37:00+03:00
2024-12-21T16:37:00+03:00
2024-12-21T16:38:00+03:00
владимир путин
юрий гемпель
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости. Глава крымской немецкой общины Юрий Гемпель призвал население Германии прислушаться к словам президента России Владимира Путина о важности сохранения суверенитета своей страны. В четверг на прямой линии президент РФ Владимир Путин вспомнил день рождения бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера, где только Кубанский казачий хор, который он привез с собой, пел на немецком языке, остальные исполнители – на английском. При этом Путин акцентировал внимание на важности сохранения суверенитета своей страны, который должен быть в сердце, добавив, что в послевоенные годы у немецкого народа вытравили чувства своей родины и суверенитет. "Немецкому народу впору прислушаться к словам президента России и сбросить с себя роль вассала, которую им с почетом делегировали США. Пора вспомнить о своих национальных интересах и суверенитете, который их элита размыла и разменяла на личный комфорт", - сказал Гемпель РИА Новости. По его словам, немецкий народ не заслуживает того, чтобы его историю, культуру и идентичность размыли и уничтожили, превратив в безликих и покорных европейцев, которые во всем зависят от заокеанского хозяина.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, юрий гемпель, герхард шредер, в мире, республика крым, германия
Владимир Путин, Юрий Гемпель, Герхард Шредер, В мире, Республика Крым, Германия
В Крыму призвали немцев прислушаться к словам Путина о суверенитете
Глава крымской общины Гемпель призвал немцев прислушаться к словам Путина