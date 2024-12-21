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Ракетный корабль "Туча" приняли в состав ВМФ - РИА Новости, 21.12.2024
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13:24 21.12.2024 (обновлено: 16:22 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/korabl-1990595604.html
Ракетный корабль "Туча" приняли в состав ВМФ
Ракетный корабль "Туча" приняли в состав ВМФ - РИА Новости, 21.12.2024
Ракетный корабль "Туча" приняли в состав ВМФ
Новейший малый ракетный корабль "Туча" приняли в состав Военно-морского флота, сообщили в департаменте массовых коммуникаций и информации Минобороны. РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T13:24:00+03:00
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безопасность
россия
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каспийское море
ренат мистахов
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КАСПИЙСК, 21 дек — РИА Новости. Новейший малый ракетный корабль "Туча" приняли в состав Военно-морского флота, сообщили в департаменте массовых коммуникаций и информации Минобороны.&quot;В Каспийске, в пункте базирования кораблей Каспийской флотилии, состоялась торжественная церемония приема в состав Военно-морского флота России малого ракетного корабля (МРК) &quot;Туча&quot; проекта 22800&quot;, — отметили в ведомстве.Мероприятием руководил заместитель главнокомандующего ВМФ по вооружению вице-адмирал Игорь Мухаметшин.Выступая на торжественной церемонии, он от имени главкома ВМФ адмирала Александра Моисеева поблагодарил весь коллектив Зеленодольского судостроительного завода за вклад в укрепление боевой мощи флота. Вице-адмирал выразил уверенность, что экипаж корабля с честью выполнит поставленные задачи, продолжая славные подвиги моряков. Приказом главкома ВМФ МРК "Туча" зачислили в корабельный состав Черноморского флота. В торжественной церемонии также приняли участие командующий Каспийской флотилией контр-адмирал Олег Зверев, генеральный директор АО "Зеленодольский завод имени А. М. Горького" Александр Филиппов и генеральный директор АО "Судостроительная корпорация "Ак Барс" Ренат Мистахов. МРК "Туча" построили на Зеленодольском судостроительном заводе имени А. М. Горького. Накануне приема в состав ВМФ экипаж корабля вместе со сдаточной командой завода завершили государственные ходовые испытания, которые проходили на морских полигонах Каспийского моря."Туча" — четвертый корабль проекта 22800 "Каракурт". МРК "Туча" заложили 26 февраля 2019 года и спустили на воду 30 июня 2023-го. Проект 22800 разработало петербургское Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз", это многоцелевые ракетно-артиллерийские корабли морской зоны, отличающиеся высокими показателями мореходности. Основой их вооружения стал комплекс высокоточного ракетного оружия.
https://ria.ru/20241205/vmf-1987481719.html
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безопасность, россия, каспийск, каспийское море, ренат мистахов, каспийская флотилия
Безопасность, Россия, Каспийск, Каспийское море, Ренат Мистахов, Каспийская флотилия
Ракетный корабль "Туча" приняли в состав ВМФ

Малый ракетный корабль "Туча" приняли в состав ВМФ России

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЦеремония спуска на воду малого ракетного корабля проекта 22800 "Туча"
Церемония спуска на воду малого ракетного корабля проекта 22800 Туча - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Церемония спуска на воду малого ракетного корабля проекта 22800 "Туча". Архивное фото
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КАСПИЙСК, 21 дек — РИА Новости. Новейший малый ракетный корабль "Туча" приняли в состав Военно-морского флота, сообщили в департаменте массовых коммуникаций и информации Минобороны.
«

Каспийске, в пункте базирования кораблей Каспийской флотилии, состоялась торжественная церемония приема в состав Военно-морского флота России малого ракетного корабля (МРК) "Туча" проекта 22800", — отметили в ведомстве.

Мероприятием руководил заместитель главнокомандующего ВМФ по вооружению вице-адмирал Игорь Мухаметшин.
Выступая на торжественной церемонии, он от имени главкома ВМФ адмирала Александра Моисеева поблагодарил весь коллектив Зеленодольского судостроительного завода за вклад в укрепление боевой мощи флота. Вице-адмирал выразил уверенность, что экипаж корабля с честью выполнит поставленные задачи, продолжая славные подвиги моряков. Приказом главкома ВМФ МРК "Туча" зачислили в корабельный состав Черноморского флота.
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В торжественной церемонии также приняли участие командующий Каспийской флотилией контр-адмирал Олег Зверев, генеральный директор АО "Зеленодольский завод имени А. М. Горького" Александр Филиппов и генеральный директор АО "Судостроительная корпорация "Ак Барс" Ренат Мистахов.
МРК "Туча" построили на Зеленодольском судостроительном заводе имени А. М. Горького. Накануне приема в состав ВМФ экипаж корабля вместе со сдаточной командой завода завершили государственные ходовые испытания, которые проходили на морских полигонах Каспийского моря.
"Туча" — четвертый корабль проекта 22800 "Каракурт". МРК "Туча" заложили 26 февраля 2019 года и спустили на воду 30 июня 2023-го. Проект 22800 разработало петербургское Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз", это многоцелевые ракетно-артиллерийские корабли морской зоны, отличающиеся высокими показателями мореходности. Основой их вооружения стал комплекс высокоточного ракетного оружия.
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