https://ria.ru/20241221/korabl-1990595604.html

Ракетный корабль "Туча" приняли в состав ВМФ

Ракетный корабль "Туча" приняли в состав ВМФ - РИА Новости, 21.12.2024

Ракетный корабль "Туча" приняли в состав ВМФ

Новейший малый ракетный корабль "Туча" приняли в состав Военно-морского флота, сообщили в департаменте массовых коммуникаций и информации Минобороны. РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T13:24:00+03:00

2024-12-21T13:24:00+03:00

2024-12-21T16:22:00+03:00

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КАСПИЙСК, 21 дек — РИА Новости. Новейший малый ракетный корабль "Туча" приняли в состав Военно-морского флота, сообщили в департаменте массовых коммуникаций и информации Минобороны."В Каспийске, в пункте базирования кораблей Каспийской флотилии, состоялась торжественная церемония приема в состав Военно-морского флота России малого ракетного корабля (МРК) "Туча" проекта 22800", — отметили в ведомстве.Мероприятием руководил заместитель главнокомандующего ВМФ по вооружению вице-адмирал Игорь Мухаметшин.Выступая на торжественной церемонии, он от имени главкома ВМФ адмирала Александра Моисеева поблагодарил весь коллектив Зеленодольского судостроительного завода за вклад в укрепление боевой мощи флота. Вице-адмирал выразил уверенность, что экипаж корабля с честью выполнит поставленные задачи, продолжая славные подвиги моряков. Приказом главкома ВМФ МРК "Туча" зачислили в корабельный состав Черноморского флота. В торжественной церемонии также приняли участие командующий Каспийской флотилией контр-адмирал Олег Зверев, генеральный директор АО "Зеленодольский завод имени А. М. Горького" Александр Филиппов и генеральный директор АО "Судостроительная корпорация "Ак Барс" Ренат Мистахов. МРК "Туча" построили на Зеленодольском судостроительном заводе имени А. М. Горького. Накануне приема в состав ВМФ экипаж корабля вместе со сдаточной командой завода завершили государственные ходовые испытания, которые проходили на морских полигонах Каспийского моря."Туча" — четвертый корабль проекта 22800 "Каракурт". МРК "Туча" заложили 26 февраля 2019 года и спустили на воду 30 июня 2023-го. Проект 22800 разработало петербургское Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз", это многоцелевые ракетно-артиллерийские корабли морской зоны, отличающиеся высокими показателями мореходности. Основой их вооружения стал комплекс высокоточного ракетного оружия.

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https://ria.ru/20241106/ledokol-1982197983.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, каспийск, каспийское море, ренат мистахов, каспийская флотилия