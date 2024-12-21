"Заставить умолять": китайцы обратились к России из-за заявления Зеленского
© AP Photo / Denes ErdosВладимир Зеленский
© AP Photo / Denes Erdos
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Читатели китайской деловой газеты "Мэйжи Цзинцзи Синьвэнь" раскритиковали заявление Владимира Зеленского о гарантиях безопасности Украине со стороны Запада.
Ранее, в четверг, глава киевского режима заявил, что пока не может публично обсуждать возможную отправку западного контингента в качестве гарантии безопасности Украины. Он утверждает, что на Западе есть политическая воля к такому решению, при этом Киев особенно надеется на позицию Великобритании.
"Россия должна полностью победить Украину и заставить Зеленского встать на колени и умолять о пощаде", — написал один из комментаторов.
"Только и делает, что разглагольствует попусту", — возмутился второй читатель.
"Настоящий <....> приспешник США", — заметил третий.
"Европа уже отправила <...> солдат воевать на Украину, они просто прикрывают их как наемников, — предположил четвертый комментатор.
"Россия должна продолжать борьбу с нацистами и демилитаризацию Украины, противодействовать американской гегемонии и расширению НАТО на восток", — заключил пятый читатель.
В среду агентство Reuters передавало со ссылкой на неназванное европейское должностное лицо, что в Евросоюзе нет консенсуса по отправке иностранных войск на Украину после завершения конфликта, из-за чего рассматривается возможность создания коалиции из пяти-восьми стран по этому вопросу. По данным агентства, костяк этих сил могут сформировать крупные страны Европы, например, Франция, Германия, Италия, Польша и Британия, и для этих целей потребуется порядка ста тысяч военных.
В конце ноября пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране миротворческий контингент как раз такой численностью. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон конфликта.
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