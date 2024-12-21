https://ria.ru/20241221/kitaytsy-1990555304.html

"Заставить умолять": китайцы обратились к России из-за заявления Зеленского

"Заставить умолять": китайцы обратились к России из-за заявления Зеленского - РИА Новости, 21.12.2024

"Заставить умолять": китайцы обратились к России из-за заявления Зеленского

Читатели китайской деловой газеты "Мэйжи Цзинцзи Синьвэнь" раскритиковали заявление Владимира Зеленского о гарантиях безопасности Украине со стороны Запада. РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T05:15:00+03:00

2024-12-21T05:15:00+03:00

2024-12-21T13:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

китай

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1984968669_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_42c5ef4f452e22aa3218c7ac91519494.jpg

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Читатели китайской деловой газеты "Мэйжи Цзинцзи Синьвэнь" раскритиковали заявление Владимира Зеленского о гарантиях безопасности Украине со стороны Запада.Ранее, в четверг, глава киевского режима заявил, что пока не может публично обсуждать возможную отправку западного контингента в качестве гарантии безопасности Украины. Он утверждает, что на Западе есть политическая воля к такому решению, при этом Киев особенно надеется на позицию Великобритании."Россия должна полностью победить Украину и заставить Зеленского встать на колени и умолять о пощаде", — написал один из комментаторов."Только и делает, что разглагольствует попусту", — возмутился второй читатель."Настоящий <....> приспешник США", — заметил третий."Европа уже отправила <...> солдат воевать на Украину, они просто прикрывают их как наемников, — предположил четвертый комментатор."Россия должна продолжать борьбу с нацистами и демилитаризацию Украины, противодействовать американской гегемонии и расширению НАТО на восток", — заключил пятый читатель.В среду агентство Reuters передавало со ссылкой на неназванное европейское должностное лицо, что в Евросоюзе нет консенсуса по отправке иностранных войск на Украину после завершения конфликта, из-за чего рассматривается возможность создания коалиции из пяти-восьми стран по этому вопросу. По данным агентства, костяк этих сил могут сформировать крупные страны Европы, например, Франция, Германия, Италия, Польша и Британия, и для этих целей потребуется порядка ста тысяч военных.В конце ноября пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране миротворческий контингент как раз такой численностью. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон конфликта.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20241221/udar-1990553598.html

https://ria.ru/20241221/zelenskiy-1990553452.html

https://ria.ru/20241221/ukraina-1990549455.html

украина

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, китай, владимир зеленский