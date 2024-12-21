Рейтинг@Mail.ru
"Заставить умолять": китайцы обратились к России из-за заявления Зеленского - РИА Новости, 21.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:15 21.12.2024 (обновлено: 13:04 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/kitaytsy-1990555304.html
"Заставить умолять": китайцы обратились к России из-за заявления Зеленского
"Заставить умолять": китайцы обратились к России из-за заявления Зеленского - РИА Новости, 21.12.2024
"Заставить умолять": китайцы обратились к России из-за заявления Зеленского
Читатели китайской деловой газеты "Мэйжи Цзинцзи Синьвэнь" раскритиковали заявление Владимира Зеленского о гарантиях безопасности Украине со стороны Запада. РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T05:15:00+03:00
2024-12-21T13:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
китай
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1984968669_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_42c5ef4f452e22aa3218c7ac91519494.jpg
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Читатели китайской деловой газеты "Мэйжи Цзинцзи Синьвэнь" раскритиковали заявление Владимира Зеленского о гарантиях безопасности Украине со стороны Запада.Ранее, в четверг, глава киевского режима заявил, что пока не может публично обсуждать возможную отправку западного контингента в качестве гарантии безопасности Украины. Он утверждает, что на Западе есть политическая воля к такому решению, при этом Киев особенно надеется на позицию Великобритании."Россия должна полностью победить Украину и заставить Зеленского встать на колени и умолять о пощаде", — написал один из комментаторов."Только и делает, что разглагольствует попусту", — возмутился второй читатель."Настоящий &lt;....&gt; приспешник США", — заметил третий."Европа уже отправила &lt;...&gt; солдат воевать на Украину, они просто прикрывают их как наемников, — предположил четвертый комментатор."Россия должна продолжать борьбу с нацистами и демилитаризацию Украины, противодействовать американской гегемонии и расширению НАТО на восток", — заключил пятый читатель.В среду агентство Reuters передавало со ссылкой на неназванное европейское должностное лицо, что в Евросоюзе нет консенсуса по отправке иностранных войск на Украину после завершения конфликта, из-за чего рассматривается возможность создания коалиции из пяти-восьми стран по этому вопросу. По данным агентства, костяк этих сил могут сформировать крупные страны Европы, например, Франция, Германия, Италия, Польша и Британия, и для этих целей потребуется порядка ста тысяч военных.В конце ноября пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране миротворческий контингент как раз такой численностью. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон конфликта.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20241221/udar-1990553598.html
https://ria.ru/20241221/zelenskiy-1990553452.html
https://ria.ru/20241221/ukraina-1990549455.html
украина
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1984968669_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_1f607e76b115ecd48064e52ff42399e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, китай, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Китай, Владимир Зеленский

"Заставить умолять": китайцы обратились к России из-за заявления Зеленского

© AP Photo / Denes ErdosВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Читатели китайской деловой газеты "Мэйжи Цзинцзи Синьвэнь" раскритиковали заявление Владимира Зеленского о гарантиях безопасности Украине со стороны Запада.
Ранее, в четверг, глава киевского режима заявил, что пока не может публично обсуждать возможную отправку западного контингента в качестве гарантии безопасности Украины. Он утверждает, что на Западе есть политическая воля к такому решению, при этом Киев особенно надеется на позицию Великобритании.
На месте пожара в Киеве. 20 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
На Украине обрушились на Зеленского из-за удара возмездия по Киеву
04:00
"Россия должна полностью победить Украину и заставить Зеленского встать на колени и умолять о пощаде", — написал один из комментаторов.
"Только и делает, что разглагольствует попусту", — возмутился второй читатель.
"Настоящий <....> приспешник США", — заметил третий.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
"Позор на весь мир!" В Раде набросились на Зеленского из-за выходки с Фицо
03:58
"Европа уже отправила <...> солдат воевать на Украину, они просто прикрывают их как наемников, — предположил четвертый комментатор.
"Россия должна продолжать борьбу с нацистами и демилитаризацию Украины, противодействовать американской гегемонии и расширению НАТО на восток", — заключил пятый читатель.
В среду агентство Reuters передавало со ссылкой на неназванное европейское должностное лицо, что в Евросоюзе нет консенсуса по отправке иностранных войск на Украину после завершения конфликта, из-за чего рассматривается возможность создания коалиции из пяти-восьми стран по этому вопросу. По данным агентства, костяк этих сил могут сформировать крупные страны Европы, например, Франция, Германия, Италия, Польша и Британия, и для этих целей потребуется порядка ста тысяч военных.
В конце ноября пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране миротворческий контингент как раз такой численностью. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон конфликта.
Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
"Потерял голову". На Западе заметили мрачные детали в действиях Зеленского
01:35
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКитайВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала